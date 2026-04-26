Καθαρίζεις το σπίτι σου κάθε ημέρα; Τι αποκαλύπτει για το άγχος σου νέα επιστημονική μελέτη

Η συχνότητα καθαριότητας δεν δείχνει μόνο τάξη, αλλά ίσως συνδέεται άμεσα με τα επίπεδα άγχους και την ανάγκη για έλεγχο

Η καθαριότητα στο σπίτι θεωρείται συχνά ένδειξη οργάνωσης και καλής καθημερινής διαχείρισης. Ωστόσο, νέα επιστημονικά δεδομένα δείχνουν, ότι πίσω από τη συχνή χρήση της σκούπας ή το σχολαστικό καθάρισμα επιφανειών, μπορεί να κρύβεται κάτι βαθύτερο: το άγχος. Σύμφωνα με πρόσφατη μελέτη, η συχνότητα με την οποία κάποιος καθαρίζει τον χώρο του ενδέχεται να συνδέεται άμεσα με τα επίπεδα ψυχολογικής πίεσης που βιώνει.

Πολλοί άνθρωποι παρατηρούν ότι καταφεύγουν στο καθάρισμα, είτε όταν περιμένουν επισκέπτες είτε όταν θέλουν να αποφύγουν άλλες υποχρεώσεις. Αυτή η συμπεριφορά, που αρχικά μοιάζει αθώα, φαίνεται πως έχει και ψυχολογική διάσταση. Οι ειδικοί υποστηρίζουν ότι η καθαριότητα μπορεί να λειτουργήσει ως μηχανισμός εκτόνωσης και διαχείρισης του στρες.

Το καθάρισμα είναι και μια μορφή εκτόνωσης του άγχους, σύμφωνα με νέα έρευνα

Η έρευνα που διερεύνησε αυτή τη σύνδεση πραγματοποιήθηκε από ομάδα επιστημόνων, οι οποίοι μελέτησαν 62 φοιτητές με μέσο όρο ηλικίας τα 24 έτη. Στο πλαίσιο του πειράματος, οι συμμετέχοντες εξοπλίστηκαν με συσκευές που κατέγραφαν τον καρδιακό ρυθμό και τις κινήσεις τους, ενώ κλήθηκαν να εκτελέσουν μια απλή δραστηριότητα: να καθαρίσουν ένα μικρό αντικείμενο.

Η διαφοροποίηση προέκυψε από το γεγονός ότι οι μισοί συμμετέχοντες ενημερώθηκαν πως θα έπρεπε να παρουσιάσουν το αντικείμενο δημόσια, απαντώντας σε συγκεκριμένες ερωτήσεις, ενώ οι υπόλοιποι απλώς το παρατηρούσαν χωρίς καμία υποχρέωση παρουσίασης. Η επιλογή της δημόσιας ομιλίας δεν ήταν τυχαία, καθώς αποτελεί μία από τις πιο συνηθισμένες φοβίες.

Τα αποτελέσματα ήταν αποκαλυπτικά. Όσοι προετοιμάζονταν για την παρουσίαση, εμφάνισαν αυξημένα επίπεδα άγχους, κάτι που επιβεβαιώθηκε και από την αύξηση του καρδιακού τους ρυθμού. Παράλληλα, κατά τη διάρκεια του καθαρισμού, εκτελούσαν πιο επαναλαμβανόμενες και προβλέψιμες κινήσεις, εστιάζοντας σε μικρότερα σημεία του αντικειμένου και καθαρίζοντάς τα με μεγαλύτερη επιμονή.

Η παρατήρηση αυτή ενισχύει την άποψη ότι το άγχος περιορίζει το εύρος της προσοχής, οδηγώντας τα άτομα να επικεντρώνονται σε λεπτομέρειες αντί να βλέπουν τη συνολική εικόνα. Με άλλα λόγια, ενώ η ικανότητα συγκέντρωσης παραμένει, η διεύρυνσή της γίνεται πιο δύσκολη υπό πίεση. Οι ερευνητές εκτιμούν, ότι η επαναλαμβανόμενη συμπεριφορά, όπως το καθάρισμα, λειτουργεί ως ένας τρόπος επανάκτησης ελέγχου σε καταστάσεις αβεβαιότητας. Μέσα από μια απλή και προβλέψιμη δραστηριότητα, το άτομο καταφέρνει να μειώσει την ένταση που βιώνει.

Το συμπέρασμα της μελέτης ανοίγει τον δρόμο για περαιτέρω έρευνα σχετικά με πρακτικές που θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν στη διαχείριση του άγχους. Αν πράγματι τέτοιες «τελετουργικές» συμπεριφορές έχουν καταπραϋντική δράση, τότε ενδέχεται να αποτελέσουν τη βάση για νέες τεχνικές αντιμετώπισης τόσο του καθημερινού όσο και του χρόνιου στρες.

