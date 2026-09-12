Freddo, latte ή σκέτος; Ο καφές σου “προδίδει” τον χαρακτήρα σου, σύμφωνα με έρευνα

Freddo espresso, cappuccino, σκέτος ή με φυτικό γάλα; Η παραγγελία σου μπορεί να κρύβει περισσότερα για τον χαρακτήρα σου απ’ όσα νομίζεις.

Ο καφές αποτελεί για το μεγαλύτερο ποσοστό των ανθρώπων στην Ελλάδα το πρώτο ραντεβού της ημέρας. Είναι η πρώτη γουλιά πριν ξεκινήσει η δουλειά, η μικρή καθημερινή απόλαυση που μπορεί να μας φτιάξει τη διάθεση ή, αν δεν είναι όπως ακριβώς τον περιμέναμε, να μας χαλάσει λίγο το κέφι. Γιατί, ας το παραδεχτούμε, ένας κακός καφές στις 9 το πρωί είναι ένα μικρό (ή και μεγάλο) δράμα που κανείς δεν χρειάζεται.

Και μπορεί να θεωρούμε την επιλογή του καφέ καθαρά θέμα γούστου, όμως μια έρευνα της κλινικής ψυχολόγου Dr. Ramani Durvasula υποστηρίζει, ότι ίσως να αποκαλύπτει και κάτι για την προσωπικότητά μας. Η ίδια εξέτασε περίπου 1.000 ανθρώπους, καταγράφοντας τόσο τις προτιμήσεις τους στον καφέ όσο και χαρακτηριστικά, όπως η εξωστρέφεια, η υπομονή, η τελειομανία, η ευαισθησία και το κοινωνικό θάρρος. Τα ευρήματα παρουσιάστηκαν στη συνέχεια στο βιβλίο της «You Are Why You Eat: Change Your Food Attitude, Change Your Life».

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Προφανώς, η παραγγελία του καφέ μας δεν μπορεί να λειτουργήσει ως τεστ προσωπικότητας – ούτε ένας espresso σκέτο σημαίνει αυτομάτως ότι είσαι άνθρωπος που δεν σηκώνει πολλά-πολλά. Ωστόσο, οι συσχετίσεις που προέκυψαν έχουν αρκετό ενδιαφέρον και, κυρίως, μας δίνουν μια καλή αφορμή για να δούμε με άλλο μάτι την επιλογή του καφέ μας. Γιατί τελικά, από τον espresso σκέτο μέχρι τον freddo και το latte με γάλα βρώμης, μπορεί ο καφές σου να λέει λίγο περισσότερα για σένα απ' όσα νόμιζες.

Τι αποκαλύπτει η επιλογή του καφέ σου για την προσωπικότητά σου

Αν προτιμάς espresso σκέτο:

Αν ο καφές σου είναι ένας espresso, χωρίς ζάχαρη, γάλα ή περιττές προσθήκες, η έρευνα σε περιγράφει ως άνθρωπο που εκτιμά την απλότητα και τη λειτουργικότητα. Οι λάτρεις του σκέτου καφέ φαίνεται να είναι περισσότερο πρακτικοί, αποτελεσματικοί και παραδοσιακοί στις επιλογές τους. Την ίδια στιγμή, έχουν μια πιο έντονη, κάποιες φορές αυστηρή, πλευρά και είναι λιγότερο υπομονετικοί.

Αν προτιμάς latte ή cappuccino:

Αν η παραγγελία σου περιλαμβάνει γάλα ή αφρόγαλα, μάλλον ανήκεις στους ανθρώπους που απολαμβάνουν τις πιο χαλαρές πλευρές της ζωής. Σύμφωνα με τα ευρήματα της έρευνας, όσοι προτιμούν latte τείνουν να είναι πιο ζεστοί, κοινωνικοί και γενναιόδωροι, με έντονη διάθεση να φροντίζουν τους γύρω τους. Το ίδιο χαρακτηριστικό, όμως, μπορεί να τους οδηγεί στο να βάζουν συχνά τις ανάγκες των άλλων πάνω από τις δικές τους.

Αν προτιμάς freddo ή iced coffee:

Εδώ μιλάμε για ανθρώπους που δύσκολα αφήνουν τη ρουτίνα να τους περιορίσει. Η έρευνα συνδέει την προτίμηση για παγωμένο καφέ με πιο αυθόρμητους, δημιουργικούς και περιπετειώδεις χαρακτήρες. Είναι πιθανότερο να δοκιμάσουν κάτι καινούργιο, να αλλάξουν σχέδια τελευταία στιγμή ή να πουν «πάμε» χωρίς να χρειάζονται ιδιαίτερη προετοιμασία. Η ίδια τάση, ωστόσο, μπορεί να μεταφράζεται και σε παρορμητικότητα, ειδικά όταν πρόκειται για αποφάσεις της στιγμής.

Αν προτιμάς decaf ή φυτικό γάλα:

Αν η παραγγελία σου είναι πιο συγκεκριμένη – decaf, γάλα βρώμης, χωρίς αφρό, συγκεκριμένη θερμοκρασία ή κάποια άλλη εξατομίκευση – η έρευνα σε συνδέει με μεγαλύτερη ανάγκη για έλεγχο και τελειομανία. Είσαι πιθανότατα άνθρωπος που ξέρει τι θέλει και προσέχει τις λεπτομέρειες, κάτι που μπορεί να μεταφράζεται σε πειθαρχία και πιο συνειδητές επιλογές στην καθημερινότητα. Από την άλλη, ίσως δυσκολεύεσαι λίγο όταν τα πράγματα δεν εξελίσσονται ακριβώς όπως τα έχεις φανταστεί.