Τα σημάδια που δείχνουν ότι βρίσκεσαι σε μία μονόπλευρη φιλία

Αν είσαι πάντα εκεί, αλλά ο άλλος εμφανίζεται μόνο όταν τον βολεύει, ίσως η φιλία σας να στηρίζεται αποκλειστικά στη δική σου προσπάθεια.

Οι φιλίες θεωρούνται συχνά πιο “αυτονόητες” από τις ερωτικές σχέσεις. Δεν μιλάμε τόσο συχνά για τα προβλήματά τους, ούτε αναγνωρίζουμε εύκολα όταν κάτι δεν πάει καλά. Κι όμως, μια μονόπλευρη φιλία μπορεί να κουράσει εξίσου πολύ με μια δύσκολη σχέση. Είναι εκείνη η σύνδεση όπου μόνο ο ένας επενδύει χρόνο, ενέργεια και ενδιαφέρον, ενώ ο άλλος απλώς υπάρχει.

Μονόπλευρη φιλία: Τα σημάδια ότι μόνο εσύ προσπαθείς και πότε ήρθε η ώρα να απομακρυνθείς

Ένα από τα πιο ξεκάθαρα σημάδια είναι ότι εσύ κάνεις πάντα την πρώτη κίνηση. Εσύ στέλνεις μήνυμα, εσύ προτείνεις να βρεθείτε, εσύ θυμάσαι γενέθλια και σημαντικές στιγμές. Αν σταματήσεις να προσπαθείς, η επικοινωνία παγώνει. Αυτό δείχνει ότι η φιλία στηρίζεται αποκλειστικά στη δική σου προσπάθεια.

Άλλο σημάδι είναι ότι ο φίλος ή η φίλη εμφανίζεται μόνο όταν χρειάζεται κάτι. Μπορεί να ζητά βοήθεια, συμβουλές, παρέα όταν είναι στεναχωρημένος ή εξυπηρέτηση, αλλά να εξαφανίζεται όταν όλα πάνε καλά. Αν νιώθεις ότι λειτουργείς περισσότερο σαν “έκτακτη ανάγκη” παρά σαν σταθερό πρόσωπο στη ζωή του άλλου, κάτι δεν είναι ισορροπημένο.

Στις μονόπλευρες φιλίες υπάρχει συχνά και συναισθηματική ανισορροπία. Εσύ ακούς πάντα τα προβλήματά τους, θυμάσαι λεπτομέρειες, νοιάζεσαι πραγματικά. Όταν όμως μιλάς εσύ, αλλάζουν θέμα, απαντούν βιαστικά ή δεν δείχνουν το ίδιο ενδιαφέρον. Η φιλία δεν είναι μονόλογος.

Ένα ακόμη στοιχείο είναι ότι νιώθεις συνεχώς αμφιβολία. Αναρωτιέσαι αν σε συμπαθούν πραγματικά, αν τους ενοχλείς, αν πρέπει να στείλεις ή όχι. Οι υγιείς φιλίες δεν σε γεμίζουν ανασφάλεια. Σε κάνουν να αισθάνεσαι αποδεκτός και άνετος.

Πολλοί μένουν σε τέτοιες δυναμικές επειδή έχουν ιστορία με τον άλλον. “Γνωριζόμαστε χρόνια”, “περάσαμε πολλά μαζί”, “δεν είναι κακός άνθρωπος”. Και μπορεί πράγματι να μην είναι. Όμως μια σχέση δεν χρειάζεται να είναι τοξική για να μην σου κάνει καλό. Αρκεί να σε εξαντλεί.

Τι μπορείς να κάνεις; Πρώτα απ’ όλα, παρατήρησε τα γεγονότα και όχι τις δικαιολογίες. Όλοι περνάμε φάσεις πίεσης και απόστασης. Αν όμως το μοτίβο κρατά μήνες ή χρόνια, τότε είναι μοτίβο, όχι περίοδος. Δεύτερον, δοκίμασε να κάνεις ένα βήμα πίσω. Μείωσε λίγο την προσπάθεια και δες τι συμβαίνει. Υπάρχει ανταπόκριση ή σιωπή;

Μπορείς επίσης να μιλήσεις ανοιχτά. Όχι κατηγορώντας, αλλά περιγράφοντας το πώς νιώθεις. Για παράδειγμα: “Νιώθω ότι τελευταία μόνο εγώ προσπαθώ να βρεθούμε και με στενοχωρεί”. Ένας άνθρωπος που νοιάζεται θα ακούσει. Ίσως δεν είχε καταλάβει. Ίσως χρειάζεται να διορθώσει τη στάση του.

Αν όμως μετά τη συζήτηση τίποτα δεν αλλάζει, τότε ίσως χρειάζεται να αποδεχτείς ότι η φιλία έχει αλλάξει ή τελειώσει. Αυτό δεν ακυρώνει τις καλές στιγμές που υπήρξαν. Απλώς σημαίνει ότι σήμερα δεν είναι αμοιβαία.

Οι αληθινές φιλίες δεν μετριούνται μόνο σε χρόνια, αλλά σε συνέπεια, παρουσία και αμοιβαιότητα. Δεν χρειάζεται να κυνηγάς κανέναν για να σε θυμηθεί. Οι σωστοί άνθρωποι κάνουν χώρο για σένα χωρίς να τους παρακαλάς.

Και το πιο σημαντικό: όταν σταματάς να ξοδεύεις ενέργεια σε μονόπλευρες σχέσεις, ανοίγεις χώρο για ανθρώπους που θα σε συναντήσουν στη μέση.