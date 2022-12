Ιατρικό gaslighting: Τι είναι και πώς θα καταλάβεις αν είσαι θύμα του

Μήπως αναγνωρίζεις κάποιο από τα παρακάτω σημάδια;

Το gaslighting ψηφίστηκε η λέξη της χρονιάς, σύμφωνα με το λεξικό Merriam-Webster. Είναι ένας όρος που καθιερώθηκε στο dating, και όχι μόνο. Αφορά τις σχέσεις είτε προσωπικές, είτε φιλικές ακόμη και επαγγελματικές, και πήρε το όνομα από ένα πολύ φημισμένο έργο του Patrick Hamilton από το 1938.

Ο ορισμός του λεξικού για το gaslighting είναι η ψυχολογική χειραγώγηση ενός ατόμου, συνήθως για μεγάλο χρονικό διάστημα που έχει ως συνέπεια «το θύμα να αμφισβητεί την εγκυρότητα των δικών του σκέψεων, την αντίληψη της πραγματικότητας ή τις αναμνήσεις του και συνήθως οδηγεί σε σύγχυση, απώλεια αυτοπεποίθησης και αυτοσεβασμού, αβεβαιότητα για τη συναισθηματική ή πνευματική σταθερότητα κάποιου και εξάρτηση από τον δράστη».

To εντυπωσιακό φέτος είναι πως οι αναζητήσεις για τη λέξη "gaslighting", στη διαδικτυακή έκδοση του λεξικού Merriam-Webster αυξήθηκαν κατά 1.750% σε σύγκριση με πέρσι. Το ακόμη πιο εντυπωσιακό όμως είναι πως πέρα από τις πιο γνωστές μορφές του, υπάρχει και το ιατρικό gaslighting. Αν δεν έχεις ιδέα τι σημαίνει ο όρος, παρατηρείται όταν ένας επαγγελματίας υγείας απορρίπτει τις ανησυχίες ή τα συμπτώματα ενός ασθενή και αποδίδει (λανθασμένα) την ασθένεια ή τα συμπτώματα σε ψυχολογικούς παράγοντες. Αυτό ωστόσο δεν σημαίνει απαραίτητα πως το κάνει σκόπιμα αλλά όπως και να έχει, αν έχεις παρατηρήσει τέτοια συμπεριφορά, σίγουρα έχεις πέσει έστω μια φορά στη ζωή σου θύμα του ιατρικού gaslighting.

