Είσαι όντως μονογαμικός; H πολυγαμία σου κάνει καλό, λέει καθηγητής φιλοσοφίας

Πιστεύεις στη μονογαμία ή απλώς έτσι έμαθες;

Η μονογαμία παρουσιάζεται συχνά σαν κάτι ιδανικό, κάτι σωστό, σαν τον κανόνα που πρέπει να ακολουθείς. Από τα παραμύθια που διαβάζουμε ως παιδιά, μέχρι τις ταινίες και τα βιβλία που καταναλώνουμε ως ενήλικες - όλα, μας λένε ότι για να πετύχουμε την ευτυχία πρέπει να βρούμε τη μοναδική αληθινή αδελφή ψυχή μας για να μοιραστούμε το υπόλοιπο της ζωής μας μαζί της.

Ταυτόχρονα, κράτη και οι κυβερνήσεις προσφέρουν οικονομικά, νομικά και κοινωνικά κίνητρα στα παντρεμένα ζευγάρια. Εντωμεταξύ, οι άνδρες και οι γυναίκες που αποκλίνουν από αυτά τα μονογαμικά πρότυπα αντιμετωπίζονται ως παρίες.

Ωστόσο, οι πολυγαμικές σχέσεις αυξάνονται - όπως οι αριστερόχειρες, όταν έπαψε να θεωρείται αφύσικο το να μη γράφεις με το δεξί. Υπολογίζεται ότι το 4-5% του πληθυσμού των ΗΠΑ εμπλέκεται σήμερα σε συναινετικά μη μονογαμικές σχέσεις. Επιπλέον, το 2010 μια μελέτη διαπίστωσε ότι περίπου ένας στους 500 ενήλικες στις Ηνωμένες Πολιτείες προσδιορίζεται ως πολυγαμικός.

Τι αναφέρει έρευνα;

Ο καθηγητής φιλοσοφίας του Πανεπιστημίου της Σάντα Κλάρα, Τζάστιν Κλάρντι, αναφέρει πως ένας πολυγαμικός άνθρωπος μπορεί τελικά να αντλήσει τα ίδια φυσικά και συναισθηματικά οφέλη με κάποιον που συμμετέχει σε μια μονογαμική σχέση. Σύμφωνα με τον ίδιο, μάλιστα, σε ορισμένες περιπτώσεις, οι πολυγαμικές σχέσεις φαίνεται να υπερτερούν.

Στο βιβλίο του με τίτλο «Why It's OK to Not Be Monogamous» (Γιατί είναι εντάξει το να μην είσαι μονογαμικός) εξηγεί ότι στην πραγματικότητα μας μαθαίνουν να είμαστε μονογαμικοί, ενώ υπάρχει μια θεωρία που υποδηλώνει ότι οι άνθρωποι έγιναν μονογαμικοί λόγω της πρόσθετης φροντίδας που χρειάζονται τα νεογέννητα μωρά, εξαιτίας της μικρότερης περιόδου κύησης, συγκριτικά με άλλα θηλαστικά. «Άλλοι μπορεί να βλέπουν τη μονογαμία ως ηθική εντολή που δόθηκε από τον Θεό», προσθέτει ο Κλάρντι.

Κι όμως, όπως επισημαίνει, οι άνθρωποι που συνειδητά επιλέγουν να συμμετέχουν σε μη μονογαμικές σχέσεις είναι τελικά περισσότεροι απ’ όσοι πιστεύαμε και αποδεικνύεται ότι μπορούν να αντλήσουν εξίσου σημαντικά οφέλη με εκείνους που επιλέγουν τις μονογαμικές σχέσεις.