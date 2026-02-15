Πώς να μην γίνεις τοξικός φίλος, σύντροφος ή συνεργάτης: 3 συμβουλές για υγιείς σχέσεις

Ναι, μπορεί να είσαι εσύ ο τοξικός στις σχέσεις σου με τους άλλους ανθρώπους κι ας μην το καταλαβαίνεις.

Στις σχέσεις, είτε πρόκειται για φιλία, ερωτική σχέση ή συνεργασία, η συμπεριφορά μας μπορεί να έχει τεράστια επίδραση στους ανθρώπους γύρω μας. Το να γίνουμε «τοξικοί» δεν συμβαίνει πάντα με πρόθεση - συχνά προκύπτει από συνήθειες, άγχος ή ανεπίλυτα συναισθήματα, που επηρεάζουν τους τρόπους μας. Το καλό νέο είναι, ότι μπορούμε να μάθουμε να αναγνωρίζουμε αυτές τις συμπεριφορές και να τις διορθώνουμε.

Όσο κι αν πιστεύεις πως είσαι ο τέλειος φίλος, ο καλύτερος σύντροφος ή ο σωστότερος συνάδελφος, υπάρχουν πολλές πιθανότητες να πέφτεις έξω. Οι άνθρωποι έχουμε την τάση να θεωρούμε για τους εαυτούς μας πως είμαστε υπέροχοι και, παράλληλα, να βρίσκουμε μειονεκτήματα στους άλλους γύρω μας. Δεν πάει έτσι. Αν δεν μπορείς να δεις τα μειονεκτήματά σου, μάλλον πρέπει να αρχίσεις την καθημερινή δουλειά με τον εαυτό σου.

Όσο πιο γρήγορα αποδεχτείς, πως δεν είναι τέλειος, τόσο πιο γρήγορα θα κοιτάξεις τον εαυτό σου από μια άλλη οπτική και θα αντιληφθείς τα σφάλματά σου. Είναι πολύ εύκολο να ξεπεράσεις τα όρια και να γίνεις τοξικός - ακόμα κι αν δυσκολεύεσαι να το πιστέψεις. Ακολουθούν τρεις πρακτικές συμβουλές που θα σε βοηθήσουν να διατηρήσεις υγιείς και ισορροπημένες σχέσεις, χωρίς να επηρεάζεις αρνητικά τους γύρω σου.

Πώς να διώξεις την τοξικότητα από τη ζωή σου, ξεκινώντας από εσένα

1. Μάθε να ακούς πραγματικά

Η επικοινωνία δεν είναι μόνο να μιλάς, αλλά κυρίως να ακούς. Οι τοξικοί φίλοι ή σύντροφοι συχνά επικεντρώνονται στον εαυτό τους ή στα προβλήματά τους χωρίς να δίνουν χώρο στους άλλους. Προσπάθησε να ακούς ενεργητικά, να δείχνεις ενδιαφέρον και να μην διακόπτεις. Μερικές φορές, το να αφήνεις τον άλλον να εκφράσει τα συναισθήματά του είναι αρκετό για να δημιουργήσεις εμπιστοσύνη και ασφάλεια.

2. Αναγνώρισε και διαχειρίσου τα συναισθήματά σου

Ζήλια, θυμός ή ανασφάλεια είναι φυσιολογικά, αλλά αν δεν τα διαχειριζόμαστε σωστά, μπορούν να γίνουν τοξικά. Κάνε τακτικά αυτοέλεγχο: αναγνώρισε πώς νιώθεις και γιατί, και βρες υγιείς τρόπους να εκφράσεις αυτά τα συναισθήματα χωρίς να πληγώνεις τους άλλους. Η ειλικρίνεια με τον εαυτό σου είναι το πρώτο βήμα για να μην μεταφέρεις αρνητικά συναισθήματα στους γύρω σου.

3. Θέσε όρια και σεβάσου αυτά των άλλων

Οι τοξικές συμπεριφορές συχνά εμφανίζονται όταν δεν υπάρχει σαφής σεβασμός των προσωπικών ορίων. Μάθε να λες «όχι» όταν χρειάζεται και να αναγνωρίζεις τα όρια των άλλων. Οι υγιείς σχέσεις βασίζονται στην ισορροπία και τον αμοιβαίο σεβασμό, όχι στην υπερβολική εξάρτηση ή τον έλεγχο.

