Ποια συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να λαμβάνονται μαζί

Πρέπει να προσέχετε ποια συμπληρώματα παίρνετε, πότε τα παίρνετε και πόσο παίρνετε.

Πολλοί άνθρωποι λαμβάνουν συμπληρώματα για να βελτιώσουν την υγεία τους ή να αποτρέψουν ασθένειες. Όμως τα συμπληρώματα δεν συνοδεύονται από αυστηρές οδηγίες που πρέπει να ακολουθούνται ή προειδοποιήσεις σχετικά με αλληλεπιδράσεις. Επομένως, πρέπει να προσέχετε ποια παίρνετε, πότε τα παίρνετε και πόσο παίρνετε.

Συνδυασμοί βιταμινών προς αποφυγή

Βιταμίνη C με βιταμίνη Β-12

Η βιταμίνη C είναι ένα απαραίτητο αντιοξειδωτικό για την υγεία του ανοσοποιητικού συστήματος. Η βιταμίνη Β-12 βοηθά στη διατήρηση του νευρικού σας συστήματος και στο σχηματισμό ερυθρών αιμοσφαιρίων . Μελέτες δείχνουν ότι η ταυτόχρονη λήψη αυτών των δύο συμπληρωμάτων μπορεί να μειώσει την ποσότητα της βιταμίνης Β-12 που λαμβάνετε. Έτσι, καλό είναι να παίρνετε αυτά τα συμπληρώματα με διαφορά τουλάχιστον δύο ωρών.

Συμπλήρωμα βιταμίνης Α με τροφές πλούσιες σε βιταμίνη Α

Δεδομένου ότι η βιταμίνη Α είναι μια λιποδιαλυτή βιταμίνη, οποιαδήποτε περίσσεια αποθηκεύεται στο σώμα. Έτσι, δεν χρειάζεται να λαμβάνετε βιταμίνη Α κάθε μέρα. Η υπερβολική ποσότητα βιταμίνης Α μπορεί να οδηγήσει σε ασθενέστερα οστά και περισσότερα κατάγματα καθώς μεγαλώνετε. Μπορεί επίσης να είναι επιβλαβές για τα αγέννητα μωρά.

Φυλλικό οξύ (βιταμίνη Β9) και βιταμίνη Β12

Ενώ και οι δύο αυτές βιταμίνες του συμπλέγματος Β είναι σημαντικές, η λήψη υπερβολικής ποσότητας φυλλικού οξέος μπορεί στην πραγματικότητα να κρύψει τα συμπτώματα ανεπάρκειας βιταμίνης Β12. Επομένως, μιλήστε με τον γιατρό σας για να ελέγξετε τα επίπεδα βιταμινών σας πριν προσθέσετε αυτά τα συμπληρώματα στο σχήμα σας.

Βιταμίνη Ε και βιταμίνη Κ

Είναι καλά τεκμηριωμένο ότι η λήψη συμπληρωμάτων βιταμίνης Ε μπορεί να οδηγήσει σε αυξημένη αιμορραγία σε μερικούς ανθρώπους. Μερικοί γιατροί συνταγογραφούν ένα συμπλήρωμα βιταμίνης Κ για να βοηθήσει στην πήξη του αίματος. Η ταυτόχρονη λήψη βιταμίνης Ε μπορεί να εξουδετερώσει τις επιδράσεις της βιταμίνης Κ.

Άλλοι συνδυασμοί συμπληρωμάτων προς αποφυγή

Χαλκός και ψευδάργυρος

Τόσο ο χαλκός όσο και ο ψευδάργυρος είναι σημαντικά μέταλλα . Οι περισσότεροι άνθρωποι λαμβάνουν αρκετά από αυτά τα θρεπτικά συστατικά μέσω της διατροφής τους . Ο χαλκός βοηθά στην ανάπτυξη του εγκεφάλου, στην υγεία του νευρικού συστήματος και στη δημιουργία σημαντικών ιστών στο σώμα. Ο ψευδάργυρος είναι ένα σημαντικό μέταλλο για τη θεραπεία.

