Covid, γρίπη ή RSV; Πώς να εντοπίσεις τις διαφορές στα συμπτώματα της «τριδημίας»

Η αύξηση των κρουσμάτων του νέου αναπνευστικοί ιού συμπίπτει με την αναμενόμενη άνοδο των περιστατικών Covid-19 και την πρώιμη περίοδο γρίπης (τρι-δημία). Τι σημαίνει αυτό σύμφωνα με τους ειδικούς;

Γρίπη, Covid, RSV. Ο χειμώνας θα μας βρει (αν όχι ήδη) με ένα ισχυρό κοκτέιλ τριδημίας και οι ειδικοί προειδοποιούν για μεγάλη έξαρση. Για αρχή, ο αναπνευστικός ιός (RSV) αποτελεί μια κοινή αιτία συμπτωμάτων που μοιάζουν με κρυολόγημα στα παιδιά.

Ο αναπνευστικός συγκυτιακός ιός είναι ένας πολύ κοινός αερομεταδιδομενος αναπνευστικός RNA ιός. Κάθε χρόνο, ο RSV υπολογίζεται ότι προκαλεί 3,4 εκατομμύρια νοσηλείες και πάνω από 100.000 θανάτους παγκοσμίως. Τα ποσοστά μόλυνσης συνήθως κορυφώνονται κατά τους κρύους χειμερινούς μήνες (από τέλη φθινοπώρου έως την άνοιξη). Ενώ ο RSV προκαλεί λοιμώξεις της αναπνευστικής οδού σε άτομα όλων των ηλικιών και συγκαταλέγεται στις πιο κοινές λοιμώξεις της παιδικής ηλικίας, η εμφάνιση και η σοβαρότητά του συχνά διαφέρουν μεταξύ των ηλικιακών ομάδων και της κατάστασης του ανοσοποιητικού.

Respiratory syncytial virus or #RSV is a common respiratory virus that can be serious for infants and older adults. Help stop the spread of RSV by washing your hands & avoiding close contact. Learn more: https://t.co/XaB46BBsKE. pic.twitter.com/5SJyubbhvA