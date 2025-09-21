Ο ΜακΚόναχι αποκαλύπτει πώς κρατά "ζωντανό" τον γάμο του

Ο βραβευμένος με Όσκαρ ηθοποιός μοιράζεται συμβουλές σχέσεων στο νέο του βιβλίο «Poems and Prayers»

Ο Μάθιου ΜακΚόναχι αποκαλύπτει με τον δικό του, αντισυμβατικό τρόπο το μυστικό για έναν ευτυχισμένο γάμο και δεν είναι άλλο από το μέγεθος του κρεβατιού. Ο 55χρονος ηθοποιός, που είναι παντρεμένος με την Καμίλα Άλβες εδώ και 13 χρόνια, υποστηρίζει ότι η επιλογή ενός queen-size στρώματος αντί για king-size βοήθησε σημαντικά τη σχέση του με τη σύζυγό του.

Ο ΜακΚόναχι παρουσιάζει αυτή την άποψη στο νέο του βιβλίο «Poems & Prayers», μια συλλογή με σκέψεις, προσευχές και προσωπικά βιώματα, που μόλις κυκλοφόρησε. Όπως εξηγεί, η απόσταση που δημιουργεί ένα μεγάλο κρεβάτι μπορεί να απομακρύνει τους συντρόφους αντί να τους φέρνει κοντά. «Ξυπνάω το πρωί και η Καμίλα είναι σαν να βρίσκεται ένα γήπεδο ποδοσφαίρου μακριά. Σε ένα queen-size όμως, είμαστε ώμο με ώμο και αυτό κάνει καλό στον γάμο», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο βραβευμένος με Όσκαρ ηθοποιός, γνωστός από ταινίες όπως το Dallas Buyers Club και το Interstellar, παραδέχτηκε ότι αυτή η απλή αλλαγή στο νοικοκυριό του ενίσχυσε την οικειότητα με τη σύζυγό του. «Αυτό το καταραμένο king-size δεν είναι καλό για τον γάμο. Ξεφορτωθείτε το», συμβουλεύει χιουμοριστικά τα ζευγάρια.

Στο βιβλίο του, ο ΜακΚόναχι μοιράζεται όχι μόνο συμβουλές για τη συζυγική ζωή, αλλά και σκέψεις γύρω από την αγάπη, την πίστη, την αμφιβολία, τη συμπόνια και τη συγχώρεση. Τα κείμενα αντλούν έμπνευση από παροιμίες και αποσπάσματα της Παλαιάς Διαθήκης, συνδυάζοντας προσωπικές εμπειρίες με πνευματικό στοχασμό.

Ο ηθοποιός δεν παραλείπει να αναφερθεί και στον ρόλο του ως πατέρα. Ο ίδιος και η Καμίλα, που παντρεύτηκαν το 2012 και μετακόμισαν μόνιμα στο Τέξας, μεγαλώνουν τρία παιδιά: τον Λέβι, τη Βίντα και τον Λίβινγκστον. Όπως τόνισε, είναι σημαντικό τα παιδιά να βλέπουν πώς οι γονείς φέρονται ο ένας στον άλλον, γιατί αυτό θα τους καθοδηγήσει στις δικές τους μελλοντικές σχέσεις. «Δεν μπορείς να ζεις μόνο ως γονιός. Πρέπει να θυμάσαι ότι πρώτα απ’ όλα είστε ζευγάρι», σημειώνει.

Η διατήρηση της ισορροπίας μεταξύ οικογένειας και σχέσης είναι κάτι που το ζευγάρι επιδιώκει και μέσα από κοινές επαγγελματικές δραστηριότητες. Το 2023 λάνσαραν την Pantalones Organic Tequila, μια μάρκα βιολογικής τεκίλας με τρεις ποικιλίες. Οι δυο τους πρωταγωνιστούν σε διαφημιστικές καμπάνιες με έντονο χιούμορ, θέλοντας να δείξουν ότι, πέρα από την επιχειρηματική συνεργασία, συνεχίζουν να απολαμβάνουν τη ζωή μαζί.

Ο Μάθιου ΜακΚόναχι αποδεικνύει ότι, ακόμα και σε μια σχέση 13 χρόνων, τα μικρά πράγματα, όπως η επιλογή κρεβατιού, μπορούν να κάνουν τη διαφορά. Το «Poems & Prayers» είναι διαθέσιμο τώρα και ήδη προσελκύει το ενδιαφέρον των θαυμαστών του σε όλο τον κόσμο.