Η απλή συνήθεια που μπορεί να βοηθήσει στη μείωση του σακχάρου στο αίμα

Είναι κάτι εύκολο που μπορείτε να κάνετε όλη μέρα.

Υπάρχουν πολλές αξιόπιστες συμβουλές για καλύτερη διαχείριση του σακχάρου στο αίμα, όπως η κατανάλωση φαγητού σε τακτά χρονικά διαστήματα, η κατανάλωση λογικών μερίδων και η τακτική άσκηση, μεταξύ άλλων. Υπάρχει όμως μια συνήθεια που μπορεί να ξεχνάτε και η οποία κάνει επίσης τη διαφορά: Η κατανάλωση νερού. Αυτή η συχνά παραβλεπόμενη στρατηγική είναι τόσο αποτελεσματική που συνιστάται τόσο από την Αμερικανική Καρδιολογική Εταιρεία όσο και από τα Κέντρα Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων.

Το πόσιμο νερό ωφελεί τη διαχείριση του σακχάρου στο αίμα με διάφορους τρόπους, όπως η αποφυγή των αρνητικών επιπτώσεων της αφυδάτωσης , η αποφυγή των προστιθέμενων σακχάρων και πολλά άλλα. Συνεχίστε να διαβάζετε για να μάθετε γιατί αυτή η μικρή συνήθεια μπορεί να κάνει μεγάλη διαφορά στα επίπεδα σακχάρου στο αίμα σας.

Πώς η τακτική κατανάλωση νερού μπορεί να βελτιώσει το σάκχαρο στο αίμα

Η ενυδάτωση υποστηρίζει τον κορεσμό

Αν είστε αφυδατωμένοι, είναι πιθανό να νομίζετε ότι πεινάτε—όχι ότι διψάτε. Ως αποτέλεσμα, μπορεί να καταλήξετε να καταφεύγετε άσκοπα σε σνακ, ιδιαίτερα σε αυτά που περιέχουν εξαιρετικά επεξεργασμένους υδατάνθρακες και προσθήκη ζάχαρης. Αυτό, με τη σειρά του, μπορεί να βλάψει τη διαχείριση του σακχάρου στο αίμα. Αν έχετε σημάδια πείνας, όπως πόνους στο στομάχι, ευερεθιστότητα ή δυσκολία συγκέντρωσης, τότε σίγουρα θα πρέπει να σκεφτείτε να φάτε κάτι. Αλλά αν μόλις φάγατε ένα σνακ ή γεύμα και γνωρίζετε ότι φάγατε μια ποσότητα που συνήθως σας χορταίνει, συνιστώ να πιείτε ένα ή δύο ποτήρια νερό. Στη συνέχεια, ελέγξτε ξανά τον εαυτό σας σε 5 ή 10 λεπτά. Από εκεί και πέρα, αν εξακολουθείτε να έχετε αυτό το αίσθημα πείνας, φάτε ένα υγιεινό σνακ.

Η αφυδάτωση μπορεί να επηρεάσει το σάκχαρο του αίματος

Όταν είστε αφυδατωμένοι, το αίμα σας γίνεται πιο συμπυκνωμένο. Αυτό μπορεί να κάνει τα επίπεδα σακχάρου στο αίμα να φαίνονται υψηλότερα σε μια μέτρηση. Ενώ η ποσότητα σακχάρου στην κυκλοφορία του αίματός σας δεν έχει αλλάξει, η αναλογία σακχάρου προς νερό έχει αλλάξει. Έτσι , αν μετρούσατε το επίπεδο γλυκόζης στο αίμα σας, θα ήταν υψηλότερο και μπορεί ακόμη και να δείτε μια απότομη αύξηση. Εάν ζείτε με διαβήτη, το τελευταίο πράγμα που θέλετε είναι ασταθείς μετρήσεις. Επιπλέον, με τον διαβήτη, είστε ακόμη πιο επιρρεπείς στις επιπτώσεις της αφυδάτωσης. Από την άλλη πλευρά, η κατανάλωση αρκετού νερού βοηθά στην αραίωση της γλυκόζης στην κυκλοφορία του αίματος. Δεν θα συνιστούσα το νερό ως τον τρόπο διαχείρισης του σακχάρου στο αίμα, αλλά θα συνιστούσα επαρκή ενυδάτωση για όλου.

Η αφυδάτωση μπορεί να συμβάλει στο στρες

Έρευνες δείχνουν ότι τα άτομα που δεν πίνουν τακτικά αρκετά υγρά —και επομένως δεν ενυδατώνονται σωστά— αντιδρούν περισσότερο στο στρες. Η συνήθης πρόσληψη υγρών και η κατάσταση ενυδάτωσης επηρεάζουν την αντιδραστικότητα της κορτιζόλης στο οξύ ψυχοκοινωνικό στρες . Πώς συμβαίνει αυτό; Η χρόνια αφυδάτωση μπορεί να αυξήσει το επίπεδο της ορμόνης του στρες, κορτιζόλης, και ένα πιο αυξημένο επίπεδο κορτιζόλης καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας μπορεί να επηρεάσει την ικανότητά σας να ρυθμίζετε σωστά το σάκχαρο στο αίμα σας. Γι' αυτό είναι τόσο σημαντικό να γνωρίζετε τα αρχικά σημάδια αφυδάτωσης προτού εμφανιστεί έντονα. Αυτά περιλαμβάνουν ξηροστομία, ασυνήθιστη δίψα, λιγότερο εφίδρωση ή ούρηση από το κανονικό ή σκουρόχρωμα ούρα.

Στρατηγικές για να κάνετε το νερό μέρος της ρουτίνας σας

Όταν είστε απασχολημένοι ή εν κινήσει, είναι εύκολο να ξεχάσετε να ενυδατώνεστε. Δείτε πώς μπορείτε να λαμβάνετε το νερό που χρειάζεται το σώμα σας:

Ξεκινήστε τη μέρα σας δυνατά: Πριν τον καφέ, πιείτε λίγο νερό.

Να έχετε πάντα μαζί σας ένα μπουκάλι νερό.

Μάθετε πώς σας αρέσει να πίνετε το νερό σας: Σας αρέσει να το πίνετε με καλαμάκι ή από φλιτζάνι; Το θέλετε σε μπουκάλι;

Προσθέστε λίγη γεύση: Για κάποιον που δυσκολεύεται με το να πίνει νερό, το να το κάνει διασκεδαστικό αυξάνει τις πιθανότητες να πετύχει τον στόχο του. Αυτό θα μπορούσε να είναι η δημιουργία ροφημάτων όπως μέντα, λάιμ και αγγούρι, φρέσκα μούρα και βασιλικό.

Τι περιμένετε, λοιπόν; Προχωρήστε, πάρτε ένα ποτήρι και πιείτε νερό.