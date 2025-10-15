Πώς τα μανιτάρια επηρεάζουν την υγεία της καρδιάς

Τι δείχνουν μέχρι σήμερα οι μελέτες για την επίδραση των μανιταριών στην καρδιαγγειακή υγεία.

Η πεποίθηση ότι τα μανιτάρια έχουν φαρμακευτικές δυνάμεις δεν είναι κάτι καινούργιο. Οι ασκούμενοι της παραδοσιακής κινεζικής ιατρικής τα επαινούν εδώ και αιώνες . Πιο πρόσφατα, οι ερευνητές έχουν ενδιαφερθεί για τις δυνατότητες των μανιταριών στη θεραπεία ή την πρόληψη παθήσεων. Για παράδειγμα, μια μετα-ανάλυση που χρησιμοποίησε δεδομένα από περισσότερα από 30.000 άτομα κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η κατανάλωση μανιταριών μειώνει τον κίνδυνο θανάτου από οποιονδήποτε λόγο.

Καθώς το επιστημονικό ενδιαφέρον αυξάνεται, τα μέσα ενημέρωσης έχουν καταλάβει τον ενθουσιασμό. Και αυτό δεν είναι κακό. Τα μανιτάρια αποτελούν αναμφίβολα μια εξαιρετική προσθήκη σε μια υγιεινή, ποικίλη διατροφή. Πρόσφατα, ωστόσο, οι σκόνες μανιταριών, τα συμπληρώματα, οι καφέδες και τα τσάγια έχουν εισέλθει μαζικά στην αγορά. Και ορισμένα από αυτά τα προϊόντα ισχυρίζονται ότι «προστατεύουν» ή «υποστηρίζουν» την υγεία της καρδιάς σας. Έτσι, σε αυτό το άρθρο, αναρωτιόμαστε αν η έρευνα υποστηρίζει αυτό το διαφημιστικό σλόγκαν. Αλλά πριν εμβαθύνουμε στα μανιτάρια και την υγεία της καρδιάς, ας ρίξουμε μια γρήγορη ματιά στο εσωτερικό ενός μανιταριού.

Τι υπάρχει σε ένα μανιτάρι;

Υπάρχουν χιλιάδες είδη μανιταριών και περισσότερα από 2.000 είναι βρώσιμα — αλλά μην μαζεύετε και τρώτε άγρια ​​μανιτάρια εκτός αν ξέρετε πραγματικά τι κάνετε. Μερικά μπορεί να σας αρρωστήσουν πολύ. Κάθε είδος μανιταριού έχει το δικό του ξεχωριστό διατροφικό προφίλ, αλλά μοιράζεται και ορισμένα κοινά χαρακτηριστικά. Για παράδειγμα, αποτελούν καλή πηγή φυτικών ινών και πολυφαινολών, οι οποίες βοηθούν στην υποστήριξη του μικροβιώματος του εντέρου σας. Τα μανιτάρια είναι επίσης πλούσια σε πρωτεΐνες και περιέχουν μια τεράστια ποικιλία μικροθρεπτικών συστατικών. Μερικά περιέχουν ακόμη και βιταμίνη D, η οποία είναι σπάνια στα τρόφιμα. Την παράγουν ως απόκριση στο ηλιακό φως, όπως ακριβώς εμείς. Επιπλέον, τα μανιτάρια είναι μία από τις λίγες vegan πηγές βιταμίνης Β12 .

Μανιτάρια και υγεία της καρδιάς

Μεγάλο μέρος της έρευνας σχετικά με τη σχέση μεταξύ των μανιταριών και της υγείας της καρδιάς έχει επικεντρωθεί στην εξαγωγή μεμονωμένων συστατικών και στη δοκιμή τους στο εργαστήριο και μερικές φορές σε ζώα. Έχουν διεξαχθεί αρκετές τέτοιες μελέτες και πολλές έχουν δώσει ενθαρρυντικά αποτελέσματα.

Για παράδειγμα, μια μελέτη διαπίστωσε ότι τα μανιτάρια reishi μείωσαν την αρτηριακή πίεση σε αρουραίους. Μια άλλη μελέτη εντόπισε πρωτεΐνες στο εκχύλισμα μανιταριών στρειδιών που θεωρητικά θα έπρεπε να μειώνουν την αρτηριακή πίεση. Οι ερευνητές είναι επίσης ενθουσιασμένοι με μια ένωση μανιταριού που ονομάζεται εργοθειονεΐνη (ET). Είναι αντιφλεγμονώδης και αντιοξειδωτική και ορισμένοι επιστήμονες πιστεύουν ότι θα πρέπει να ταξινομηθεί ως βιταμίνη. Μια μελέτη σε ανθρώπινα αιμοφόρα αγγεία κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η εξωκυτταρική ενέργεια (ET) μπορεί να προστατεύει την υγεία της καρδιάς .

