Γιατί δεν χαίρονται όλοι με την επιτυχία σου - Η άβολη πλευρά της που δεν συζητιέται

Η προσωπική επιτυχία συχνά συνοδεύεται από σιωπηρές αντιδράσεις του περιβάλλοντος, που συνδέονται με κοινωνική σύγκριση και εσωτερικές ανασφάλειες.

Η επιτυχία σπάνια είναι τόσο απλή όσο φαίνεται από έξω. Πίσω από κάθε επαγγελματικό ή προσωπικό επίτευγμα αναδύεται συχνά ένα λιγότερο ορατό φαινόμενο: η μεταβολή στη συμπεριφορά των ανθρώπων του στενού περιβάλλοντος. Πρόκειται για μια αλλαγή που δεν εκδηλώνεται απαραίτητα με ανοιχτή κριτική ή ενθουσιασμό, αλλά με σιωπή, αποστασιοποίηση ή μια ανεπαίσθητη ψυχρότητα.

Όλο και περισσότεροι επαγγελματίες περιγράφουν μια κοινή εμπειρία: όταν αρχίζουν να ξεχωρίζουν ή να υπερβαίνουν τα μέχρι πρότινος όρια της πορείας τους, δεν συναντούν πάντα την αναμενόμενη υποστήριξη. Αντίθετα, έρχονται αντιμέτωποι με μια «γκρίζα ζώνη» αντιδράσεων, όπου φίλοι ή συνάδελφοι εμφανίζονται πιο συγκρατημένοι, λιγότερο εκφραστικοί ή και συναισθηματικά απόμακροι.

Η ψυχολογία της κοινωνικής σύγκρισης

Σύμφωνα με τη θεωρία της κοινωνικής σύγκρισης του Λέον Φέστινγκερ, οι άνθρωποι αξιολογούν τον εαυτό τους μέσα από τη σύγκριση με τους άλλους. Η διαδικασία αυτή είναι σε μεγάλο βαθμό ασυνείδητη και λειτουργεί διαρκώς στην καθημερινότητα.

Όταν, όμως, κάποιος από το άμεσο περιβάλλον σημειώνει αισθητή πρόοδο, η σύγκριση γίνεται πιο έντονη και πιο προσωπική. Δεν πρόκειται απαραίτητα για ζήλια με τη στερεοτυπική έννοια, αλλά για μια εσωτερική αναστάτωση: μια σιωπηρή αντιπαράθεση με ερωτήματα όπως «γιατί όχι εγώ;» ή «τι έχω καταφέρει μέχρι τώρα;».

Αυτό το ψυχολογικό φορτίο σπάνια εκφράζεται άμεσα. Αντί για ξεκάθαρη αρνητικότητα, συχνά εκδηλώνεται ως επιφυλακτικότητα, σιωπή ή ένας «μετρημένος» ενθουσιασμός απέναντι στην επιτυχία του άλλου.

Όταν η επιτυχία λειτουργεί ως καθρέφτης

Το φαινόμενο γίνεται εντονότερο όταν η επιτυχία παύει να είναι αφηρημένη και αποκτά ορατή μορφή. Όσο μια φιλοδοξία παραμένει σε επίπεδο ιδέας, είναι εύκολο να υποστηριχθεί. Όταν, όμως, μετατρέπεται σε απτό αποτέλεσμα —ένα βιβλίο που εκδίδεται, μια επιχείρηση που αναπτύσσεται, μια δημόσια παρουσία που διευρύνεται— λειτουργεί ως καθρέφτης.

Για ορισμένους, αυτός ο καθρέφτης είναι άβολος, καθώς δεν αντανακλά μόνο την επιτυχία κάποιου άλλου, αλλά και ανεκπλήρωτες προσωπικές επιλογές ή ευκαιρίες που δεν αξιοποιήθηκαν.

Η αντίδραση, σε αυτές τις περιπτώσεις, είναι συχνά έμμεση: λιγότερη επικοινωνία, ουδέτερα σχόλια που υποκρύπτουν αμφιβολία ή μια γενικότερη συναισθηματική απόσταση.

Η παγίδα της αυτοπεριοριστικής προσαρμογής

Μπροστά σε αυτή τη μεταβολή, πολλοί επιλέγουν —συνειδητά ή ασυνείδητα— να «μικρύνουν» την επιτυχία τους, προκειμένου να αποφύγουν εντάσεις. Αποφεύγουν να μιλούν για τα επιτεύγματά τους ή τα παρουσιάζουν με απολογητικό τρόπο.

Αν και αυτή η στάση μπορεί να λειτουργεί κατευναστικά βραχυπρόθεσμα, μακροπρόθεσμα οδηγεί σε εσωτερική πίεση. Το άτομο καταλήγει να διαχειρίζεται όχι μόνο τη δική του πρόοδο, αλλά και τις συναισθηματικές αντιδράσεις των άλλων απέναντι σε αυτήν.

Κατανόηση χωρίς ανάληψη ευθύνης

Οι ειδικοί επισημαίνουν ότι η ενσυναίσθηση δεν συνεπάγεται ανάληψη ευθύνης για τα συναισθήματα των άλλων. Είναι εφικτό να αναγνωρίζει κανείς ότι η επιτυχία μπορεί να ενεργοποιεί ανασφάλειες, χωρίς να αισθάνεται ότι οφείλει να τις «διορθώσει».

Η ισορροπία αυτή είναι κρίσιμη: κατανόηση της ανθρώπινης ψυχολογίας από τη μία, διατήρηση της προσωπικής πορείας χωρίς περιορισμούς από την άλλη.

Σχέσεις υπό επαναξιολόγηση

Δεν αποτελεί κάθε αλλαγή συμπεριφοράς λόγο ανησυχίας. Ωστόσο, όταν επαναλαμβάνονται μοτίβα —όπως η συστηματική υποβάθμιση επιτευγμάτων, η σιωπή ή η αμφισβήτηση— ενδέχεται να απαιτείται επαναπροσδιορισμός της δυναμικής μιας σχέσης.

Το ζητούμενο δεν είναι απαραίτητα η διακοπή, αλλά η κατανόηση του ρόλου που έχει πλέον η σχέση στη ζωή και στην ψυχική ισορροπία του ατόμου.

Η σημασία του υποστηρικτικού περιβάλλοντος

Η προσωπική εξέλιξη δεν εξαρτάται μόνο από τις ικανότητες, αλλά και από το περιβάλλον. Άνθρωποι που μπορούν να χαρούν με την πρόοδο των άλλων, χωρίς να τη βιώνουν ως απειλή, συμβάλλουν στη δημιουργία ενός υγιούς πλαισίου ανάπτυξης.

Αντίθετα, η απόσταση ή η σιωπή δεν υποδηλώνουν απαραίτητα κακή πρόθεση, αλλά συχνά μια μη επεξεργασμένη σχέση με την έννοια της φιλοδοξίας και της προόδου.

Η προσωπική εξέλιξη δεν συμβαίνει σε κοινωνικό κενό. Συνοδεύεται από αντιδράσεις —ορατές και αόρατες— που αποτελούν μέρος της διαδικασίας. Η πρόκληση δεν είναι η αποφυγή τους, αλλά η αναγνώρισή τους χωρίς να καθορίζουν την πορεία.