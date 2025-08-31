Νέα έρευνα αποκαλύπτει ότι τα φάρμακα απώλειας βάρους μειώνουν τον κίνδυνο θανάτου των καρδιοπαθών

Μεγάλη μελέτη δείχνει ότι τα φάρμακα GLP-1, όπως η σεμαγλουτίδη και η τιρζεπατίδη, μειώνουν έως 58% τον κίνδυνο νοσηλείας ή πρόωρου θανάτου καρδιοπαθών.

Τα φάρμακα για την απώλεια βάρους φαίνεται ότι προσφέρουν πολύ περισσότερα από τη ρύθμιση του βάρους και του σακχάρου. Σύμφωνα με νέα έρευνα, που παρουσιάστηκε στο ετήσιο συνέδριο της Ευρωπαϊκής Καρδιολογικής Εταιρείας στη Μαδρίτη και δημοσιεύθηκε στο έγκριτο περιοδικό JAMA, οι αγωνιστές GLP-1 μπορούν να μειώσουν στο μισό τον κίνδυνο νοσηλείας ή πρόωρου θανάτου για άτομα με καρδιακή ανεπάρκεια.

Η έρευνα, η μεγαλύτερη του είδους της, πραγματοποιήθηκε από επιστήμονες του Mass General Brigham στη Βοστώνη και ανέλυσε δεδομένα από περισσότερους από 90.000 ασθενείς με καρδιακή ανεπάρκεια, παχυσαρκία και διαβήτη τύπου 2. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι η σεμαγλουτίδη μείωσε κατά 42% τον κίνδυνο εισαγωγής στο νοσοκομείο ή πρόωρου θανάτου, ενώ η τιρζεπατίδη είχε ακόμη ισχυρότερη δράση, μειώνοντας τον κίνδυνο κατά 58%.

Οι αγωνιστές GLP-1, όπως η σεμαγλουτίδη και η τιρζεπατίδη, μιμούνται την ορμόνη GLP-1, η οποία αυξάνει το αίσθημα κορεσμού. Αναπτύχθηκαν αρχικά για τη θεραπεία του διαβήτη, αλλά γρήγορα απέκτησαν φήμη ως αποτελεσματικά φάρμακα απώλειας βάρους. Τώρα φαίνεται ότι η συμβολή τους επεκτείνεται και στην καρδιολογία, προσφέροντας σημαντική μείωση των επιπλοκών που απειλούν τη ζωή.

Ο Δρ. Nils Krüger από το νοσοκομείο Brigham and Women’s, βασικός συγγραφέας της μελέτης, τόνισε: «Η μελέτη μας δείχνει ότι η σεμαγλουτίδη και η τιρζεπατίδη δεν είναι μόνο φάρμακα για τον διαβήτη και την παχυσαρκία. Μπορούν να προσφέρουν μια νέα θεραπευτική επιλογή για ασθενείς με καρδιακή ανεπάρκεια, μειώνοντας τις δυσμενείς εκβάσεις και βελτιώνοντας τη ζωή τους».

Η σημασία των ευρημάτων είναι τεράστια, καθώς παγκοσμίως περισσότεροι από 60 εκατομμύρια άνθρωποι πάσχουν από καρδιακή ανεπάρκεια. Οι τρέχουσες θεραπείες είναι περιορισμένες και πολλοί ασθενείς καταλήγουν συχνά σε νοσηλεία ή πρόωρο θάνατο.

Ο Δρ. Carlos Aguiar, αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Καρδιολογικής Εταιρείας, δήλωσε:

«Πρόκειται για καλά νέα. Οι αγωνιστές GLP-1 φαίνεται να μειώνουν σημαντικά τα ποσοστά νοσηλείας και θνησιμότητας. Χρειάζεται βέβαια περισσότερη έρευνα πριν επεκταθεί η χρήση τους, αλλά τα αποτελέσματα είναι ελπιδοφόρα».

Αντίστοιχα, η Δρ. Sonya Babu-Narayan από το Βρετανικό Ίδρυμα Καρδιάς επισήμανε ότι τα νέα δεδομένα ενισχύουν την ανάγκη οι επιλέξιμοι ασθενείς με καρδιακή ανεπάρκεια να έχουν πρόσβαση σε αυτές τις θεραπείες, σε συνδυασμό με άλλα εγκεκριμένα φάρμακα.

Η μελέτη αυτή προστίθεται σε μια σειρά πρόσφατων ερευνών που δείχνουν ότι τα φάρμακα απώλειας βάρους μπορούν να μειώσουν τον κίνδυνο καρδιακής προσβολής, εγκεφαλικού ή θανάτου από καρδιαγγειακές παθήσεις, ανεξάρτητα από την ποσότητα βάρους που χάνει ο ασθενής.

Με τα νέα αυτά ευρήματα, οι αγωνιστές GLP-1 ίσως σύντομα να αποτελέσουν βασικό «όπλο» όχι μόνο στην καταπολέμηση της παχυσαρκίας, αλλά και στην αύξηση της επιβίωσης των καρδιοπαθών.

