Όσοι δεν πανικοβάλλονται ποτέ με τους λογαριασμούς στο τέλος του μήνα, ακολουθούν 5 παλιομοδίτικες συνήθειες

Διότι ανάμεσά μας υπάρχουν (και) άνθρωποι που δεν παθαίνουν φρίκη κάθε τέλος του μήνα, που καλούνται να πληρώσουν τους λογαριασμούς τους.

Αν κάθε φορά που ακούς τη φράση «τέλος του μήνα» δεν σκέφτεσαι τους λογαριασμούς που καταφθάνουν στην πόρτα σου, τότε είσαι πολύ τυχερός. Ή, πιθανότερα, έχεις υιοθετήσει ορισμένες απλές συνήθειες οικονομίας που κάνουν τη διαφορά. Γιατί όσοι καταφέρνουν να διαχειρίζονται τα χρήματά τους χωρίς άγχος, δεν σημαίνει απαραίτητα ότι έχουν υψηλότερο εισόδημα.

Σύμφωνα με μελέτες, αυτή η κατηγορία ανθρώπων διαθέτει έναν διαφορετικό τρόπο σκέψης απέναντι στα έξοδα και έχει μάθει να οργανώνει καλύτερα τα οικονομικά της. Μπορεί οι παρακάτω συνήθειες να θεωρούνται «παλιομοδίτικες», όμως παραμένουν εξαιρετικά αποτελεσματικές σε μια εποχή, όπου οι πειρασμοί για αγορές βρίσκονται μόλις ένα σκρολ μακριά.

5 συνήθειες που ακολουθούν πιστά όσοι διαχειρίζονται με άνεση και ψυχραιμία τους λογαριασμούς τους κάθε μήνα

1. Αποταμιεύουν πριν ξοδέψουν

Οι περισσότεροι αποταμιεύουν ό,τι περισσέψει στο τέλος του μήνα. Όσοι όμως νιώθουν οικονομική ασφάλεια κάνουν ακριβώς το αντίθετο. Με το που πληρώνονται, βάζουν στην άκρη ένα συγκεκριμένο ποσό, ακόμη κι αν είναι μικρό. Έτσι, η αποταμίευση γίνεται προτεραιότητα και όχι κάτι που εξαρτάται από το αν θα περισσέψουν χρήματα.

2. Θέτουν σαφή όρια μεταξύ αναγκών και επιθυμιών

Δεν στερούνται τα πάντα, αλλά έχουν μάθει να ξεχωρίζουν τι είναι πραγματικά απαραίτητο και τι αποτελεί μια παρορμητική αγορά. Πριν προχωρήσουν σε μια αγορά, αναρωτιούνται αν τη χρειάζονται πραγματικά ή αν πρόκειται απλώς για μια στιγμιαία επιθυμία. Αυτή η μικρή παύση συχνά αποτρέπει περιττά έξοδα που, συσσωρευτικά, επιβαρύνουν σημαντικά τον μηνιαίο προϋπολογισμό.

3. Προγραμματίζουν εκ των προτέρων τα έξοδά τους

Οι λογαριασμοί δεν τους αιφνιδιάζουν, γιατί γνωρίζουν περίπου τι θα χρειαστεί να πληρώσουν κάθε μήνα. Καταγράφουν τα πάγια έξοδά τους και οργανώνουν τις υπόλοιπες αγορές ανάλογα με τα διαθέσιμα χρήματα. Ο προγραμματισμός δεν σημαίνει ότι όλα θα κυλήσουν τέλεια, αλλά μειώνει σημαντικά τις δυσάρεστες εκπλήξεις.

4. Χρησιμοποιούν όσα ήδη έχουν

Πριν αγοράσουν κάτι καινούργιο, κοιτάζουν τι υπάρχει ήδη στο σπίτι. Είτε πρόκειται για τρόφιμα, ρούχα ή αντικείμενα καθημερινής χρήσης, αξιοποιούν όσα διαθέτουν αντί να καταφεύγουν αμέσως σε νέες αγορές. Πρόκειται για μια συνήθεια που περιορίζει τη σπατάλη και βοηθά στην εξοικονόμηση χρημάτων χωρίς ιδιαίτερη προσπάθεια.

5. Έχουν μετατρέψει τον προϋπολογισμό σε τακτική συνήθεια

Δεν βλέπουν τον προϋπολογισμό ως περιορισμό, αλλά ως εργαλείο που τους δίνει έλεγχο. Παρακολουθούν τα έσοδα και τα έξοδά τους σε σταθερή βάση, είτε μέσω μιας εφαρμογής είτε με ένα απλό σημειωματάριο. Αυτή η εικόνα των οικονομικών τους επιτρέπει να παίρνουν πιο συνειδητές αποφάσεις και να αντιμετωπίζουν με μεγαλύτερη ψυχραιμία κάθε τέλος του μήνα.