Σχεδόν μία στις δύο γυναίκες έχει το ίδιο απωθημένο, σύμφωνα με έρευνα

Όπως φαίνεται, οι ανεκπλήρωτοι έρωτες μένουν για πάντα χαραγμένοι στη μνήμη

Υπάρχουν άνθρωποι που περνούν από τη ζωή μας και ξεχνιούνται εύκολα, και άλλοι που, ακόμη και χρόνια αργότερα, επιστρέφουν στις σκέψεις μας μέσα από μια ανάμνηση, μια εικόνα ή ένα τραγούδι. Τα ερωτικά απωθημένα αποτελούν μία από τις πιο έντονες μορφές μεταμέλειας, καθώς συνδέονται με όσα θα μπορούσαν να είχαν συμβεί, αλλά τελικά δεν συνέβησαν ποτέ. Μια έρευνα έρχεται να επιβεβαιώσει ότι αυτή η εμπειρία είναι ιδιαίτερα συχνή, κυρίως στις γυναίκες.

Το 44% των γυναικών μετανιώνει για μια χαμένη ρομαντική σχέση

Έρευνα που πραγματοποιήθηκε από το Northwestern University και το University of Illinois σε 370 ενήλικες ηλικίας 19 έως 103 ετών, εξέτασε τις μεγαλύτερες μεταμέλειες που κουβαλούν οι άνθρωποι στη ζωή τους. Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, σχεδόν ένας στους πέντε συμμετέχοντες ανέφερε ως μεγαλύτερη μεταμέλειά του μια χαμένη ερωτική σχέση.

Ωστόσο, το εύρημα που ξεχώρισε αφορούσε κυρίως τις γυναίκες, με το 44% να δηλώνει ότι μετανιώνει για μια ρομαντική σχέση που δεν εξελίχθηκε όπως θα ήθελε. Το αντίστοιχο ποσοστό στους άνδρες ήταν σημαντικά χαμηλότερο, στο 19%. Επιπλέον, οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι τα άτομα που ήταν ελεύθερα τη στιγμή της έρευνας είχαν μεγαλύτερη τάση να αναπολούν παλιές σχέσεις και ανεκπλήρωτους έρωτες, σε σύγκριση με όσους βρίσκονταν σε μια σταθερή σχέση.

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Οι πιο επίμονες μεταμέλειες δεν σχετίζονται απαραίτητα με λανθασμένες αποφάσεις, αλλά με όσα δεν έγιναν ποτέ. Με άλλα λόγια, οι άνθρωποι φαίνεται να πληγώνονται περισσότερο από τις χαμένες ευκαιρίες παρά από τα λάθη που έχουν κάνει. Όσοι αισθάνονται ότι δεν προσπάθησαν αρκετά να διεκδικήσουν ή να διατηρήσουν μια σημαντική για αυτούς σχέση, συχνά κουβαλούν αυτή τη λύπη μέσα τους για πολλά χρόνια. Οι ανεκπλήρωτοι έρωτες αφήνουν χώρο στη φαντασία να δημιουργεί εναλλακτικές εκδοχές της ζωής, γεγονός που ενισχύει τη μετάνοια και παρατείνει τη συναισθηματική της επίδραση.

Οι ειδικοί, πάντως, τονίζουν ότι η λύπη, όσο δυσάρεστη κι αν είναι, μπορεί να λειτουργήσει και ως ένα πολύτιμο μάθημα ζωής. Αντί να εγκλωβιζόμαστε σε όσα δεν συνέβησαν, είναι πιο χρήσιμο να αναγνωρίζουμε τι αποκομίσαμε από κάθε εμπειρία και να το αξιοποιούμε στις επόμενες σχέσεις μας. Το γεγονός ότι μια σχέση δεν εξελίχθηκε όπως θα θέλαμε δεν σημαίνει ότι χάθηκε η μοναδική μας ευκαιρία για ευτυχία. Οι χαμένοι έρωτες μπορεί να αφήνουν το αποτύπωμά τους, όμως δεν καθορίζουν το μέλλον μας⋅ αποτελούν μέρος της μακράς διαδρομής που μας οδηγεί διαρκώς σε νέες γνωριμίες και, ενδεχομένως, σε μια αγάπη που θα αξίζει πραγματικά να μείνει.