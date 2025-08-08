Στις σχέσεις, οι περισσότεροι έχουμε μάθει να αναζητάμε red flags – σημάδια που πρέπει να προσέξουμε για να μην την πατήσουμε

Το dating και οι σχέσεις μοιάζουν με τρομακτικές καταστάσεις σήμερα. Είτε έχεις πληγωθεί από ανθρώπους είτε είσαι το πιο αισιόδοξο άτομο στον κόσμο, ξέρεις ότι δεν μπορείς ποτέ να είσαι σίγουρος για τις προθέσεις κάποιου, ειδικά στα πρώτα στάδια της γνωριμίας. Γι’ αυτό και στις σχέσεις, οι περισσότεροι έχουμε μάθει να αναζητάμε red flags – σημάδια που πρέπει να προσέξουμε για να μην την πατήσουμε. Μερικές φορές, ωστόσο, το μόνο που μπορούμε να κάνουμε είναι να εμπιστευτούμε ότι το άλλο άτομο είναι στην ίδια «σελίδα» με εμάς και είναι αυτό που παρουσιάζεται.

Συχνά, εκτός από προειδοποιητικά σημάδια προβληματικών συντρόφων, υπάρχουν και θετικά σημάδια (green flags) που – αν είσαι διατεθειμένος να τα δεις, ίσως τα πράγματα πάνε καλύτερα. Ακολουθούν 5 εξ αυτών, που δεν πρέπει να προσπεράσεις όταν κάνεις dating.

Φέρεται σε όλους (όχι μόνο σε σένα) με καλοσύνη

Είναι εύκολο να βρεις κάποιον που είναι ευγενικός και θερμός απέναντι στο άτομο για το οποίο τρέφει συναισθήματα. Ωστόσο, είναι πολύ πιο σημαντικό να επιλέξεις κάποιον που εκφράζει την ίδια φροντίδα σε όλους, συμπεριλαμβανομένων και των αγνώστων που δεν μπορούν πάντα να ανταποδώσουν τη χάρη. Μία χρήστης του Reddit, η u/laurenlo26, μοιράστηκε τη δική της εμπειρία σχετικά με αυτό. «Στο πρώτο μας επίσημο δείπνο, ο σύζυγός μου άργησε περίπου 10 λεπτά επειδή βοηθούσε κάποιον να βγει από το αυτοκίνητό του στο πάρκινγκ. Υποθέτω ότι η μπαταρία του αυτοκινήτου του είχε σκουριάσει, οπότε μπήκε μέσα με τα μανίκια του σηκωμένα και τα χέρια του λερωμένα, ζήτησε συγγνώμη που άργησε και μου είπε γιατί, και πήγε να ξεπλυθεί γρήγορα στο μπάνιο. Τον βρήκα τόσο χαριτωμένο όταν μπήκε μέσα και μου άρεσε πολύ το πόσο εξυπηρετικός ήταν σε κάποιον που είχε μια κακή μέρα».

Ακούει εξίσου καλά όσο μιλάει

Η καλή επικοινωνία είναι κάτι περισσότερο από το να μιλάς απλώς για τις δικές σου σκέψεις και συναισθήματα. Σημαίνει να ακούς πραγματικά τον σύντροφό σου όταν ανοίγεται. Κι αυτό είναι ένα green flag που μπορείς να ψάξεις στις σχέσεις. Ο χρήτης U/Budget-Macaron-6827 στο Reddit, συμφώνησε με αυτό το συναίσθημα, δηλώνοντας ότι το green flag του είναι «όταν ακούει κάποιος πραγματικά χωρίς να περιμένει τη σειρά του για να μιλήσει».

Είναι υπομονετικός και δεν αντιδράει

Όλοι έχουμε τις στιγμές μας, και οι αντιδράσεις μας μπορεί να ποικίλουν. Ωστόσο, κάποιος που μπορεί να εξασκήσει την υπομονή και να ηρεμήσει τον θυμό του πριν από ένα ξέσπασμα είναι ό,τι πιο καλό μπορείς να βρεις σε έναν σύντροφο. «Ο σύντροφός μου είναι το άτομο που δεν θυμώνει ποτέ», έγραψε η u/allforvienna στο Reddit. «Μπορούμε να μαλώνουμε, αλλά ποτέ δεν τα έχασε ή μου ούρλιαξε, όπως έχω δει άντρες να κάνουν σε φίλες μου. Θυμώνει και, φυσικά, μιλάει έντονα, και με το ζόρι υψώνει τη φωνή του. Χωρίς ξεσπάσματα θυμού, ποτέ. Οι γονείς του είναι οι ίδιοι, απλώς ήρεμοι άνθρωποι».

Αναλαμβάνει την ευθύνη για τα λάθη του

Σε μια σχέση, ο στόχος δεν πρέπει να είναι να ενεργείς άψογα ανά πάσα στιγμή, καθώς το μόνο που κάνεις είναι να προετοιμάζεις τον εαυτό σου για την αποτυχία. Αντίθετα, πρέπει να αναλαμβάνεις την ευθύνη για τα λάθη σου και να μαθαίνεις, να αναπτύσσεσαι και να εφαρμόζεις πιο σωστές συνήθειες στο μέλλον. Ο χρήστης U/uncultured_swine2099 είπε ότι το green flag του στα ραντεβού είναι κάποιος που «ζητά συγγνώμη όταν κάνει κάτι λάθος και προσπαθεί να το αλλάξει στο μέλλον».

Είναι διακριτικός, χωρίς να του το ζητήσεις

Αυτή η ιστορία από τον χρήστη u/Dark_sable χρησιμεύει ως μια εξαιρετική υπενθύμιση ότι οι πιο απλές χειρονομίες μπορούν να έχουν τον μεγαλύτερο αντίκτυπο: «Όταν ξεκίνησα την τελευταία μου μακροχρόνια σχέση, η δυναμική του κίνηση ήταν να με ρωτήσει ποια δουλειά του σπιτιού ήταν η λιγότερο αγαπημένη μου (αυτό τυχαίνει να είναι το να βγάζω τα σκουπίδια) και από εκείνο το σημείο και μετά, κάθε φορά που βγαίναμε σπίτι μου, έβγαζε τα σκουπίδια για μένα», έγραψε στο Reddit.

