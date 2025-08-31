Όσο κι αν προσπαθείτε δεν λύνονται τα προβλήματα στη σχέση σας; Οι λόγοι που μένετε σε αδιέξοδο

Μήπως να ξανασκεφτείς τον τρόπο που επικοινωνείτε;

Κάθε σχέση έχει να αντιμετωπίσει τις δικές της συγκρούσεις. Ωστόσο, όταν τα ίδια προβλήματα παραμένουν άλυτα, το ζευγάρι κινδυνεύει να εγκλωβιστεί σε έναν φαύλο κύκλο απογοήτευσης και συναισθηματικής απόστασης. Έρευνα που παρουσιάστηκε από τον ψυχολόγο Ρόμπερτ Τάουμπερ δείχνει ότι η ικανότητα ενός ζευγαριού να επιλύει αποτελεσματικά τις διαφωνίες του καθορίζει σε μεγάλο βαθμό τη μακροχρόνια βιωσιμότητα της σχέσης.

Ένας κοινός λόγος, σύμφωνα με τον ψυχολόγο, που προκαλεί συγκρούσεις στα ζευγάρια είναι τα οικονομικά. Το θέμα, όμως, δεν είναι μόνο τα χρήματα, αλλά οι διαφορετικές στάσεις και εμπειρίες που κουβαλά ο καθένας. Η αδυναμία να βρουν κοινό έδαφος καταλήγει σε αδιέξοδο, με αποτέλεσμα τα προβλήματα να παραμένουν.

Αυτοί είναι οι βασικοί λόγοι που δεν επιλύουνται τα προβλήματα στις σχέσεις:

1. Διαφωνία για το τι είναι ή ποιος έχει το πρόβλημα

Όταν οι δύο πλευρές βλέπουν διαφορετικά την ίδια κατάσταση, ο ένας αισθάνεται ότι ο άλλος είναι «το πρόβλημα». Έτσι, αντί να εστιάζουν στη λύση, εγκλωβίζονται σε αλληλοκατηγορίες.

2. Διαφωνία για τα γεγονότα

Όταν η σύγκρουση θερμαίνεται, η μνήμη και η οπτική παραμορφώνονται. Ο ένας θυμάται διαφορετικά τι ειπώθηκε ή πόσα ξοδεύτηκαν, με αποτέλεσμα η κουβέντα να γυρίζει γύρω από «ποιανού η εκδοχή είναι σωστή». Αυτή η τακτική σπάνια οδηγεί σε πρόοδο.

3. Σύγχυση μέσων και σκοπών

Ακόμη κι αν συμφωνούν για τον στόχο, όπως η καλύτερη διαχείριση χρημάτων, συχνά διαφωνούν για τα μέσα. Ο ένας θέλει αυστηρό προϋπολογισμό, ενώ ο άλλος προτιμά μια πιο ευέλικτη προσέγγιση. Η εμμονή στη μέθοδο οδηγεί σε διαμάχη, ενώ ο κοινός σκοπός χάνεται από το τραπέζι.

4. Η εμπλοκή σε έναν αγώνα εξουσίας

Όταν η διαφωνία μετατρέπεται σε μάχη για το ποιος θα «κερδίσει», η λύση παύει να έχει σημασία. Ο συμβιβασμός μοιάζει με ήττα και οι υποβόσκουσες δυσαρέσκειες βγαίνουν στην επιφάνεια.

Οι ειδικοί υπογραμμίζουν ότι η διέξοδος δεν βρίσκεται στην «νίκη» αλλά στη συνεργασία. Η εστίαση πρέπει να είναι στον κοινό στόχο, με αναγνώριση των συναισθημάτων και διάθεση για ευελιξία. Σε ορισμένες περιπτώσεις, η βοήθεια ενός συμβούλου σχέσεων μπορεί να λειτουργήσει ως καταλύτης για εποικοδομητικό διάλογο.

Η ουσία είναι ότι μια σχέση δεν μπορεί να βασιστεί στη διαρκή αντιπαλότητα. Όπως τονίζουν οι ψυχολόγοι, «αν θέλεις πάντα να έχεις δίκιο, τότε μάλλον θα ζήσεις μόνος. Αν θέλεις όμως μια βαθιά και ουσιαστική σχέση, πρέπει να μάθεις να λυγίζεις».