Τα 3 πιο ενοχλητικά είδη συναδέλφων στο γραφείο - Κανείς δεν τους αντέχει πάνω από μισή ώρα

Ο εγωκεντρισμός, η ιδέα ότι είναι καλύτεροι όλων, η έλλειψη σεβασμού και ομαδικότητας κατατάσσει αυτούς τους ανθρώπους στη black list των συναδέλφων εκεί έξω.

Το γραφείο μπορεί να έχει αλλάξει πολύ τα τελευταία χρόνια. Άλλοι δουλεύουν πλέον υβριδικά, άλλοι εμφανίζονται δύο ή τρεις φορές το μήνα, ενώ τα meetings έχουν μεταφερθεί από την αίθουσα στο Teams, και το «μπορούμε να το κάνουμε ένα γρήγορο call;» έχει γίνει καθημερινότητα. Αυτό που περιγράψαμε μόλις βέβαια, δεν ισχύει καθολικά.

Όσοι εξακολουθούν να δίνουν καθημερινή παρουσία στο γραφείο, θα μας καταλάβουν, γιατί κάποια πράγματα δεν αλλάζουν ποτέ, όσα χρόνια κι αν περάσουν. Ένα από αυτά είναι και οι συνάδελφοι που καταφέρνουν να μας εξαντλούν πριν καν τελειώσει ο πρώτος καφές της ημέρας. Αν δεν το έχεις ζήσει, δεν μπορείς να το καταλάβεις.

Και δεν μιλάμε απαραίτητα για τον δύσκολο συνάδελφο που όλοι έχουμε κατά καιρούς. Μιλάμε για εκείνους τους ανθρώπους που, με έναν σχεδόν μαγικό τρόπο, μπορούν να μετατρέψουν μια απολύτως φυσιολογική εργάσιμη ημέρα σε πίστα επιβίωσης. Είναι αυτοί που σε κάνουν να κοιτάς διακριτικά το ρολόι στις 10.30 το πρωί και να σκέφτεσαι ότι, κάπου, κάποιος πρέπει να έχει πατήσει κατά λάθος fast forward.

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Μπορεί να είναι ο άνθρωπος που έχει άποψη για τα πάντα, εκείνος που δεν καταλαβαίνει την έννοια του προσωπικού χώρου και χρόνου ή ο συνάδελφος που βλέπει το ποτήρι μόνιμα μισοάδειο. Το κοινό τους χαρακτηριστικό; Δεν χρειάζονται περισσότερα από 30 λεπτά για να δοκιμάσουν τα νεύρα ακόμη και του πιο ήρεμου ανθρώπου στο γραφείο.

3 είδη συναδέλφων που δυσκολεύουν πάντα την ημέρα των υπολοίπων στο γραφείο

1. Ο «εγώ τα ξέρω όλα»

Δεν έχει σημασία αν είστε στην ίδια ομάδα, αν έχετε την ίδια θέση ή αν δουλεύετε πάνω στο ίδιο project. Εκείνος ξέρει καλύτερα. Έχει άποψη για όλα, από το πώς πρέπει να γίνει μια παρουσίαση μέχρι το τι πρέπει να πείτε στον πελάτη. Διακόπτει τους άλλους, συμπληρώνει τις προτάσεις τους και, φυσικά, έχει πάντα μια ιστορία που αποδεικνύει ότι έχει αντιμετωπίσει ακριβώς το ίδιο πρόβλημα - και μάλιστα πολύ καλύτερα.

Το πιο κουραστικό; Δεν συζητά. Διορθώνει. Στα meetings είναι συνήθως αυτός που μιλάει περισσότερο, ενώ όταν κάποιος άλλος παίρνει μια καλή ιδέα, θα βρει έναν τρόπο να την παρουσιάσει λίγο αργότερα σαν δική του. Και αν κάτι πάει στραβά; Ξαφνικά η ομαδικότητα γίνεται πολύ σημαντική και η ευθύνη μοιράζεται δημοκρατικά.

2. Ο συνάδελφος που δεν γνωρίζει τη λέξη «όριο»

Είναι εκείνος που μπορεί να σας στείλει μήνυμα στις 22:47 με ένα απλό «μια ερώτηση μόνο» και να θεωρήσει απολύτως φυσιολογικό να περιμένει απάντηση. Στέλνει emails με ένδειξη «urgent» για πράγματα που θα μπορούσαν να περιμένουν μέχρι αύριο, σας κάνει tag σε κάθε πιθανό chat και θεωρεί ότι επειδή μια ημέρα δουλεύετε από το σπίτι, είστε αυτομάτως διαθέσιμοι 24 ώρες το 24ωρο.

Στο γραφείο, βέβαια, έχει άλλη τακτική: μπαίνει στον χώρο σας την ώρα που προσπαθείτε να συγκεντρωθείτε και ξεκινάει με το αθώο «έχεις δύο λεπτά;». Τα δύο λεπτά γίνονται είκοσι, το deadline πλησιάζει και εσείς αρχίζετε να αναρωτιέστε γιατί δεν βάλατε ακουστικά από την αρχή. Δεν είναι απαραίτητα κακός άνθρωπος. Απλώς έχει μπερδέψει την επαγγελματική συνεργασία με την 24ωρη διαθεσιμότητα.

3. Ο μόνιμα αρνητικός

Για τον συγκεκριμένο συνάδελφο, τίποτα δεν είναι ποτέ αρκετά καλό. Αν αλλάξει ένα σύστημα, θα γκρινιάξει. Αν δεν αλλάξει, πάλι θα γκρινιάξει. Αν πάρει η ομάδα ένα καινούργιο project, είναι «άλλη μια δουλειά». Αν δεν πάρει, «δεν μας υπολογίζουν». Έχει πάντα μια καταστροφή να προβλέψει και μια κακή πρόθεση να αποδώσει στους άλλους. Το «δεν γίνεται» είναι η αγαπημένη του φράση και το «σου τα έλεγα εγώ» η επιβράβευσή του.

Το πρόβλημα δεν είναι ότι εκφράζει προβληματισμούς. Όλοι έχουμε δικαίωμα να διαφωνούμε. Το πρόβλημα είναι όταν η αρνητικότητα γίνεται μόνιμο κλίμα και επηρεάζει ολόκληρη την ομάδα.

