Να γιατί το σώμα σου χρειάζεται υδατάνθρακες

Η αλήθεια για τους υδατάνθρακες: Γιατί το σώμα σου τους χρειάζεται και πώς συμβάλλουν στην υγεία και την ενέργεια.

Η μείωση των υδατανθράκων είναι το μάντρα τόσων πολλών προγραμμάτων απώλειας βάρους, όπως η κετογονική δίαιτα και η Whole 30, αλλά πριν οι υδατάνθρακες χαρακτηριστούν ως αυτός ο κακός στη διατροφή μας, είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι διαδραματίζουν βασικό ρόλο στο σώμα μας. Υπάρχουν στην πραγματικότητα 3 κύρια μακροθρεπτικά συστατικά στη διατροφή μας: υδατάνθρακες, πρωτεΐνες και λίπος. Τα μακροθρεπτικά συστατικά είναι το θρεπτικό συστατικό των τροφίμων που χρειάζεται το σώμα για ενέργεια και για να διατηρήσει τη δομή και τα συστήματα του σώματος.

Γιατί το σώμα σας χρειάζεται πραγματικά υδατάνθρακες

Οι υδατάνθρακες αποτελούν σημαντική πηγή ενέργειας για το σώμα σας. Τα λίπη και οι πρωτεΐνες παρέχουν επίσης ενέργεια, αλλά οι υδατάνθρακες είναι ο προτιμώμενος τύπος πηγής ενέργειας για τον εγκέφαλο και το νευρικό σας σύστημα. Το σώμα σας χρησιμοποιεί επίσης υδατάνθρακες για να τροφοδοτήσει τη δραστηριότητα των μυών σας και να διατηρήσει την σωστή λειτουργία άλλων οργάνων. Ακόμα και όταν το σώμα σας διασπά το λίπος για ενέργεια, εξακολουθείτε να χρειάζεστε μια ορισμένη ποσότητα υδατανθράκων για να συμβεί σωστά αυτή η διαδικασία. Οι ολικής αλέσεως, αμυλούχοι υδατάνθρακες αποτελούν επίσης σημαντική πηγή άλλων απαραίτητων θρεπτικών συστατικών, συμπεριλαμβανομένων των φυτικών ινών.

Οι υδατάνθρακες είναι επίσης απαραίτητοι για την αποτοξίνωση, ώστε το συκώτι να μπορεί να κάνει τη δουλειά του για να αποτοξινώσει το σώμα μας χάρη στους υδατάνθρακες. Η πρωτεΐνη βοηθά κυρίως στην επιδιόρθωση και την κατασκευή των ιστών του σώματος. Τα λίπη είναι τα δομικά στοιχεία του σώματος και οι υδατάνθρακες είναι η κύρια πηγή ενέργειας του σώματός μας.

Πρέπει να ακολουθήσετε μια δίαιτα χαμηλών υδατανθράκων;

Ορισμένα προγράμματα διατροφής, όπως η παλαιολιθική δίαιτα (γνωστή και ως δίαιτα των ανθρώπων των σπηλαίων) και η δίαιτα Atkins, βασίζονται στη μείωση της ποσότητας υδατανθράκων που καταναλώνετε. Ωστόσο, δεν υπάρχουν στοιχεία ότι δίαιτες σαν αυτή είναι αποτελεσματικές. Επιπλέον, η μείωση των υδατανθράκων μπορεί να οδηγήσει σε διατροφικές ελλείψεις ή άλλα ανεπιθύμητα αποτελέσματα. Μπορεί μια δίαιτα χαμηλών υδατανθράκων να είναι ωφέλιμη για ορισμένα άτομα; Απολύτως. Αλλά δεν είναι για όλους. Αντί να βλέπουμε τους υδατάνθρακες ως εχθρό, ήρθε η ώρα να υιοθετήσουμε μια πιο ισορροπημένη προσέγγιση που να καλλιεργεί μια θετική σχέση με το φαγητό και να διατηρεί το σώμα σας σε άριστη λειτουργία.

Τι να κάνετε αντί να μειώσετε τους υδατάνθρακες

Αν η μείωση των υδατανθράκων δεν είναι η λύση, ποια είναι η εναλλακτική; Τα καλά νέα είναι ότι δεν χρειάζεται να αποφεύγετε τους υδατάνθρακες για να νιώθετε καλύτερα. Αντίθετα, επικεντρωθείτε στην ενσωμάτωση μιας ισορροπημένης, βιώσιμης διατροφικής προσέγγισης που να λειτουργεί για εσάς προσωπικά.

Διατηρήστε τα γεύματά σας ισορροπημένα : Αντί να κολλάτε στο να κόψετε μια συγκεκριμένη ομάδα τροφίμων, προσπαθήστε να δημιουργήσετε ισορροπημένα γεύματα που να περιλαμβάνουν πρωτεΐνες, υγιή λίπη και υδατάνθρακες.

Δώστε προτεραιότητα στη συνέπεια έναντι της τελειότητας: Αντί να στοχεύετε στην «τέλεια» διατροφή, επικεντρωθείτε σε συνεπείς συνήθειες που υποστηρίζουν τη συνολική σας ευεξία. Η ισορροπία είναι το κλειδί. Δεν χρειάζεται να χαρακτηρίζετε τα τρόφιμα ως «καλά» ή «κακά».

Παραμείνετε δραστήριοι και ενυδατωμένοι : Η σωματική δραστηριότητα και η ενυδάτωση αποτελούν απαραίτητα συμπληρώματα της διατροφής σας. Η άσκηση βοηθά στη ρύθμιση του σακχάρου στο αίμα και υποστηρίζει την υγεία του εντέρου, ενώ η κατανάλωση αρκετού νερού μπορεί επίσης να βοηθήσει στη διατήρηση της υγείας του εντέρου.

Να θυμάστε ότι τα τρόφιμα δεν είναι 100% υδατάνθρακες, συνήθως περιέχουν επίσης λίπη και πρωτεΐνες. Το πόσο θα συμπεριλάβετε αυτά τα τρόφιμα στη διατροφή σας εξαρτάται από τις ενεργειακές σας ανάγκες και τους στόχους υγείας σας. Οι υδατάνθρακες δεν είναι οι κακοί που έχουν παρουσιαστεί. Το σώμα σας τους χρειάζεται για να λειτουργεί σωστά και να αισθάνεται όσο καλύτερα γίνεται. Η μείωση τους μπορεί να προσφέρει βραχυπρόθεσμα αποτελέσματα, αλλά συχνά οδηγεί σε μακροπρόθεσμη απογοήτευση, κόπωση και προβλήματα υγείας. Εστιάζοντας στην ισορροπία, την ποικιλία και ακούγοντας το σώμα σας, μπορείτε να δημιουργήσετε έναν τρόπο διατροφής που σας θρέφει και θα σας στηρίζει μακροπρόθεσμα. Να θυμάστε ότι το φαγητό δεν έχει να κάνει με την τελειότητα, αλλά με το να νιώθετε καλά.