Πώς να καταλάβεις αν έχεις υψηλά ή χαμηλά standards στα ραντεβού, σύμφωνα με ψυχολόγο του Χάρβαρντ

Έχουν δυσκολέψει τα ραντεβού

Όσο μεγαλώνεις, αντιλαμβάνεσαι ότι γίνεσαι πιο επιλεκτικός/η με τις/τους συντρόφους σου. Αναζητάς κάποια συγκεκριμένα χαρακτηριστικά, τα οποία μπορεί να είναι δύσκολο να τα βρεις σε έναν μόνο άνθρωπο. Μπορεί να έχεις υψηλά standards, μπορεί όμως και χαμηλά. Πώς θα το καταλάβεις όμως αυτό;

Έρευνα που διεξήχθη σε 1.010 ενήλικες στις ΗΠΑ από την εταιρεία matchmaking Tawkify, έδειξε πως το 45% των ανθρώπων είναι επιφυλακτικοί αλλά ανοιχτοί στο να βγουν ραντεβού με κάποιον που απολύθηκε πρόσφατα. Επιπλέον, το 38% δήλωσε πως αποτελεί red-flag να είναι δέκα χρόνια μεγαλύτερος, σύμφωνα με με το Pew Research Center, ενώ το 23% λέει ότι το ίδιο ισχύει και για κάποιον διαφορετικής θρησκείας.

Σήμερα, «ειδικά με τις εφαρμογές γνωριμιών, είμαστε πιο προδιατεθειμένοι να απορρίψουμε κάποιον παρά να τον εντάξουμε στη λίστα μας», λέει η ψυχολόγος Sabrina Romanoff από τη Νέα Υόρκη, προσθέτοντας ότι τα red flags μπορεί να είναι τόσο απλά όσο «τα μαλλιά του είναι πολύ μακριά ή είχε μια απάντηση στο προφίλ του που δεν μας άρεσε ιδιαίτερα».

Μερικές φορές, αντί να αναζητούν ενδείξεις χαρακτηριστικών που θα μπορούσαν να στηρίξουν τη συμβατότητα και την ευτυχία, οι άνθρωποι ψάχνουν για κάτι που είναι «εντυπωσιακό στα χαρτιά», προσθέτει. Όμως αυτά τα κριτήρια δεν σε εξυπηρετούν πάντα. Η Romanoff εξηγεί πώς μπορείς να βεβαιωθείς ότι τα standards σου δεν είναι ούτε πολύ υψηλά ούτε πολύ χαμηλά όταν ψάχνεις το κατάλληλο άτομο.

Με τόσους ανθρώπους στο προσωπικό σου περιβάλλον και με δυνατές απόψεις στο διαδίκτυο για το τι έχει σημασία, είναι εύκολο να δίνεις προτεραιότητα σε κάποια χαρακτηριστικά έναντι άλλων. Αρχικά, κοίτα τη λίστα με τα «απαραίτητα» και ρώτησε τον εαυτό σου: «τα standards ποιου ακολουθώ πραγματικά;», λέει η Romanoff και συνεχίζει: «Των γονιών σου; Των φίλων σου; Ή είναι πραγματικά δικά σου;». Έπειτα, σκέψου ποιος είναι πραγματικά ο στόχος σου στο dating.

Αν αυτό που θέλεις είναι μια υγιής, μακροχρόνια σχέση, όταν βγαίνεις ραντεβού με πιθανούς συντρόφους, λάβε υπόψη σου τις εξής ερωτήσεις, λέει η Romanoff:

Είναι συναισθηματικά διαθέσιμοι;

Μπορούν να αναλαμβάνουν ευθύνη;

Είναι περίεργοι/έχουν περιέργεια;

Είναι ευγενικοί;

Αυτά είναι τα είδη χαρακτηριστικών που μπορούν να οδηγήσουν σε επιτυχία, λέει. Αντίθετα, πρόσεξε προειδοποιητικά σημάδια όπως κάποιον που είναι ασυνεπής, κάποιον που ρίχνει την ευθύνη σε πρώην συντρόφους και κάποιον που κάνει μεγάλες υποσχέσεις στα πρώτα ραντεβού.