Τα διαφορετικά μέταλλα μπορούν να ανταγωνιστούν την απορρόφηση στο πεπτικό σας σύστημα όταν λαμβάνονται ταυτόχρονα. Έτσι, αν πάρετε μαζί χαλκό και ψευδάργυρο, το ένα θα έχει συνήθως κακή απορρόφηση. Στην περίπτωση αυτών των δύο συμπληρωμάτων, ο ψευδάργυρος κερδίζει. Τα άτομα που λαμβάνουν πολλά συμπληρώματα ψευδαργύρου μπορεί να εμφανίσουν ανεπάρκεια χαλκού.

Ασβέστιο με άλλα μέταλλα

Το ασβέστιο είναι ένα σημαντικό μέταλλο για την υγεία των οστών. Η λήψη ενός συμπληρώματος ασβεστίου μπορεί να επηρεάσει τον τρόπο με τον οποίο το σώμα σας απορροφά άλλα μέταλλα, όπως ψευδάργυρο, μαγνήσιο ή σίδηρο. Εάν παίρνετε οποιοδήποτε συνδυασμό αυτών των συμπληρωμάτων, μιλήστε με τον γιατρό σας σχετικά με τον καλύτερο χρόνο για τη μέγιστη απορρόφηση κάθε μετάλλου.

pexels

Πότε να παίρνετε ένα συμπλήρωμα

Ο χρόνος μεταξύ των βιταμινών εξαρτάται από τον τύπο της βιταμίνης που λαμβάνετε. Όταν πρόκειται για τον λιποδιαλυτό τύπο βιταμίνης (βιταμίνες A, D, E και K), είναι καλύτερο να τις παίρνετε την ώρα του γεύματος. Η κατανάλωση λίπους ως μέρος του γεύματός σας θα βοηθήσει στη μεταφορά αυτών των βιταμινών εκεί όπου το σώμα σας τις χρειάζεται περισσότερο. Ο κανόνας της ώρας του φαγητού ισχύει επίσης για τις πολυβιταμίνες και τα προγεννητικά σκευάσματα.

Ορισμένες βιταμίνες μπορεί να είναι επικίνδυνες εάν πάρετε πάρα πολλές. Υπάρχουν υδατοδιαλυτές βιταμίνες και λιποδιαλυτές βιταμίνες. Εάν παίρνετε πάρα πολλές υδατοδιαλυτές βιταμίνες, η περίσσεια απλώς ξεπλένεται με την ούρηση σας.

Αλλά η λήψη πάρα πολλών λιποδιαλυτών βιταμινών σημαίνει ότι η περίσσεια αποθηκεύεται στα κύτταρα του σώματός σας, καθιστώντας πιο δύσκολη την αποβολή τους. Στη συνέχεια μπορούν να συσσωρευτούν σε τοξικά επίπεδα.

Η βιταμίνη Β6 μπορεί επίσης να είναι επικίνδυνη σε περίσσεια. Η υπερβολική λήψη αυτής της βιταμίνης μπορεί να προκαλέσει νευρολογικά συμπτώματα. Μπορεί να αισθανθείτε μούδιασμα ή μυρμήγκιασμα στα άκρα σας.

Ταυτόχρονα, ορισμένες βιταμίνες αλληλεπιδρούν με φάρμακα με δυνητικά επιβλαβείς τρόπους. Η βιταμίνη Κ, για παράδειγμα, μπορεί να κάνει τα αραιωτικά του αίματος λιγότερο αποτελεσματικά.

Για το πρωί, προτιμήστε τις βιταμίνες Β. Αυτές θα πρέπει ιδανικά να λαμβάνονται στο πρωινό. Ο λόγος είναι ότι μερικοί άνθρωποι μπορεί να αισθάνονται υπερβολικά γεμάτοι ενέργεια εάν τις πάρουν λίγο πριν τον ύπνο.

