Αισιοδοξία: το «μυστικό όπλο» που μειώνει τον κίνδυνο άνοιας, σύμφωνα με νέα μελέτη

Νέα επιστημονική μελέτη δείχνει ότι η αισιοδοξία δεν είναι απλώς μια θετική στάση ζωής, αλλά μπορεί να λειτουργεί και ως προστατευτικός παράγοντας για την υγεία του εγκεφάλου.

Η αισιοδοξία φαίνεται πως δεν επηρεάζει μόνο τη διάθεση, αλλά και την υγεία του εγκεφάλου σε βάθος χρόνου. Μια νέα μελέτη από τη Harvard T.H. Chan School of Public Health αποκαλύπτει ότι οι άνθρωποι με πιο θετική στάση ζωής έχουν σημαντικά μειωμένο κίνδυνο να εμφανίσουν άνοια.

Η έρευνα, που δημοσιεύτηκε στο Journal of the American Geriatrics Society, βασίστηκε σε δεδομένα περισσότερων από 9.000 ηλικιωμένων στις Ηνωμένες Πολιτείες. Οι συμμετέχοντες, όλοι γνωστικά υγιείς στην αρχή της μελέτης, παρακολουθήθηκαν για μια περίοδο έως και 14 ετών, από το 2006 έως το 2020.

Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, οι ερευνητές αξιολογούσαν τα επίπεδα αισιοδοξίας των συμμετεχόντων κάθε τέσσερα χρόνια, χρησιμοποιώντας ειδικές κλίμακες μέτρησης. Στη συνέχεια, συνέκριναν αυτά τα δεδομένα με την εμφάνιση περιστατικών άνοιας.

Τα αποτελέσματα ήταν σαφή: κάθε αύξηση κατά μία «τυπική απόκλιση» στα επίπεδα αισιοδοξίας συνδέθηκε με 15% χαμηλότερο κίνδυνο εμφάνισης άνοιας. Όπως εξήγησε η επικεφαλής της μελέτης, Säde Stenlund, αυτή η διαφορά αντιστοιχεί περίπου στη μετάβαση από ένα μέσο επίπεδο αισιοδοξίας σε ένα εμφανώς πιο θετικό.

Ένα από τα σημαντικότερα στοιχεία της μελέτης είναι ότι οι συμμετέχοντες ήταν γνωστικά υγιείς στην αρχή, γεγονός που μειώνει την πιθανότητα τα αποτελέσματα να οφείλονται στο αντίστροφο – δηλαδή στην επίδραση της άνοιας στην ψυχολογία. Με άλλα λόγια, τα ευρήματα ενισχύουν την άποψη ότι η αισιοδοξία μπορεί να συμβάλλει ενεργά στην προστασία του εγκεφάλου.

Οι ειδικοί προτείνουν αρκετές πιθανές εξηγήσεις για αυτή τη σύνδεση. Τα αισιόδοξα άτομα φαίνεται να υιοθετούν πιο υγιεινές συνήθειες, όπως τακτική άσκηση και καλύτερη διαχείριση του στρες. Επιπλέον, διατηρούν πιο ενεργή κοινωνική ζωή και παραμένουν γνωστικά δραστήρια — παράγοντες που έχουν ήδη συνδεθεί με χαμηλότερο κίνδυνο άνοιας.

Ένα ακόμη σημαντικό εύρημα είναι ότι η αισιοδοξία δεν θεωρείται πλέον αποκλειστικά έμφυτο χαρακτηριστικό. Οι ερευνητές τονίζουν ότι μπορεί να καλλιεργηθεί μέσα από απλές καθημερινές πρακτικές. Για παράδειγμα, η καταγραφή τριών πραγμάτων για τα οποία νιώθει κανείς ευγνωμοσύνη κάθε μέρα μπορεί να ενισχύσει τη θετική σκέψη και την αίσθηση ενός πιο ελπιδοφόρου μέλλοντος.

Σε επίπεδο δημόσιας υγείας, τα ευρήματα της μελέτης ανοίγουν νέους δρόμους για την πρόληψη της άνοιας. Αν η αισιοδοξία μπορεί να ενισχυθεί μέσω παρεμβάσεων, τότε ίσως αποτελέσει ένα ακόμη εργαλείο για τη μείωση του κινδύνου γνωστικής έκπτωσης στον πληθυσμό.

Η έρευνα αυτή έρχεται να υπενθυμίσει ότι η ψυχική στάση δεν είναι απλώς θέμα διάθεσης, αλλά μπορεί να έχει βαθιές και μακροχρόνιες επιπτώσεις στην υγεία — ακόμη και στη λειτουργία του ίδιου του εγκεφάλου.