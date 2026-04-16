Main character energy: Empowerment ή ναρκισσισμός;

Ισορροπία ανάμεσα στο να είσαι ο πρωταγωνιστής της ζωής σου και στο να μην ξεχνάς τους άλλους στη δική τους ιστορία.

Πολλόι άνθρωποι πιστεύουν στην έκφραση: “Ζήσε σαν να είσαι ο πρωταγωνιστής της ζωής σου”. Ακούγεται υπέροχο, σωστά; Λίγο κινηματογραφικό, λίγο ρομαντικό, λίγο σαν να παίζει soundtrack κάθε φορά που περπατάς, αλλά ταυτόχρονα σαν κάτι να σου δίνει δύναμη να συνεχίζεις.

Τι είναι το main character energy και γιατί μπορεί να γίνει τοξικό

Αυτό είναι το λεγόμενο main character energy - η ιδέα ότι είσαι στο κέντρο της δικής σου ιστορίας. Και, μέχρι ένα σημείο, είναι όντως απελευθερωτικό. Σε βοηθά να βάλεις τον εαυτό σου προτεραιότητα, να σταματήσεις να ζεις μόνο για τους άλλους και να πάρεις αποφάσεις που σε εκφράζουν. Αλλά υπάρχει και η άλλη πλευρά. Γιατί όταν όλοι είναι “main characters”, ποιος είναι… supporting cast;

Το main character energy μπορεί εύκολα να γλιστρήσει σε κάτι πιο εγωκεντρικό. Να αρχίσεις να βλέπεις τους άλλους σαν background και να θεωρείς ότι οι ανάγκες σου είναι πάντα πιο σημαντικές. Να δαπανείς χρήματα χωρίς να το πολυσκέφτεσαι και να αναβάλεις τις υποχρεώσεις σου γιατί ποιος πρωταγωνιστής δουλεύει 9 με 5;

Τα χαρακτηριστικά αυτού είναι συνήθως η αυτοπεποίθηση, η αυθεντικότητα και η διάθεση να παίρνεις ρίσκα για να ζήσεις τη ζωή που θέλεις. Είναι η ικανότητα να λες όχι χωρίς ενοχές, να διεκδικείς χώρο και να βλέπεις την καθημερινότητά σου σαν κάτι με νόημα και προοπτική. Έχει μέσα του δημιουργικότητα, προσωπική φροντίδα και μια εσωτερική αφήγηση που σε θέλει ενεργό και όχι παθητικό θεατή.

Πώς να μην σε παρασύρει το main character energy

Για να μην σε καταπιεί όμως, χρειάζεται επίγνωση και ισορροπία. Να θυμάσαι ότι οι άλλοι δεν είναι κομπάρσοι αλλά άνθρωποι με δικές τους ιστορίες και ανάγκες. Να καλλιεργείς ενσυναίσθηση, να ακούς πραγματικά και να αναλαμβάνεις ευθύνη για τις πράξεις σου. Το να είσαι πρωταγωνιστής δεν σημαίνει να αποφεύγεις τη ρουτίνα ή τις υποχρεώσεις, αλλά να τις εντάσσεις σε μια ζωή που έχει νόημα. Κράτα το mindset, αλλά άφησε χώρο και για συνεργασία, σύνδεση και αμοιβαιότητα.

Η διαφορά είναι λεπτή αλλά σημαντική. Empowerment σημαίνει “έχω αξία”. Ναρκισσισμός σημαίνει “έχω περισσότερη αξία από τους άλλους”. Και ίσως το πραγματικό ζητούμενο είναι κάπου στη μέση. Να είσαι ο πρωταγωνιστής της ζωής σου, χωρίς να ξεχνάς ότι και οι άλλοι είναι πρωταγωνιστές στις δικές τους.

Γιατί οι καλύτερες ιστορίες δεν είναι σόλο. Είναι εκείνες που έχουν και καλό καστ. Και, ναι, μπορείς να έχεις main character energy χωρίς να ξεχνάς ότι δεν είσαι μόνος στη σκηνή. Αυτό είναι το πραγματικό plot twist.