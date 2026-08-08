Οι άνδρες φλερτάρουν περισσότερο με AI chatbots, σύμφωνα με νέα έρευνα - Θεωρείται όμως απιστία;

Έρευνα στις ΗΠΑ αποκαλύπτει ότι το 15% των ανδρών έχει φλερτάρει με AI chatbot, ενώ το 24% των Αμερικανών θεωρεί μια τέτοια συνομιλία μορφή απιστίας.

Από ένα απλό «γράψε μου ένα email» μέχρι ένα «είσαι ο μόνος που με καταλαβαίνει» φαίνεται πως η απόσταση είναι μικρότερη απ’ όσο θα περίμενε κανείς. Τα τελευταία χρόνια, τα εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης έχουν περάσει από την παραγωγικότητα και την αναζήτηση πληροφοριών σε μια πολύ πιο προσωπική περιοχή: τις ανθρώπινες σχέσεις. Και σύμφωνα με νέα έρευνα, αρκετοί χρήστες δεν διστάζουν να φλερτάρουν με τα chatbots.

Τα στοιχεία της έρευνας της Talker Research, η οποία πραγματοποιήθηκε σε δείγμα 2.000 ενηλίκων στις ΗΠΑ, δείχνουν ότι το 15% των ανδρών έχει κάνει φλερτ μέσω συνομιλίας με κάποιο AI chatbot, έναντι 8% των γυναικών. Η τάση παραμένει παρόμοια όταν η ερώτηση γίνεται πιο προσωπική: το 17% των ανδρών δήλωσε ότι μια συνομιλία με AI τού προκάλεσε ερωτική διέγερση, ενώ το αντίστοιχο ποσοστό στις γυναίκες ήταν 9%.

Και το ενδιαφέρον είναι ότι δεν μιλάμε απαραίτητα για εξειδικευμένες εφαρμογές τεχνητής συντροφιάς. Η έρευνα αναφέρεται σε εργαλεία που εκατομμύρια άνθρωποι χρησιμοποιούν ήδη στην καθημερινότητά τους, όπως το ChatGPT, το Claude και το Google Gemini. Με άλλα λόγια, η ίδια πλατφόρμα που μπορεί να χρησιμοποιείται το πρωί για μια επαγγελματική παρουσίαση μπορεί το βράδυ να μετατραπεί σε συνομιλητή για πολύ πιο προσωπικές συζητήσεις.

Η Gen Ζ πρωταγωνιστεί στο φλερτ με τα chatbots

Ακόμη πιο εντυπωσιακές είναι οι διαφορές ανάμεσα στις ηλικιακές ομάδες. Η Gen Z βρίσκεται μακράν στην πρώτη θέση, καθώς το 27% των μελών της δήλωσε ότι έχει κάνει ρομαντικές ή σεξουαλικές συνομιλίες με AI, ενώ το ίδιο ποσοστό, 27%, ανέφερε ότι τέτοιες συνομιλίες τού προκάλεσαν ερωτική διέγερση. Ακολουθούν οι Millennials με 16%, η Gen X με 9% και οι Baby Boomers με μόλις 2%.

Η διαφορά είναι χαρακτηριστική: ένας ενήλικας της γενιάς των Baby Boomers είναι περισσότερες από δέκα φορές λιγότερο πιθανό να έχει φλερτάρει με ένα chatbot σε σχέση με έναν ενήλικα της Generation Z. Δεν πρόκειται, λοιπόν, απλώς για μια νέα μορφή επικοινωνίας, αλλά για μια συμπεριφορά που φαίνεται να συνδέεται έντονα με την ηλικία και την εξοικείωση κάθε γενιάς με την τεχνολογία.

Μπορεί ένα chatbot να γίνει «τρίτο πρόσωπο» σε μια σχέση;

Το ερώτημα που προκύπτει είναι αναπόφευκτο: αν κάποιος βρίσκεται σε σχέση και φλερτάρει με ένα AI, θεωρείται ότι απατά τον σύντροφό του;

Η απάντηση φαίνεται να εξαρτάται περισσότερο από τα προσωπικά όρια κάθε ζευγαριού παρά από κάποιον καθολικό κανόνα. Ωστόσο, τα στοιχεία δείχνουν ότι αρκετοί Αμερικανοί έχουν ήδη αποφασίσει. Συγκεκριμένα, το 24% των ερωτηθέντων δήλωσε ότι το φλερτ με AI αποτελεί μορφή απιστίας μέσα σε μια σχέση. Το ποσοστό γίνεται ακόμη υψηλότερο στη Generation Z, καθώς το 36% θεωρεί μια τέτοια συμπεριφορά λόγο για να τελειώσει μια σχέση.

