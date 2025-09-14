6 ώρες την εβδομάδα: Το μυστικό για μια σχέση που αντέχει

Δεν χρειάζονται ατελείωτες ώρες για να ενδυναμώσεις τη σχέση σου: 6 ώρες την εβδομάδα είναι αρκετές.

Σε μια καθημερινότητα γεμάτη άγχος, δουλειά και υποχρεώσεις, το να βρεις χρόνο για τον σύντροφό σου μπορεί να μοιάζει πολυτέλεια. Κι όμως, οι ειδικοί λένε ότι αρκούν μόλις έξι ώρες την εβδομάδα για να δυναμώσει η σχέση και να χτίσετε πιο σταθερούς δεσμούς. Η επίκουρη καθηγήτρια ψυχιατρικής Μάντι Ντόρια, με βάση τις μεθόδους του Gottman Institute, εξηγεί πώς μπορείτε να επενδύσετε ποιοτικά τον χρόνο σας.

Οι ώρες που θα ανανεώσουν τη σχέση σου και θα σας φέρουν πιο κοντά:

Μικροί αποχαιρετισμοί (10 λεπτά/εβδομάδα)

Αφιερώστε 2 λεπτά κάθε πρωί, πριν φύγετε για τη δουλειά, για να ρωτήσετε τον σύντροφό σας τι τον περιμένει μέσα στη μέρα. Ένα απλό check-in μπορεί να κάνει θαύματα.

Επανασυνδέσεις στο τέλος της ημέρας (1 ώρα 40’/εβδομάδα)

Μετά τη δουλειά, χαρίστε 20 λεπτά για συζήτηση και χαλάρωση μαζί. Κλείστε την ένταση της ημέρας με μια αγκαλιά ή το διάσημο «φιλί των 6 δευτερολέπτων» που προτείνει ο Gottman.

Εκτίμηση και θαυμασμός (35 λεπτά/εβδομάδα)

Κάθε μέρα, πείτε κάτι που θαυμάζετε ή εκτιμάτε στον σύντροφό σας. Ένα «ευχαριστώ» για μια μικρή χειρονομία ή μια υπενθύμιση του πόσο τον θαυμάζετε μπορεί να φέρει τεράστια αλλαγή.

Στοργή πριν τον ύπνο (35 λεπτά/εβδομάδα)

Αφιερώστε 5 λεπτά κάθε βράδυ για τρυφερότητα: μια αγκαλιά, ένα φιλί ή απλά οπτική επαφή. Είναι ο καλύτερος τρόπος να κλείσετε τη μέρα με αγάπη.

Βραδιά ραντεβού

Μία φορά την εβδομάδα, απολαύστε μια βραδιά μόνο για εσάς. Δεν χρειάζονται πολλά: δείπνο στο σπίτι, μια βόλτα, ένα επιτραπέζιο παιχνίδι. Το σημαντικό είναι να είστε παρόντες ο ένας για τον άλλον.

«Κατάσταση της Ένωσης» (1 ώρα/εβδομάδα)

Μιλήστε ανοιχτά για όσα σας απασχολούν, αλλά ξεκινήστε με πέντε πράγματα που εκτιμάτε στον σύντροφό σας. Δεν είναι ώρα για λύσεις, αλλά για αμοιβαία κατανόηση.

Δεν χρειάζονται τεράστιες θυσίες χρόνου. Αρκεί να επενδύσετε λίγα λεπτά κάθε μέρα σε ποιοτική σύνδεση. Γιατί τελικά, η αγάπη χτίζεται στις μικρές, καθημερινές στιγμές.