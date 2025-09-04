Αυτόλογα εξωσώματα: Η καινοτόμος θεραπεία που αναζωογονεί το δέρμα χωρίς νυστέρι

Η κα Ξένη Δελβινιώτη μας μιλά για την εξατομικευμένη της προσέγγιση

Τα τελευταία χρόνια, η αντίληψη για την ομορφιά αλλάζει ριζικά. Η επιθυμία για φυσικότητα και αυθεντικότητα δεν είναι πια απλώς τάση, αλλά η νέα πραγματικότητα στην αισθητική ιατρική. Πλέον, όλο και περισσότεροι αναζητούν θεραπείες που αναδεικνύουν τη μοναδικότητά τους, χωρίς να αλλοιώνουν τα χαρακτηριστικά τους. Σε έναν κόσμο που απορρίπτει τα τεχνητά αποτελέσματα, οι μη επεμβατικές καινοτομίες κερδίζουν έδαφος, προσφέροντας αναζωογόνηση χωρίς νυστέρι και σημάδια, μόνο φυσική λάμψη.

Σε αυτό το πλαίσιο, η πλαστική χειρουργός κα Ξένη Δελβινιώτη ξεχωρίζει με την εξατομικευμένη της προσέγγιση. Για εκείνη, η Πλαστική Αισθητική Χειρουργική είναι Τέχνη που σέβεται τη μοναδικότητα κάθε προσώπου και σώματος, με στόχο τη φυσική ομορφιά, αποφεύγοντας τα «χειρουργημένα» αποτελέσματα. Αυτή η φιλοσοφία κερδίζει την εμπιστοσύνη των ασθενών της.

Τη συναντήσαμε για να μιλήσουμε για μια από τις πιο πρωτοποριακές θεραπείες στην αντιγήρανση: τα αυτόλογα εξωσώματα. Όπως μας εξηγεί η κα Δελβινιώτη, τα εξωσώματα, μικροσωματίδια που παίζουν κεντρικό ρόλο στην κυτταρική επικοινωνία και αναγέννηση, υπόσχονται να αλλάξουν τον τρόπο που αντιλαμβανόμαστε τη φροντίδα του δέρματος και την ανανέωση της επιδερμίδας.

Δείτε το video της γιατρού για τα αυτόλογα εξωσώματα:

@vp_anaplasis ⚡️ Μπορούμε να επιτύχουμε ολική αναδόμηση και ανάπλαση των ιστών με τα αυτόλογα εξωσώματα; 👩‍⚕️ Η Πλαστικός Χειρουργός Ξένη Δελβινιώτη απαντά στο βίντεο που ακολουθεί. #vp_anaplasis #plasticsurgery #plasticsurgeon #beautyclinic #athens #υαλουρονικό #πλαστικήχειρουργική #πλαστική #δελβινιώτη #πλαστικόςχειρουργός #ΑυτόλογαΕξωσώματα #ΑναδόμησηΙστών #ΑισθητικήΙατρική #ΦυσικήΑνανέωση #Μεσοθεραπεία #Υαλουρονικό ♬ original sound - vp_anaplasis

Τι είναι τα αυτόλογα εξωσώματα και πώς λειτουργούν;

Τα αυτόλογα εξωσώματα είναι μικροσκοπικά σωματίδια που εκκρίνονται από τα κύτταρά μας και λειτουργούν ως «αγγελιαφόροι» μεταξύ τους. Μεταφέρουν πρωτεΐνες, λιπίδια και RNA, βοηθώντας στην επικοινωνία και την αναγέννηση των κυττάρων, κάτι που τα καθιστά εξαιρετικά χρήσιμα στην αισθητική ιατρική.

Ποια είναι τα βασικά πλεονεκτήματα των αυτόλογων εξωσωμάτων σε σχέση με άλλες θεραπείες;

Το μεγάλο πλεονέκτημα των αυτόλογων εξωσωμάτων είναι ότι προέρχονται από τον ίδιο τον ασθενή, μειώνοντας έτσι τον κίνδυνο αλλεργικών αντιδράσεων ή ανοσολογικής απόρριψης σε αντίθεση με τα εξωσώματα φυτικής ή ζωικής προέλευσης, τα οποία δεν επιτρέπεται να εγχύονται ως ενέσιμη θεραπεία. Σε σύγκριση με το PRP ή άλλες μεθόδους, τα αυτόλογα εξωσώματα προσφέρουν πιο έντονη και μακροχρόνια αναζωογόνηση, χωρίς να χρειάζονται επαναλήψεις κάθε λίγες εβδομάδες.

Σε ποιες περιπτώσεις εφαρμόζονται τα αυτόλογα εξωσώματα στην αισθητική ιατρική;

Η θεραπεία με αυτόλογα εξωσώματα χρησιμοποιείται για αναζωογόνηση του δέρματος, μείωση ρυτίδων και σύσφιξη, επούλωση ουλών, ραγάδων και κηλίδων, καθώς και βελτίωση της υφής και της ελαστικότητας του δέρματος. Επίσης, έχουν εφαρμογή στο Intimate Rejuvenation, ιδίως σε περιπτώσεις που δεν ανταποκρίνονται σε συμβατικές θεραπείες.

Ποια είναι τα αποτελέσματα που μπορεί να περιμένει κάποιος από αυτή τη θεραπεία;

Με τη χρήση αυτόλογων εξωσωμάτων, ενεργοποιείται η παραγωγή κολλαγόνου, βελτιώνεται η κυκλοφορία του αίματος μέσω της αγγειογένεσης και μειώνεται η φλεγμονή. Τα κύτταρα ανανεώνονται ταχύτερα, με αποτέλεσμα το δέρμα να δείχνει πιο σφριγηλό, λαμπερό και νεανικό. Τα αποτελέσματα είναι φυσικά και μακροχρόνια.

Πόσο συχνά χρειάζεται να επαναλαμβάνεται η θεραπεία;

Σε αντίθεση με άλλες μεθόδους, τα αποτελέσματα των αυτόλογων εξωσωμάτων διαρκούν περισσότερο και δεν απαιτούνται συχνές επαναλήψεις, γεγονός που κάνει τη θεραπεία πιο άνετη και αποτελεσματική μακροπρόθεσμα.

Μπορεί η θεραπεία με αυτόλογα εξωσώματα να συνδυαστεί με άλλες θεραπείες;

Ναι, η θεραπεία με αυτόλογα εξωσώματα μπορεί να συνδυαστεί με άλλες μεθόδους όπως το PRP, τις θεραπείες με λέιζερ ή ραδιοσυχνότητες, ώστε να ενισχυθεί το συνολικό αποτέλεσμα και να προσαρμοστεί εξατομικευμένα στις ανάγκες του κάθε ασθενή.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη θεραπεία με αυτόλογα εξωσώματα, μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα vpanaplasis.gr ή να επικοινωνήσετε τηλεφωνικά στο 210 77 52 391.

Η Δρ. Ξένη Δελβινιώτη, Πλαστικός Χειρουργός στο V&P Anaplasis, είναι απόφοιτη της Ιατρικής Σχολής του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και της Στρατιωτικής Σχολής Αξιωματικών Σωμάτων (ΣΣΑΣ). Διατηρεί το ιδιωτικό της ιατρείο στα Ιλίσια, επί της οδού Μιχαλακοπούλου 107, όπου εφαρμόζει με αφοσίωση και σεβασμό τις πιο σύγχρονες μεθόδους αισθητικής ιατρικής.

Facebook: www.facebook.com/vascularplasticanaplasis

Instagram: www.instagram.com/vp_anaplasis

TikTok: www.tiktok.com/@vp_anaplasis