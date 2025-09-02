Ποιο είναι καλύτερο για την υγεία σου: Το περπάτημα ή το τρέξιμο;

Το περπάτημα ή το τρέξιμο ταιριάζει καλύτερα στους στόχους υγείας και της φυσικής σας κατάστασης.

Το περπάτημα και το τρέξιμο προσφέρουν και τα δύο πολλαπλά οφέλη για την υγεία. Η επιλογή εξαρτάται από τους στόχους υγείας, την κινητικότητα και τις προσωπικές σας προτιμήσεις. Καταρχάς και τα δύο είναι αερόβιες καρδιαγγειακές ασκήσεις, γνωστές και ως «cardio» και σύμφωνα με έρευνες, προσφέρουν αρκετά οφέλη για την υγεία όπως είναι τα παρακάτω:

Βοηθάνε στην απώλεια ή διατήρηση ενός υγιούς βάρους

Ενισχύουν το ανοσοποιητικό σύστημα

Βοηθάνε στην πρόληψη ή διαχείριση χρόνιων παθήσεων

Ενδυναμώνουν την καρδιά

Μπορεί να παρατείνουν τη ζωή

Οι αερόβιες καρδιαγγειακές ασκήσεις είναι επίσης ευεργετικές για την ψυχική υγεία. Μία μελέτη έδειξε ότι τόσο το τρέξιμο όσο και το περπάτημα μπορούν να μειώσουν το άγχος και την κατάθλιψη, βελτιώνοντας τη διάθεση και την αυτοεκτίμηση.

Είναι το περπάτημα καλύτερο από το τρέξιμο;

Το περπάτημα μπορεί να προσφέρει πολλά από τα ίδια οφέλη με το τρέξιμο. Μία μελέτη βρήκε ότι το τρέξιμο καίει περίπου διπλάσιες θερμίδες από το περπάτημα. Για να χάσετε ένα κιλό, πρέπει να κάψετε περίπου 3.500 θερμίδες, οπότε αν ο στόχος σας είναι η απώλεια βάρους, το τρέξιμο είναι πιο αποτελεσματικό. Αν είστε αρχάριοι ή δεν μπορείτε να τρέξετε, το περπάτημα μπορεί να σας βοηθήσει να βελτιώσετε τη φυσική σας κατάσταση. Είναι προσβάσιμο σε όλα τα επίπεδα φυσικής κατάστασης και μπορεί να ενισχύσει την καρδιά σας και να σας δώσει περισσότερη ενέργεια.

pexels

Οφέλη και κίνδυνοι

Το τρέξιμο είναι εξαιρετικό για να βελτιώσετε τη φυσική σας κατάσταση και να χάσετε βάρος, αλλά είναι άσκηση με υψηλή επιβάρυνση που μπορεί να οδηγήσει σε τραυματισμούς, όπως:

Καταγμάτων κόπωσης

Πελματιαίας απονευρωσίτιδας

Σύνδρομο τριβής λαγονοκνημιαίας ταινίας

Περίπου το 50% των δρομέων τραυματίζονται κάθε χρόνο. Για να αποφύγετε τραυματισμούς, μην αυξάνετε γρήγορα την ένταση και ενσωματώστε άλλες μορφές άσκησης. Από την άλλη μεριά το περπάτημα προσφέρει πολλά από τα οφέλη του τρεξίματος χωρίς τον ίδιο κίνδυνο τραυματισμού. Τέλος μην ξεχνάτε να συμβουλεύσετε πάντα τον γιατρό σας πριν ξεκινήσετε μια νέα προπόνηση.