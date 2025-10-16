3 αλλαγές που συμβαίνουν στο σώμα σου κάθε φθινόπωρο

Οι αλλαγές στις ώρες της ημέρας και οι χαμηλότερες θερμοκρασίες συμβάλλουν σε διάφορες σωματικές αλλαγές το φθινόπωρο.

Το φθινόπωρο δεν φέρνει μόνο αλλαγές στη φύση, αλλά και στο σώμα μας. Καθώς οι θερμοκρασίες πέφτουν, το φως μειώνεται και η καθημερινότητά μας γίνεται πιο εσωστρεφής, ο οργανισμός αρχίζει να προσαρμόζεται — άλλοτε αργά και ανεπαίσθητα, άλλοτε πιο έντονα. Από την ενέργεια και τη διάθεση, μέχρι το δέρμα και τις ορμόνες, το σώμα μας «συντονίζεται» με τη νέα εποχή με τρόπους που ίσως δεν είχατε φανταστεί.

3 τρόποι με τους οποίους το σώμα σας αλλάζει το φθινόπωρο

Αλλαγές στη διάθεσή σας

Πολλοί βιώνουν αλλαγές στη διάθεση καθώς ο καιρός δροσίζει και οι μέρες μικραίνουν. Η μειωμένη σωματική δραστηριότητα μπορεί να ευθύνεται γι αυτό, αλλά μπορεί επίσης να παίζουν ρόλο και άλλοι παράγοντες:

Χαμηλά επίπεδα βιταμίνης D: Η βιταμίνη D προέρχεται κυρίως από την έκθεση στον ήλιο. Η ανεπάρκεια βιταμίνης D μπορεί να εμφανιστεί το φθινόπωρο και τον χειμώνα, καθώς υπάρχουν λιγότερες ώρες ημέρας. Συνδέεται με αυξημένο κίνδυνο άγχους και κατάθλιψης.

Εποχική συναισθηματική διαταραχή (ΕΑΣ): Τα άτομα με ΕΑΣ έχουν χαμηλότερα επίπεδα σεροτονίνης (μιας ορμόνης που βοηθά στη ρύθμιση της διάθεσης). Ορισμένα στοιχεία υποδηλώνουν ότι το ηλιακό φως βοηθά στη διατήρηση υγιών επιπέδων σεροτονίνης, επομένως όταν λαμβάνετε λιγότερο ηλιακό φως το φθινόπωρο και τον χειμώνα, η σεροτονίνη σας μπορεί να μειωθεί και να μειώσει τη διάθεσή σας.

Μειωμένη ενέργεια

Η μελατονίνη είναι μια ορμόνη που ενεργοποιείται από το σκοτάδι. Το σώμα σας αυξάνει την παραγωγή μελατονίνης τη νύχτα για να στείλει σήμα στον εγκέφαλο ότι είναι ώρα για ύπνο. Όταν έρχεται το πρωί, το σώμα σας σταματά να παράγει μελατονίνη όταν εκτίθεστε στο φως, με αποτέλεσμα να νιώθετε ξύπνιοι και σε εγρήγορση. Το φθινόπωρο και τον χειμώνα, όταν οι μέρες είναι μικρότερες και πιο σκοτεινές από ό,τι τους ανοιξιάτικους και καλοκαιρινούς μήνες, το σώμα σας παράγει περισσότερη μελατονίνη, η οποία μπορεί να οδηγήσει σε αισθήματα κόπωσης και νωθρότητας.

Νιώθετε «άσχημα»

Καθώς οι θερμοκρασίες πέφτουν, μπορεί να νιώθετε χωρίς κίνητρο. Έρευνες δείχνουν ότι το περιβάλλον σας παίζει σημαντικό ρόλο σε αυτό το συναίσθημα. Μια ανασκόπηση διαπίστωσε ότι οι περισσότεροι άνθρωποι ασχολούνται με λιγότερη σωματική δραστηριότητα τους κρύους, σκοτεινούς μήνες από ό,τι κατά τους θερμότερους μήνες με εκτεταμένες ώρες ημέρας. Ένας ανενεργός τρόπος ζωής μπορεί να οδηγήσει σε:

Μειωμένη ανοσοποιητική λειτουργία

Ορμονική ανισορροπία

Αύξηση της φλεγμονής

Αυξημένος κίνδυνος χρόνιων ασθενειών

Αργός μεταβολισμός

Αδύναμοι μύες και οστά

Αύξηση βάρους

Ενώ είναι φυσιολογικό να νιώθετε μια ατονία το φθινόπωρο, ίσως αξίζει να επανεκτιμήσετε τη σωματική σας δραστηριότητα και να βρείτε δημιουργικούς τρόπους για να παραμείνετε δραστήριοι, ώστε να καταπολεμήσετε τις επιπτώσεις ενός ανενεργού τρόπου ζωής.

Το φθινόπωρο είναι μια εποχή μετάβασης — μια ευκαιρία να αφουγκραστείτε τι χρειάζεται πραγματικά το σώμα σας. Ίσως να ζητά περισσότερο ύπνο, πιο ζεστά γεύματα ή λίγο περισσότερο φως μέσα στη μέρα. Ακούγοντάς το και φροντίζοντάς το με μικρές, συνειδητές κινήσεις, μπορείτε να υποδεχτείτε τη νέα εποχή με ισορροπία και ευεξία.