Οι άνθρωποι με υψηλή συναισθηματική νοημοσύνη ζουν με αυτούς τους 10 «σιωπηλούς» κανόνες

Η συναισθηματική νοημοσύνη (EQ) συχνά παρερμηνεύεται ως μια απλή μορφή ευγένειας ή «καλής συμπεριφοράς». Στην πραγματικότητα, όμως, αποτελεί ένα πανίσχυρο σύνολο δεξιοτήτων που καθορίζει πώς πλοηγούμαστε στις προκλήσεις, πώς διαχειριζόμαστε τις συγκρούσεις και πώς χτίζουμε αυθεντικές συνδέσεις με τους γύρω μας. Ενώ το IQ μπορεί να μας εξασφαλίσει μια θέση σε μια δουλειά, το EQ είναι αυτό που θα καθορίσει την εξέλιξή μας, την ψυχική μας ανθεκτικότητα και την ποιότητα των σχέσεών μας.

Αυτή η «συναισθηματική ευφυΐα» δεν είναι ένα τυχαίο χάρισμα, αλλά το αποτέλεσμα μιας πειθαρχημένης στάσης ζωής που πατά πάνω σε διαχρονικές ψυχολογικές αρχές και συμπεριφορικούς κανόνες. Οι άνθρωποι με υψηλό EQ μπορεί να μην αναφέρουν ποτέ ονομαστικά θεωρίες όπως ο «Κύκλος Ελέγχου» ή η «Αρχή του Pareto», όμως τις εφαρμόζουν ενστικτωδώς κάθε μέρα. Κατανοούν ότι οι λέξεις έχουν βάρος, οι σιωπές έχουν νόημα και οι αντιδράσεις τους είναι η μόνη πραγματική δύναμη που διαθέτουν σε έναν απρόβλεπτο κόσμο.

10 κανόνες που ακολουθούν οι άνθρωποι με υψηλή συναισθηματική νοημοσύνη

Δεν ελέγχουν τα γεγονότα, αλλά τις αντιδράσεις τους

Βασισμένο στην Αρχή της Στάσης (Charles R. Swindoll), το EQ διδάσκει ότι η ζωή είναι απρόβλεπτη. Αυτό που ξεχωρίζει τους επιτυχημένους ανθρώπους δεν είναι η τύχη, αλλά η ικανότητά τους να κάνουν μια παύση πριν αντιδράσουν. Επιλέγουν την αξιοπρέπεια αντί για το δράμα, γνωρίζοντας ότι η αντίδρασή τους καθορίζει το τελικό αποτέλεσμα.

Καταγράφουν ό,τι πραγματικά έχει αξία

Σύμφωνα με τη διοικητική αρχή του Peter Drucker, «ό,τι μετριέται, βελτιώνεται». Οι άνθρωποι με υψηλή συναισθηματική νοημοσύνη παρακολουθούν τις συνήθειές τους, τα επίπεδα ενέργειάς τους και τα συναισθηματικά τους «trigger», εστιάζοντας στην αυτοβελτίωση.

Θέτουν αυστηρά χρονικά όρια

Εφαρμόζοντας τον Νόμο του Parkinson, γνωρίζουν ότι μια εργασία (ή μια σύγκρουση) επεκτείνεται για να γεμίσει τον διαθέσιμο χρόνο. Για να αποφύγουν την υπερανάλυση και την εξάντληση, θέτουν όρια στο χρόνο που αφιερώνουν σε αρνητικές σκέψεις ή διενέξεις.

Προσέχουν τον εσωτερικό τους διάλογο

Η θεωρία της Αυτοεκπληρούμενης Προφητείας (Robert K. Merton) υποστηρίζει ότι οι πεποιθήσεις μας διαμορφώνουν τη συμπεριφορά μας. Αν περιμένετε απόρριψη, θα φερθείτε αμυντικά. Οι ευφυείς συναισθηματικά άνθρωποι «φιλτράρουν» τις σκέψεις τους και καλλιεργούν ένα θετικό εσωτερικό σενάριο.

«Κρατούν» τα συναισθήματα πριν τα επιλύσουν

Με βάση τη Θεωρία του Περιέκτη (Wilfred Bion), δεν χρειάζεται κάθε συναίσθημα άμεση διόρθωση. Συχνά, το μόνο που χρειάζεται είναι να αποδεχτείτε τη στιγμή. Αντί να αντιδρούν σπασμωδικά, επιλέγουν να ανταποκρίνονται με ψυχραιμία αφού πρώτα επεξεργαστούν το συναίσθημα.

Ξέρουν ότι η ιεραρχία δεν εγγυάται την ικανότητα

Γνωρίζοντας την Αρχή του Peter, αντιλαμβάνονται ότι ένας τίτλος ή η ηλικία δεν συνεπάγονται απαραίτητα σοφία. Σέβονται τη συμπεριφορά και τον χαρακτήρα των ανθρώπων, όχι μόνο τη θέση τους στην κοινωνική ή επαγγελματική κλίμακα.

Εστιάζουν σε δράσεις υψηλού αντικτύπου

Η Αρχή του Pareto (κανόνας 80/20) λέει ότι το 80% των αποτελεσμάτων προέρχεται από το 20% των προσπαθειών. Οι άνθρωποι με EQ δεν αναλώνονται σε ανούσιες δραστηριότητες· επενδύουν την ενέργειά τους σε συζητήσεις και συνήθειες που πραγματικά «μετακινούν τη βελόνα» στις σχέσεις και την καριέρα τους.

Αναγνωρίζουν τις ανεκπλήρωτες ανάγκες πίσω από τη συμπεριφορά

Σύμφωνα με την Ιεραρχία Αναγκών του Maslow, μια επιθετική συμπεριφορά συχνά κρύβει φόβο ή ανασφάλεια. Αντί να παίρνουν τις επιθέσεις προσωπικά, οι συναισθηματικά ώριμοι άνθρωποι αναζητούν την αιτία κάτω από την επιφάνεια, δείχνοντας ενσυναίσθηση χωρίς να δικαιολογούν την τοξικότητα.

Αναλαμβάνουν την ευθύνη των δικών τους προβολών

Βασισμένο στη Θεωρία της Σκιάς του Carl Jung, αν κάτι μας εκνευρίζει έντονα στους άλλους, ίσως αντανακλά κάτι δικό μας. Οι άνθρωποι με EQ αναρωτιούνται: «Γιατί με ενοχλεί αυτό;». Χρησιμοποιούν τους συναισθηματικούς τους ερεθισμούς ως εργαλεία αυτογνωσίας.

Παραμένουν εντός του «Κύκλου Ελέγχου» τους

Ο Κύκλος Ελέγχου (Stephen Covey) διδάσκει ότι πρέπει να επενδύουμε ενέργεια μόνο σε όσα μπορούμε να επηρεάσουμε. Αντί να αγχώνονται για τη γνώμη των άλλων ή τις περιστάσεις, εστιάζουν στην προσπάθειά τους, τον τόνο της φωνής τους και τα προσωπικά τους όρια.