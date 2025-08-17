Η καλύτερη ώρα της ημέρας για ερωτική επαφή εξαρτάται από την ηλικία σου, σύμφωνα με τους ειδικούς

Ναι, υπάρχει συγκεκριμένη ώρα της ημέρας που η ερωτική επαφή είναι καλύτερη και καθοριστικό ρόλο σε αυτό παίζουν οι ορμόνες.

Η ερωτική επαφή είναι ένα από τα βασικά στοιχεία μιας σχέσης, ωστόσο αυτό ήδη το γνωρίζεις. Το να απολαμβάνεις τις προσωπικές στιγμές με τον σύντροφό σου και να νιώθεις ελεύθερος και άνετος κατά τη διάρκεια της ερωτικής επαφής, αποτελεί στόχο που πρέπει να επιδιώκουν όλα τα ζευγάρια. Κι ενώ το κεφάλαιο «σεξ» έχει ερευνηθεί και μελετηθεί αμέτρητες φορές μέσα στα χρόνια, πάντα θα προκύπτουν απορίες και θα τίθενται ερωτήματα προς απάντηση. Ένα από αυτά είναι το ακόλουθο: ποια είναι η καλύτερη ώρα της ημέρας για ερωτική επαφή; Μπορεί εσύ να μην έχεις απάντηση, όμως οι ειδικοί έχουν.

Σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε από το Lovehoney, διαπιστώθηκε πως το 60% των ανθρώπων δεν προγραμματίζει το σεξ και το 38% είναι πρόθυμο να το κάνει μελλοντικά. Σύμφωνα με το πόρισμα, η επιθυμία για ερωτική επαφή εξαρτάται από τα τρέχοντα δεδομένα της ζωής, τη δουλειά, την ηλικία, την υγεία, αλλά και την ύπαρξη ή μη παιδιών. Σε κάθε δεκαετία της ζωής μας, η βάση μας είναι διαφορετική, συνεπώς πρέπει να προσαρμοστούμε στους ρυθμούς της. Αυτός είναι και ο λόγος που η καλύτερη ώρα για ερωτική επαφή μεταβάλλεται από ηλικία σε ηλικία.

Shutterstock

Σύμφωνα με τους ειδικούς που μελετούν το θέμα, η καλύτερη ώρα για ερωτική επαφή εξαρτάται από την ηλικία σου και αυτό γιατί η επιθυμία είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με τις ορμόνες μας. Ναι, καλά διάβασες. Οι ορμόνες μας έχουν αντίκτυπο στο σεξουαλικό κομμάτι, όπως υποστηρίζεται στα ευρήματα της μελέτης. Αν τώρα απορείς, ποια ώρα της ημέρας είναι η καλύτερη για εσένα, δεν έχεις παρά να συνεχίσεις το διάβασμα.

Πότε θα έχεις την καλύτερη ερωτική επαφή μέσα στην ημέρα

Ηλικία 20-30

Σύμφωνα με τον Mike Kocsis, ειδικό σε θέματα ορμονών, η επιθυμία μας για σεξ αυτή τη δεκαετία της ζωής μας είναι πολύ έντονη. «Έχεις υψηλότερη λίμπιντο, ειδικά τις ημέρες κοντά στην ωορρηξία, περισσότερη ενέργεια και δυνατότερα αντανακλαστικά στην οικειότητα», εξηγεί. Συνεπώς, το πρωινό σεξ είναι το ιδανικότερο και το καλύτερο γι’ αυτή την περίοδο της ζωής σου.

Ηλικία 30-40

Σε αυτή τη δεκαετία της ζωής σου, που οι υποχρεώσεις και το άγχος της καθημερινότητας σε απασχολούν όλο το 24ωρο, το σεξ δεν σχετίζεται τόσο με τις ορμόνες, αλλά με τη διάθεση. Οι ειδικοί συνιστούν να απολαμβάνεις την ερωτική επαφή όποια στιγμή νιώθεις την επιθυμία - χωρίς προγραμματισμούς και όρια. Έχεις ήδη πολλά πράγματα να διαχειριστείς μέσα στην ημέρα, συνεπώς προτίμησε να πράττεις με αυθορμητισμό, όταν πρόκειται για την ερωτική επαφή.

Ηλικία 40-50

Στη δεκαετία των 40-50, οι ρυθμοί πέφτουν κι όλα γίνονται λίγο πιο απλά στη ζωή σου. Το πρόγραμμα που προσπάθησες να δημιουργήσεις τα προηγούμενα χρόνια λειτουργεί, συνεπώς όλα κυλούν, χωρίς ιδιαίτερη προσπάθεια και κόπο. Αυτή είναι μια καλή στιγμή να επιστρέψεις στο πρωινό σεξ και να θυμηθείς ξανά, γιατί σου άρεσε τόσο, όταν ήσουν 20+. Καθώς η εμμηνόπαυση βρίσκεται προ των πυλών, οι γυναίκες μπορεί να παρατηρήσουν μειωμένη λίμπιντο. Στους άνδρες είναι πιθανό να μειωθεί η τεστοστερόνη, καθιστώντας δυσκολότερο τον οργασμό.

Ηλικία 50-60

Σε αυτή την περίοδο της ζωής μας, η οικειότητα και η αμοιβαία αγάπη αποτελούν «κλειδιά» για τη διατήρηση του σεξ. Σύμφωνα με τους ειδικούς, το πρωί ή νωρίς το μεσημέρι, που τα επίπεδα της ενέργειας παραμένουν υψηλά, είναι οι καλύτερες επιλογές για ερωτική επαφή.

Ηλικία 60+

Μετά τα 60, η καθημερινότητα αρχίζει να γίνεται πιο απλή - τουλάχιστον από άποψη υποχρεώσεων και δουλειάς. Σίγουρα, υπάρχουν λιγότεροι λόγοι για να αγχώνεσαι και να ανησυχείς, γεγονός που επηρεάζει θετικά τη διάθεσή σου. Το απόγευμα λίγο πριν το δείπνο ή το βράδυ πριν τον ύπνο είναι οι καλύτερες ώρες για έρθεις σε ερωτική επαφή με το ταίρι σου.