Το Νο1 τσάι για καλύτερη μνήμη και νεανικό εγκέφαλο

Η επιστήμη αποκαλύπτει πώς ένα τσάι μπορεί να ανανεώσει το μυαλό σας.

Η γήρανση δεν αφορά μόνο τα γενέθλια. Αφορά επίσης το πώς γερνούν τα όργανά μας— συμπεριλαμβανομένου του εγκεφάλου. Οι επιστήμονες μπορούν πλέον να εκτιμήσουν την «ηλικία του εγκεφάλου» ενός ατόμου από μαγνητικές τομογραφίες και να τη συγκρίνουν με την πραγματική του ηλικία. Όταν η ηλικία του εγκεφάλου είναι μεγαλύτερη από την αναμενόμενη, ο κίνδυνος για γνωστικά προβλήματα τείνει να είναι υψηλότερος. Όταν είναι νεότερος, αυτό είναι καλό σημάδι.

Η διατροφή είναι ένας τρόπος με τον οποίο μπορείτε να υποστηρίξετε έναν πιο υγιή εγκέφαλο, και τα πρότυπα μεσογειακού στιλ συνεχίζουν να προσφέρουν οφέλη για την υγεία εγκεφάλου. Τώρα, μια νέα ανάλυση υποδεικνύει μια συγκεκριμένη τροποποίηση που θα μπορούσε ενδεχομένως να ωθήσει τη γήρανση του εγκεφάλου προς τη σωστή κατεύθυνση. Αυτή είναι η κατανάλωση πράσινου τσαγιού.

Σε αυτή τη μελέτη, οι ερευνητές παρακολούθησαν την ηλικία του εγκεφάλου μαζί με μια ομάδα πρωτεϊνών του αίματος που μπορούν να αντικατοπτρίζουν φλεγμονή σχετική με τον εγκέφαλο. Διαπίστωσαν ότι τα άτομα που ακολούθησαν μια μεσογειακή δίαιτα με επιπλέον πολυφαινόλες από το πράσινο τσάι και άλλες πηγές εμφάνισαν πιο ευνοϊκές μετατοπίσεις πρωτεϊνών και συνολικά σημάδια ενός «νεότερου» προφίλ εγκεφάλου.

Πώς διεξήχθη αυτή η μελέτη

Αυτή ήταν μια δευτερογενής ανάλυση της 18μηνης τυχαιοποιημένης ελεγχόμενης δοκιμής DIRECT PLUS που διεξήχθη σε έναν μεγάλο χώρο εργασίας στο Ισραήλ. Περίπου 300 ενήλικες (κυρίως άνδρες) με κοιλιακή παχυσαρκία ή/και δυσλιπιδαιμία τυχαιοποιήθηκαν σε τρεις ομάδες διατροφής:

Οδηγίες για υγιεινή διατροφή

Μια παραδοσιακή μεσογειακή διατροφή με περιορισμένες θερμίδες

Μια πράσινη-μεσογειακή διατροφή που δίνει έμφαση σε περισσότερες πολυφαινόλες

Η ομάδα της πράσινης-μεσογειακής διατροφής λάμβανε συγκεκριμένα 3 έως 4 φλιτζάνια πράσινο τσάι, καρύδια και ένα ρόφημα Mankai (μια πολύ μικρή, υδρόβια φυτική πηγή, γνωστή ως το μικρότερο λαχανικό του κόσμου) καθημερινά. Όλες οι ομάδες έλαβαν καθοδήγηση για τη σωματική δραστηριότητα. Χρησιμοποιήθηκαν μαγνητικές τομογραφίες εγκεφάλου για την εκτίμηση της ηλικίας του εγκεφάλου. Ενώ το χάσμα ηλικίας εγκεφάλου (ηλικία εγκεφάλου μείον χρονολογική ηλικία) ήταν η κύρια μέτρηση γήρανσης εδώ. Οι ερευνητές μέτρησαν επίσης περισσότερες από 80 πρωτεΐνες και αναζήτησαν μοτίβα που συνδέονται με τις αλλαγές ηλικίας του εγκεφάλου με την πάροδο του χρόνου.

