Το μυαλό σου σου λέει ψέματα κάθε βράδυ - Γιατί το 92% των φόβων σου δεν είναι αληθινοί

Πώς θα εκπαιδεύσεις τον εγκέφαλό σου να σταματήσει τα σενάρια καταστροφής πριν τον ύπνο και να σου επιτρέψει να ξεκουραστείς.

Τα φώτα σβήνουν. Το δωμάτιο είναι ήσυχο. Και τότε αρχίζουν όλα. «Μήπως ξέχασα κάτι σημαντικό;», «Μήπως παρεξηγήθηκαν με αυτό που είπα;», «Τι θα γίνει αν αύριο όλα πάνε στραβά;».

Μέσα σε λίγα λεπτά, η προσπάθεια για ύπνο μετατρέπεται σε έναν μαραθώνιο overthinking και σεναρίων καταστροφής. Αυτή η διαδικασία μοιάζει παραγωγική, σχεδόν απαραίτητη για να «προετοιμαστείς». Όμως, στην πραγματικότητα, δεν είναι τίποτα από τα δύο. Σύμφωνα με τον Ισπανό ψυχίατρο Javier Quintero, η συντριπτική πλειοψηφία των ανησυχιών μας είναι αποκυήματα της φαντασίας μας.

Μόνο το 8% των ανησυχιών μας είναι πραγματικές

Ο Quintero υποστηρίζει ότι μόλις το 8% των καθημερινών μας ανησυχιών βασίζεται σε πραγματικά, τεκμηριωμένα προβλήματα. Αυτό σημαίνει ότι το 92% είναι αδικαιολόγητο, φανταστικό ή εντελώς απίθανο να συμβεί.

Μια έρευνα του 2019 που δημοσιεύτηκε στο Behavior Therapy επιβεβαιώνει αυτόν τον ισχυρισμό. Οι συμμετέχοντες με Γενικευμένη Αγχώδη Διαταραχή (ΓΑΔ) κατέγραψαν τις ανησυχίες τους για 10 ημέρες. Τα αποτελέσματα ήταν εντυπωσιακά:

Το 91,4% των ανησυχιών δεν πραγματοποιήθηκε ποτέ.

Ακόμη και στις περιπτώσεις που κάτι πήγε στραβά, οι συνέπειες ήταν πολύ λιγότερο σοβαρές από ό,τι φαντάζονταν.

Γιατί το μυαλό μας «κατασκευάζει» κινδύνους;

Ο εγκέφαλός μας διαθέτει έναν αρχέγονο μηχανισμό επιβίωσης. Η αμυγδαλή λειτουργεί ακόμα με πρότυπα χιλιάδων ετών πριν, όταν ο κίνδυνος σήμαινε την επίθεση ενός θηρευτή. Σήμερα, ο εγκέφαλος αντιμετωπίζει ένα «δύσκολο» email ή μια οικονομική εκκρεμότητα με την ίδια ένταση που θα αντιμετώπιζε μια απειλή για τη ζωή μας.

Επιπλέον, η σύγχρονη κοινωνία με τις διαρκείς ειδοποιήσεις στο WhatsApp και τα ασταμάτητα emails ενισχύει αυτό το αίσθημα επείγοντος, κρατώντας μας σε μια κατάσταση διαρκούς επιφυλακής.

5 λόγοι που ανησυχούμε υπερβολικά

Η κατανόηση της πηγής του άγχους είναι το πρώτο βήμα για τη διαχείρισή του:

Εξελικτικά πρότυπα επιβίωσης: Είμαστε προγραμματισμένοι να εντοπίζουμε τον κίνδυνο γρήγορα και την ασφάλεια αργά. Χαμηλή ανοχή στην αβεβαιότητα: Όταν το μέλλον είναι ασαφές, το μυαλό γεμίζει το κενό με αρνητικά σενάρια. Η ψευδαίσθηση του ελέγχου: Πιστεύουμε λανθασμένα ότι η ανησυχία ισούται με προετοιμασία ή υπευθυνότητα. Αυτόματες αρνητικές σκέψεις: Μοτίβα που έχουν διαμορφωθεί από παλαιότερα τραύματα ή οικογενειακά βιώματα. Γνωστικές διαστρεβλώσεις: Όπως η «καταστροφολογία», όπου μια μικρή δυσκολία φαντάζει ως το τέλος του κόσμου.

Πώς να σταματήσεις τον κύκλο της ανησυχίας

Δεν μπορείς να εξαφανίσεις τις σκέψεις, αλλά μπορείς να αλλάξεις τον τρόπο που αντιδράς σε αυτές.

Η ερώτηση των 5 ετών

Μια εξαιρετική μέθοδος αναπλαισίωσης είναι να αναρωτηθείς: «Θα έχει σημασία αυτό που με αγχώνει σε 5 χρόνια;». Αν η απάντηση είναι όχι, τότε δεν αξίζει να αναλώνεις την ενέργειά σου σήμερα.

Διαχώρισε το υποθετικό από το πραγματικό

Πραγματικό πρόβλημα: «Πρέπει να πληρώσω τον λογαριασμό αύριο». (Λύση: Προγραμμάτισε την πληρωμή).

Υποθετική ανησυχία: «Τι θα γίνει αν στο μέλλον μείνουν τα παιδιά μου χωρίς χρήματα;». (Αυτό είναι το 92% που λέγαμε – άφησέ το να φύγει).

Γείωση στο Παρόν

Η ανησυχία σε μεταφέρει στο μέλλον. Η αναπνοή σε φέρνει στο «τώρα». Μια απλή άσκηση αναπνοής 60 δευτερολέπτων μπορεί να ηρεμήσει το νευρικό σου σύστημα.

Η ευτυχία δεν είναι η απουσία δυσκολιών, αλλά η ευθυγράμμιση με τις αξίες μας και η παρουσία μας στο παρόν. Η ανησυχία κλέβει τη δημιουργικότητα, τη χαρά και την ενέργειά σου. Να θυμάσαι ότι οι σκέψεις σου δεν είναι γεγονότα. Η δυσφορία δεν είναι κίνδυνος. Τη στιγμή που θα σταματήσεις να πιστεύεις κάθε ιστορία που σου σερβίρει το μυαλό σου τη νύχτα, θα αρχίσεις πραγματικά να ζεις.