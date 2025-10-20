Είναι ασφαλές να τρως αυγά κάθε μέρα;

Κάθε λίγα χρόνια, προκύπτουν ερωτήματα σχετικά με τα αυγά. Είναι καλά ή κακά για εσάς; Τι γίνεται με την περιεκτικότητα σε πρωτεΐνες και χοληστερόλη που περιέχουν; Πόσο συχνά μπορείτε να τα τρώτε;

Στο παρελθόν, φαινόταν λογικό να πιστεύουμε ότι τα αυγά θα ήταν επικίνδυνα για την υγεία της καρδιάς. Γνωρίζαμε ότι η χοληστερόλη στα αυγά προερχόταν από τους κρόκους και γνωρίζαμε ότι τα υψηλά επίπεδα χοληστερόλης, ιδιαίτερα της LDL (κακής) χοληστερόλης στο αίμα, αύξαναν τον κίνδυνο καρδιαγγειακών παθήσεων. Έτσι, φαινόταν λογικό ότι η αποφυγή της χοληστερόλης στη διατροφή είχε νόημα. Έκτοτε, ωστόσο, έρευνες έχουν δείξει ότι το μεγαλύτερο μέρος της χοληστερόλης στο σώμα μας παράγεται από το συκώτι μας — δεν προέρχεται από τη χοληστερόλη που τρώμε.

Το συκώτι διεγείρεται για να παράγει χοληστερόλη κυρίως από τα κορεσμένα λιπαρά και τα trans λιπαρά στη διατροφή μας, όχι από τη διαιτητική χοληστερόλη. Επιπλέον, ένα μεγάλο αυγό περιέχει λίγα κορεσμένα λιπαρά — περίπου 1,5 γραμμάρια. Και έρευνες έχουν επιβεβαιώσει ότι τα αυγά περιέχουν επίσης πολλά υγιή θρεπτικά συστατικά: λουτεΐνη και ζεαξανθίνη, που είναι σημαντικές για τα μάτια, χολίνη, η οποία είναι καλή για τον εγκέφαλο και τα νεύρα και διάφορες βιταμίνες (A, B και D). Στην πραγματικότητα, μόνο ένα μεγάλο αυγό περιέχει 270 διεθνείς μονάδες (IU) βιταμίνης Α και 41 IU βιταμίνης D.

Χοληστερόλη και αυγά

Τα στοιχεία που αποδεικνύουν ότι η χοληστερόλη στο αυγό είναι ασφαλής για τους περισσότερους ανθρώπους προέρχονται από τεράστιες μελέτες οι οποίες έχουν παρακολουθήσει εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπους εδώ και δεκαετίες. Αναφέρουν τακτικά τι τρώνε και όλες τις ιατρικές παθήσεις που αναπτύσσουν. Αυτές οι μελέτες είναι αυτές που δεν βρίσκουν υψηλότερα ποσοστά καρδιακών προσβολών, εγκεφαλικών επεισοδίων ή άλλων καρδιαγγειακών παθήσεων σε άτομα που τρώνε έως και ένα αυγό την ημέρα.

pexels

Φυσικά, έχει μεγάλη σημασία τι τρώτε με τα αυγά σας. Τα κορεσμένα λιπαρά στο βούτυρο, στο μπέικον, στο λουκάνικο, στα muffins, για παράδειγμα, αυξάνουν τη χοληστερόλη στο αίμα σας πολύ περισσότερο από τη χοληστερόλη στο αυγό σας. Και οι εξαιρετικά επεξεργασμένοι υδατάνθρακες μπορεί επίσης να αυξήσουν τον κίνδυνο καρδιακών παθήσεων, εγκεφαλικού επεισοδίου και άλλων καρδιαγγειακών παθήσεων.

Έτσι λοιπόν τα αυγά μπορούν να αποτελέσουν μια καλή προσθήκη σε μια υγιεινή, ισορροπημένη διατροφή. Απλώς να θυμάστε ότι όταν φτιάχνετε ένα πιάτο με αυγά, όπως ομελέτα, αυγό στο φούρνο, μπολ ή τοστ, να δίνετε λίγο περισσότερη προσοχή στα επιπλέον συστατικά, όπως το μπέικον και το βούτυρο.