Τα μανιτάρια περιέχουν επίσης βήτα-γλυκάνες, οι οποίες μπορούν να μειώσουν τα επίπεδα χοληστερόλης. Επειδή τα υψηλά επίπεδα «κακής» χοληστερόλης αυξάνουν τον κίνδυνο καρδιακών παθήσεων, οι βήτα-γλυκάνες μπορεί επίσης να διαδραματίζουν προστατευτικό ρόλο. Τα στοιχεία από αυτές τις μελέτες φαίνονται σίγουρα ελπιδοφόρα, αλλά αυτό που συμβαίνει σε έναν δοκιμαστικό σωλήνα ή σε έναν αρουραίο δεν ισχύει πάντα στους ανθρώπους. Στη συνέχεια, λοιπόν, θα εξετάσουμε τα αποτελέσματα μελετών σε ανθρώπους.

pexels

Μελέτες σε ανθρώπους

Μια ανασκόπηση που δημοσιεύθηκε το 2020 ανέλυσε τα αποτελέσματα οκτώ κλινικών δοκιμών που διερεύνησαν τα μανιτάρια πλευρώτους. Συνολικά, αυτές οι μελέτες διαπίστωσαν βελτιώσεις στον έλεγχο του σακχάρου στο αίμα και μειωμένα επίπεδα χοληστερόλης και τριγλυκεριδίων (λιπιδίων στο αίμα). Παρατήρησαν επίσης μειώσεις στην αρτηριακή πίεση. Αυτά είναι όλα σπουδαία νέα. Ο έλεγχος της αρτηριακής πίεσης και των επιπέδων ζάχαρης και λίπους συνδέεται με καλύτερη καρδιαγγειακή υγεία. Αλλά όχι τόσο γρήγορα, αγαπητέ αναγνώστη. Οι συγγραφείς της ανασκόπησης προειδοποιούν ότι ο κίνδυνος μεροληψίας στις οκτώ μελέτες ήταν «υψηλός ή ασαφής». Για παράδειγμα, επτά από τις οκτώ μελέτες δεν απέκρυψαν επαρκώς ποιοι ήταν στις ομάδες ελέγχου και πειραματικής ομάδας. Έτσι, οι συμμετέχοντες γνώριζαν αν έπαιρναν τα μανιτάρια ή το εικονικό φάρμακο και αυτό εισάγει προκατάληψη. Ως αποτέλεσμα, οι συγγραφείς καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι η κατανάλωση μανιταριών πλευρώτους μπορεί να βελτιώσει την καρδιομεταβολική υγεία, αλλά τα στοιχεία είναι λίγα.

Μια νεότερη ανασκόπηση, που δημοσιεύθηκε το 2023, αξιολόγησε 22 μελέτες. Γενικά, έδειξε παρόμοια αποτελέσματα. Οι συγγραφείς αναφέρουν ότι τα περιορισμένα πειραματικά ευρήματα υποδηλώνουν πως η κατανάλωση μανιταριών μειώνει τα τριγλυκερίδια του αίματος και την υψηλής ευαισθησίας C-αντιδρώσα πρωτεΐνη. Αυτή η πρωτεΐνη είναι δείκτης φλεγμονής και βοηθά στην πρόβλεψη καρδιαγγειακών επεισοδίων όπως καρδιακή προσβολή και εγκεφαλικό επεισόδιο. Και πάλι, αυτό ακούγεται καλό. Αλλά οι συντάκτες της ανασκόπησης γράφουν ότι το συνολικό επίπεδο της έρευνας ήταν «κακό».

Τι να κάνετε;

Στο μέλλον, όταν οι επιστήμονες θα έχουν κάνει πιο λεπτομερή και ελεγχόμενη έρευνα, μπορεί να διαπιστώσουν ότι τα μανιτάρια πράγματι μειώνουν τον καρδιαγγειακό κίνδυνο. Αλλά προς το παρόν, δεν υπάρχουν στοιχεία. Επομένως, αν δείτε ισχυρισμούς για την υγεία της καρδιάς σε προϊόντα με βάση τα μανιτάρια, ξανασκεφτείτε το. Γιατί ενώ τα μανιτάρια είναι σίγουρα υγιεινά, υπάρχουν ελάχιστα πειστικά στοιχεία ότι προστατεύουν την καρδιά σας.

Όμως μια διατροφή πλούσια σε φυτικές ίνες υποστηρίζει την υγεία της καρδιάς σας. Και τα μανιτάρια περιέχουν μια καλή δόση φυτικών ινών. Το ίδιο φυσικά ισχύει και για μια μεγάλη ποικιλία φυτών . Δεν μπορούμε να εφαρμόσουμε αυτόν τον ισχυρισμό υγείας μόνο στους μύκητες-φίλους μας. Η συνολικά, η αύξηση της πρόσληψης μανιταριών είναι μια υγιεινή επιλογή.