Το παράδοξο είναι εμφανές: η γενιά που είναι περισσότερο εξοικειωμένη με το να δημιουργεί ρομαντικές ή σεξουαλικές συνομιλίες με τεχνητή νοημοσύνη είναι ταυτόχρονα εκείνη που εμφανίζεται πιο αυστηρή απέναντι σε έναν σύντροφο που θα έκανε το ίδιο.

Η αντίφαση αυτή, όμως, ίσως δείχνει κάτι περισσότερο. Καθώς η τεχνητή νοημοσύνη αποκτά ολοένα πιο ανθρώπινη συμπεριφορά, τα όρια ανάμεσα στην «αθώα» ψηφιακή αλληλεπίδραση και τη συναισθηματική απιστία γίνονται ολοένα πιο δυσδιάκριτα.

Γιατί το AI είναι τόσο ελκυστικό;

Ένα chatbot προσφέρει κάτι που οι εφαρμογές γνωριμιών δεν μπορούν να εγγυηθούν: μηδενική πιθανότητα απόρριψης. Δεν βαριέται, δεν αφήνει κάποιο μήνυμα στο «διαβάστηκε», δεν αποφασίζει ξαφνικά ότι δεν ενδιαφέρεται και, κυρίως, είναι διαθέσιμο οποιαδήποτε στιγμή.

Για ανθρώπους που αισθάνονται μοναξιά ή δυσκολεύονται να δημιουργήσουν πραγματικές σχέσεις, αυτό μπορεί να αποτελεί ιδιαίτερα ισχυρό συνδυασμό. Ωστόσο, τα πράγματα δεν είναι τόσο απλά. Σύμφωνα με μελέτη που δημοσιεύτηκε το 2026 στο Psychological Science, άνθρωποι που στράφηκαν σε κοινωνικά chatbots για συντροφιά ανέφεραν στην πορεία υψηλότερα επίπεδα μοναξιάς και όχι χαμηλότερα. Το εύρημα δεν σημαίνει ότι η χρήση AI προκαλεί από μόνη της μοναξιά, αλλά δημιουργεί ένα σημαντικό ερώτημα: μπορεί ένα chatbot να ανακουφίζει προσωρινά την ανάγκη για σύνδεση χωρίς να αντικαθιστά πραγματικά την ανθρώπινη επαφή;

Η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να ακούει, να απαντά, να δείχνει κατανόηση και να προσαρμόζει τον τρόπο που επικοινωνεί στον χρήστη. Αυτό, όμως, δεν σημαίνει απαραίτητα ότι μπορεί να προσφέρει την αμοιβαιότητα μιας πραγματικής σχέσης.

Παρά τις αντιδράσεις, η κοινωνία φαίνεται να προετοιμάζεται για ένα μέλλον όπου οι σχέσεις ανθρώπων και τεχνητής νοημοσύνης δεν θα περιορίζονται στην εξυπηρέτηση ή την εργασία. Το 44% των Αμερικανών που συμμετείχαν στην έρευνα πιστεύει ότι στο μέλλον οι άνθρωποι θα δημιουργούν πραγματικές συναισθηματικές σχέσεις με την AI. Μάλιστα, το 16% εκτιμά ότι θα υπάρχουν πολλές τέτοιες σχέσεις.

Το ερώτημα, επομένως, δεν είναι πλέον μόνο αν οι άνθρωποι θα χρησιμοποιούν την AI για φλερτ. Αυτό φαίνεται ήδη να συμβαίνει. Το μεγαλύτερο ερώτημα είναι ποια θέση θα καταλάβουν αυτές οι σχέσεις στη ζωή μας και, κυρίως, πώς θα επηρεάσουν τον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβανόμαστε την πίστη, τη συντροφικότητα και την απιστία.