Σύμβουλος σχέσεων αποκαλύπτει πέντε κανόνες που δυναμώνουν έναν γάμο

Ο σύμβουλος σχέσεων και δημιουργός του Modern Husbands, Μπράιαν Πέιτζ, μοιράζεται 5 θεμελιώδεις κανόνες που, όπως λέει, κάνουν έναν γάμο πιο ευτυχισμένο και ισορροπημένο.

Οι μακροχρόνιες σχέσεις δεν χτίζονται στην τύχη. Απαιτούν αφοσίωση, προσαρμοστικότητα και τη δημιουργία καθημερινών συνηθειών που προστατεύουν και θρέφουν τη σύνδεση ανάμεσα στους συντρόφους. Σύμφωνα με τον Μπράιαν Πέιτζ, σύμβουλος σχέσεων και δημιουργός της πλατφόρμας Modern Husbands, η επιτυχία ενός γάμου δεν κρίνεται μόνο από τα μεγάλα γεγονότα, αλλά κυρίως από τον τρόπο που οι σύντροφοι συνεργάζονται στις μικρές, καθημερινές στιγμές.

Με βάση την εμπειρία του, καταλήγει σε έξι πρακτικούς κανόνες που μπορούν να αλλάξουν την πορεία μιας σχέσης.

1. Διαχωρισμός καθηκόντων με βάση τις δεξιότητες

Αντί να μοιράζονται οι δουλειές του σπιτιού με βάση το φύλο ή τις παραδοσιακές αντιλήψεις, προτείνει να γίνεται κατανομή ανάλογα με τις ικανότητες και τα ενδιαφέροντα του κάθε συντρόφου. Έτσι, οι ευθύνες δεν γίνονται αγγαρείες, αλλά κομμάτι της καθημερινότητας που ο καθένας αναλαμβάνει με ευχαρίστηση.

2. Αμοιβαία στήριξη επαγγελματικών στόχων

Οι σύντροφοι εναλλάσσουν ρόλους μεταξύ «κηπουρού» και «τριαντάφυλλου». Ο «κηπουρός» φροντίζει το σπίτι και το οικογενειακό πρόγραμμα, επιτρέποντας στον «τριαντάφυλλο» να επικεντρωθεί στην καριέρα του. Αυτή η στρατηγική αποτρέπει ανισορροπίες που φέρνουν σιωπηλή δυσαρέσκεια.

3. Τακτικές οικογενειακές συναντήσεις

Μια εβδομαδιαία συζήτηση 15 λεπτών για χρονοδιαγράμματα, οικονομικά και ευθύνες μπορεί να βελτιώσει την επικοινωνία και να μειώσει τις εντάσεις. Ο ειδικός προτείνει ακόμη και ετήσιες «κατασκηνώσεις» για ανανέωση στόχων.

4. Επικοινωνία για την καθημερινή ζωή

Η ουσιαστική συζήτηση για τη μέρα, χωρίς περισπασμούς, χτίζει συναισθηματική εγγύτητα. Η μέθοδος «τριαντάφυλλο, αγκάθι, μπουμπούκι» βοηθά να μοιράζονται οι θετικές στιγμές, οι δυσκολίες και οι ελπίδες για το μέλλον. Κατά τη μέθοδο αυτή, ο καθένας μοιράζεται το αποκορύφωμα της ημέρας του (τριαντάφυλλο), τυχόν προβλήματα ή απογοητεύσεις (αγκάθι) και τον χρόνο που ξόδεψε επενδύοντας στο μέλλον (μπουμπούκι).

5. Τήρηση υποσχέσεων

Η συνέπεια ενισχύει την εμπιστοσύνη. Από την τήρηση του οικογενειακού προϋπολογισμού μέχρι μικρές καθημερινές δεσμεύσεις, η αξιοπιστία αποτρέπει τη δυσαρέσκεια και τις εντάσεις.

Όπως τονίζει ο σύμβουλος, ένας γάμος δυναμώνει όταν οι σύντροφοι έχουν κοινούς στόχους, αμοιβαία στήριξη και διάθεση να εξελιχθούν μαζί, μέρα με τη μέρα.