Τι είναι ο «κανόνας 3x3» που υπόσχεται να ενισχύσει την ενέργειά σου και υποστηρίξει την καθημερινή σου ευεξία

Λειτουργεί όντως ο κανόνας 3x3;

Πάντα εμφανίζονται νέες προκλήσεις για την υγεία και την ευεξία στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και μπορεί να είναι δύσκολο να ξέρετε ποιον και τι να ακολουθήσετε. Ανάμεσα στην εργασία ή άλλες ευθύνες, η δέσμευση στις συμβουλές και τα κόλπα που βλέπετε στο διαδίκτυο μπορεί να σας φαίνεται κουραστική. Ανάμεσα σε έντονα προγράμματα γυμναστικής, μοντέρνα σκευάσματα απώλειας βάρους και εξαιρετικά εξειδικευμένες δίαιτες, υπάρχει μια νέα ρουτίνα ευεξίας που ονομάζεται κανόνας 3x3 και κερδίζει έδαφος στο διαδίκτυο.

Ποιος είναι ο κανόνας 3x3;

Το κόλπο 3 επί 3 επί 12 μ.μ. (3x3 εν συντομία), που επινοήθηκε από την δημιουργό περιεχομένου για γυμναστική και lifestyle, fit.abbie, σας ενθαρρύνει να περπατάτε 3.000 βήματα, να πίνετε το ένα τρίτο του επιθυμητού νερού και να τρώτε 30 γραμμάρια πρωτεΐνης, όλα πριν από το μεσημέρι κάθε μέρα. Ο δημιουργός, ο οποίος δημοσίευσε το βίντεο στο TikTok , λέει: «Σου υπόσχομαι ότι θα είσαι πιο fit, πιο υγιές, πιο ευτυχισμένος. Μπορεί, λοιπόν, αυτός ο καθημερινός κανόνας να είναι ωφέλιμος για τη συνολική υγεία σας;

Όπως πολλές τάσεις υγείας, ο κανόνας 3x3 έχει δύο όψεις του ίδιου νομίσματος. Από τη μία πλευρά, προωθεί αυτό που φαίνεται να είναι υγιεινές συνήθειες - πίνετε νερό, κινείστε και τρώτε πρωτεΐνη. Από την άλλη πλευρά, δεν λαμβάνει υπόψη τις ατομικές ανάγκες και τον τρόπο ζωής. Επιπλέον, δεν είναι όλα άσπρο-μαύρο όσον αφορά την υγεία. Το σημαντικό δεν είναι να κάνετε ορισμένα πράγματα πριν από μια συγκεκριμένη ώρα της ημέρας, αλλά να τα κάνετε εξαρχής.

Λειτουργεί;

Επιφανειακά, και οι τρεις συνήθειες που περιγράφονται στον κανόνα 3x3 μπορούν να είναι ωφέλιμες για τη συνολική υγεία σας. Επιπλέον, η ιεράρχησή τους το πρωί μπορεί να σας βοηθήσει να ξεκινήσετε δυναμικά την ημέρα σας - ειδικά αν έχετε ένα πιο φορτωμένο πρόγραμμα τα απογεύματα ή τα βράδια. Καταρχάς, το περπάτημα είναι μια εξαιρετική μορφή ελαφριάς άσκησης και μπορεί να είναι η καλύτερη επιλογή για να αποκομίσετε τα οφέλη της γυμναστικής.

Επιπλέον, η σύσταση να πίνετε το ένα τρίτο των αναγκών σας σε νερό νωρίς την ημέρα μπορεί να αποτελέσει ένα καλό σημείο αναφοράς, ειδικά αν δυσκολεύεστε να ρυθμίσετε την πρόσληψή σας καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Η επαρκής ενυδάτωση είναι απαραίτητη για τόσες πολλές λειτουργίες του σώματος, όπως η υγεία του εγκεφάλου και της καρδιάς, η ελαστικότητα του δέρματος και η λειτουργία των νεφρών. Η έμφαση στην ενυδάτωση το πρωί μπορεί να είναι ιδιαίτερα ωφέλιμη μετά από μια νύχτα ύπνου όπου έχετε μείνει χωρίς νερό για αρκετές ώρες. Ενώ οι ημερήσιες ανάγκες σε νερό μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με τις ατομικές ανάγκες, η ενυδάτωση το πρώτο μισό της ημέρας μπορεί να είναι χρήσιμη για την επίτευξη των στόχων σας.

Τέλος, ενώ η πρωτεΐνη φαίνεται να είναι μια λέξη-κλειδί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, είναι πραγματικά ένα σημαντικό μέρος μιας ισορροπημένης διατροφής. Η πρωτεΐνη δεν είναι μόνο το κλειδί για την ανάπτυξη και τη διατήρηση της μυϊκής μάζας, αλλά είναι επίσης σημαντική για το ανοσοποιητικό σας σύστημα, την παραγωγή ορμονών και τον μεταβολισμό. Επομένως, η διασφάλιση ότι τρώτε αρκετή πρωτεΐνη για να καλύψετε τις ανάγκες σας είναι ζωτικής σημασίας για τη συνολική υγεία σας. Οι Διατροφικές Οδηγίες συνιστούν η πρόσληψη πρωτεΐνης να κυμαίνεται από 10% έως 35% των συνολικών ημερήσιων θερμίδων σας. Ως αναφορά, αυτό αντιστοιχεί σε 200 έως 700 θερμίδες (ή 50 έως 75 γραμμάρια) πρωτεΐνης κάθε μέρα.

Ο κανόνας 3x3 μπορεί να είναι ένας χρήσιμος τρόπος για να πετύχετε τους στόχους σας για την υγεία και την ευεξία, αλλά δεν χρειάζεται να τους πετύχετε όλους πριν από το μεσημέρι. Ενώ η τήρηση αυτών των αριθμών μπορεί να είναι ένα καλό σημείο αναφοράς για ορισμένους, οι ανάγκες του καθενός είναι διαφορετικές. Το περπάτημα, η πρόσληψη πρωτεϊνών και τα επίπεδα ενυδάτωσης είναι σημαντικοί παράγοντες για τη συνολική σας υγεία, όμως δεν χρειάζεται να έχετε κάποιο αυστηρό πρόγραμμα γιατί ήδη η ζωή έχει από μόνη της πολύ στρες.