Οι 10 απαράβατοι κανόνες των ανθρώπων με υψηλό IQ στον επαγγελματικό χώρο
JTeam
19 Μαΐου 2026
Στον σύγχρονο επαγγελματικό κόσμο, όπου η πίεση, η υπερπληροφόρηση και οι συνεχείς απαιτήσεις θεωρούνται σχεδόν δεδομένες, υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι που αρνούνται να συμβιβαστούν με καταστάσεις που θεωρούνται «φυσιολογικές». Πρόκειται για άτομα με υψηλό IQ, τα οποία δεν ξεχωρίζουν μόνο για την ευφυΐα τους, αλλά και για τον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβάνονται την εργασία, τις σχέσεις και την παραγωγικότητα.
Οι άνθρωποι αυτοί έχουν συνήθως διαφορετική στάση απέναντι στην καθημερινότητα του γραφείου. Δεν ανέχονται την υποκρισία, την έλλειψη ουσίας ή τις τοξικές συμπεριφορές που συχνά κυριαρχούν σε πολλούς εργασιακούς χώρους. Αντίθετα, επιδιώκουν ειλικρίνεια, αποτελεσματικότητα, αξιοκρατία και ουσιαστική επικοινωνία, ακόμη κι αν αυτό τους φέρνει σε σύγκρουση με τη νοοτροπία των περισσότερων.
Από τις ατελείωτες συναντήσεις χωρίς λόγο μέχρι την ανάγκη να είναι κάποιος «διαθέσιμος» όλο το 24ωρο, υπάρχουν συγκεκριμένα πράγματα που οι ιδιαίτερα ευφυείς άνθρωποι δεν είναι διατεθειμένοι να αποδεχτούν. Και ίσως τελικά αυτή η στάση να είναι ο λόγος που καταφέρνουν όχι μόνο να ξεχωρίζουν επαγγελματικά, αλλά και να προστατεύουν την προσωπική τους ισορροπία.
Τι δεν δέχονται με τίποτα στη δουλειά τους οι άνθρωποι με υψηλό IQ
- #1 Άσκοπές και χρονοβόρες συναντήσεις που θα μπορούσα να είχαν διευθετηθεί με ένα μέιλ
- #2 Να προσποιούνται ότι δουλεύουν, ενώ δεν κάνουν τίποτα
- #3 Να μην εκφράζουν τα προβλήματα και τις ανησυχίες τους στους ανωτέρους - όπως και να μην διεκδικούν καλύτερες συνθήκες εργασίας
- #4 Να κουτσομπολεύουν
- #5 Να προσποιούνται ότι είναι διαθέσιμοι εκτός ωραρίου
- #6 Να μην αναλαμβάνουν τη συνολική ευθύνη του project - Λειτουργούν καλύτερα όταν έχουν τον πλήρη έλεγχο
- #7 Να προσποιούνται ότι είναι χαρούμενοι
- #8 Να μπερδεύουν τον φόβο με τον σεβασμό
- #9 Να δέχονται την αχαριστία ή την προδοσία
- #10 Να προωθούν ανθρώπους σύμφωνα με το συμφέρον και όχι τις ικανότητες