pexels

Τι διαπίστωσε η μελέτη

Δύο πρωτεΐνες - η γαλεκτίνη-9 και η ντεκορίνη - ξεχώρισαν: υψηλότερα επίπεδα συσχετίστηκαν με έναν εγκέφαλο γηραιότερο από το αναμενόμενο. Σε διάστημα 18 μηνών, τα επίπεδα γαλεκτίνης-9 μειώθηκαν σημαντικά στην ομάδα πράσινης-Μεσογειακής διατροφής σε σύγκριση με την ομάδα που ακολούθησε τις οδηγίες για υγιεινή διατροφή. Σε διερευνητικές αναλύσεις, η κατανάλωση περίπου 4 φλιτζανιών πράσινου τσαγιού την ημέρα και η κατανάλωση περίπου επτά μερίδων καρυδιών την εβδομάδα συσχετίστηκαν με μεγαλύτερες μειώσεις στη γαλεκτίνη-9.

Αυτές οι μοριακές μετατοπίσεις ευθυγραμμίζονται με προηγούμενες εκθέσεις του DIRECT PLUS που δείχνουν ότι τόσο η μεσογειακή όσο και η πράσινη-μεσογειακή δίαιτα μπορούν να μειώσουν τη συρρίκνωση του εγκεφάλου σε διάστημα 18 μηνών, με την πράσινη-μεσογειακή διατροφή να παρουσιάζει τα περισσότερα οφέλη. Συνολικά, τα ευρήματα υποδηλώνουν ότι ένα μεσογειακό πρότυπο με υψηλότερες πολυφαινόλες -με το πράσινο τσάι ως καθημερινή συνήθεια- μπορεί να βοηθήσει στη δημιουργία συνθηκών για πιο αργή γήρανση του εγκεφάλου.

Όμως όπως σε πολλές μελέτες, υπήρχαν περιορισμοί. Οι περισσότεροι συμμετέχοντες ήταν άνδρες και είχαν μεταβολικό κίνδυνο, επομένως τα ευρήματα μπορεί να μην ισχύουν για όλους. Η μελέτη επίσης δεν ανίχνευσε σαφείς διαφορές μεταξύ των ομάδων σε τυπικά γνωστικά τεστ σε διάστημα 18 μηνών, επομένως οι αλλαγές στην πρωτεΐνη και τη μαγνητική τομογραφία δεν θα πρέπει να θεωρούνται ως απόδειξη κλινικών αλλαγών στη γνωστική λειτουργία. Μπορεί επίσης να υπάρχουν και άλλοι βιοδείκτες της υγείας του εγκεφάλου που δεν μετρήθηκαν σε αυτήν τη μελέτη. Γι αυτό και απαιτούνται πιο ποικίλες, μεγαλύτερες σε διάρκεια δοκιμές.

Πώς εφαρμόζεται αυτό στην πραγματική ζωή

Το βασικό συμπέρασμα είναι πρακτικό: ακολουθήστε τη μεσογειακή διατροφή και προσθέστε τροφές πλούσιες σε πολυφαινόλες—με το πράσινο τσάι ως μια εύκολη καθημερινή επιλογή. Πιο συγκεκριμένα στοχεύστε σε 2 έως 4 φλιτζάνια την ημέρα και εάν έχετε ευαισθησία στην καφεΐνη, δοκιμάστε να το πίνετε νωρίτερα ή σκεφτείτε το πράσινο τσάι ντεκαφεϊνέ . Επίσης μπορείτε να τρώτε μια μικρή χούφτα καρύδια, λαχανικά, όσπρια, δημητριακά ολικής αλέσεως, βότανα και φυλλώδη λαχανικά.

Τέλος, δεν πρέπει να ξεχνάτε πως το πράσινο τσάι δεν είναι κάποια μαγική λύση και χρειάζεται περισσότερη έρευνα για να επιβεβαιωθούν οι μακροπρόθεσμες γνωστικές επιδράσεις του, αλλά όπως εξελίσσονται οι καθημερινές συνήθειες, η κατανάλωση πράσινου τσαγιού και η κατανάλωση περισσότερων φυτικών γευμάτων φαίνονται έξυπνες κινήσεις για την υγεία του εγκεφάλου.