Τα βράδια, δοκιμάστε βιταμίνη Ε. Η βιταμίνη Ε έχει αποδειχθεί ότι αποτρέπει την εξασθένηση της μνήμης που προκαλείται από χρόνια στέρηση ύπνου. Μπορεί επίσης να σας βοηθήσει να κοιμηθείτε.

Αλληλεπιδράσεις βιταμινών, συμπληρωμάτων και φαρμάκων

Εκτός από τις αλληλεπιδράσεις με άλλα συμπληρώματα, ορισμένα φάρμακα αλληλεπιδρούν με συμπληρώματα. Εάν παίρνετε τακτικά οποιαδήποτε συνταγογραφούμενα φάρμακα, μιλήστε με τον γιατρό σας πριν προσθέσετε νέα συμπληρώματα στη ρουτίνα σας.

Αραιωτικά αίματος

Η βιταμίνη Α και η βιταμίνη Κ μπορεί να έχουν αρνητικές αλληλεπιδράσεις με τα αραιωτικά του αίματος, επομένως θα πρέπει να αποφύγετε τη λήψη και των δύο.

Ορισμένα φυτικά φάρμακα μπορούν επίσης να αλληλεπιδράσουν με το αραιωτικό του αίματος όπως:

Κράνμπερι

Ιχθυέλαιο

Σκόρδο

Τζίνσενγκ

Βαλσαμόχορτο

Βιταμίνη Ε

Γαϊδουράγκαθο

Φάρμακα για τη θεραπεία καρδιακών παθήσεων

Οι υψηλές δόσεις βιταμίνης D μπορούν να αλληλεπιδράσουν με φάρμακα για τη μείωση της χοληστερόλης και της αρτηριακής πίεσης, καθώς και με ορισμένα άλλα φάρμακα που χρησιμοποιούνται για τη θεραπεία καρδιακών παθήσεων.

Ψυχιατρικά φάρμακα

Μπορεί να έχετε παρενέργειες όταν συνδυάζετε ορισμένα συμπληρώματα με αντικαταθλιπτικά και φάρμακα κατά του άγχους.

pexels

Ποιες βιταμίνες είναι καλύτερα να λαμβάνονται μαζί

Ορισμένες βιταμίνες λειτουργούν καλύτερα μαζί επειδή απορροφώνται από τον οργανισμό πιο εύκολα με αυτόν τον τρόπο. Ο σίδηρος και η βιταμίνη C είναι ένας από αυτούς τους συνδυασμούς. Η βιταμίνη C βοηθά το σώμα σας να απορροφήσει τον φυτικό σίδηρο. Ο σίδηρος βρίσκεται στο κρέας, τα φασόλια και τα πράσινα φυλλώδη λαχανικά. Η βιταμίνη C βρίσκεται στις φράουλες, τις πατάτες και τα εσπεριδοειδή.

Το φυλλικό οξύ και η Β12 είναι ένας άλλος τέτοιος συνδυασμός. Το φυλλικό οξύ βοηθά το σώμα σας να απορροφήσει τη Β12. Και οι δύο αυτές βιταμίνες βοηθούν το σώμα σας να αναπαράγει τα κύτταρα. Οι ελλείψεις σε ένα από τα δύο μπορεί να προκαλέσουν υπερβολική εξάντληση.

Τέλος μην χρησιμοποιείτε συμπληρώματα για να αντικαταστήσετε μια ισορροπημένη διατροφή. Ρωτήστε τον γιατρό σας πόσο συμπλήρωμα πρέπει να πάρετε εάν δεν είστε σίγουροι, γιατί μπορεί να εμφανίσετε παρενέργειες μετά τη λήψη πολύ μεγάλης δόσης ορισμένων συμπληρωμάτων.