6 τρόφιμα που πιστεύεις ότι έχουν πολλή πρωτεΐνη αλλά στην πραγματικότητα δεν έχουν

Η πρωτεΐνη είναι ένα απαραίτητο μακροθρεπτικό συστατικό που χρησιμοποιεί το σώμα για να χτίσει μυς και να επιδιορθώσει τα κύτταρα.

Πολλοί είναι εκείνοι που θεωρούνε ότι γνωρίζουν καλά ποια τρόφιμα είναι πλούσια σε πρωτεΐνη και τα εντάσσουν καθημερινά στη διατροφή τους με βάση αυτή την πεποίθηση. Ωστόσο, η πραγματικότητα συχνά διαφέρει. Κάποια τρόφιμα που φαινομενικά θεωρούνται «υπερτροφές» για την πρωτεΐνη τους, στην πράξη προσφέρουν πολύ λιγότερη από όση υπολογίζουμε, επηρεάζοντας τη συνολική πρόσληψή και την ποιότητα της διατροφής. Σε αυτό το άρθρο θα σας παρουσιάσω 6 δημοφιλή τρόφιμα που δεν έχουν τόση πρωτεΐνη όσο πιστεύατε μέχρι και σήμερα.

6 τροφές που νομίζετε ότι έχουν υψηλή περιεκτικότητα σε πρωτεΐνη, αλλά στην πραγματικότητα δεν έχουν

Γάλα αμυγδάλου

Το γάλα αμυγδάλου είναι μια εξαιρετική εναλλακτική λύση για εκείνους που δεν θέλουν να καταναλώνουν αγελαδινό γάλα ή για άτομα που έχουν δυσανεξία στη λακτόζη. Ωστόσο , μην περιμένετε την ίδια ποσότητα πρωτεΐνης εάν επιλέξετε γάλα αμυγδάλου αντί για γάλα από γαλακτοκομικά προϊόντα. Επειδή φέρει την ετικέτα «γάλα», πολλοί μπορεί να υποθέτουν ότι έχει παρόμοια επίπεδα πρωτεΐνης με το γάλα, αλλά εκτός αν είναι εμπλουτισμένο με πρωτεΐνη, αυτό δεν ισχύει. Ένα φλιτζάνι γάλα αμυγδάλου έχει 2 γραμμάρια πρωτεΐνης, ενώ ένα φλιτζάνι γάλα από γαλακτοκομικά έχει 8 γραμμάρια πρωτεΐνης.

Αβοκάντο

Τα αβοκάντο είναι μια καλή πηγή φυτικών ινών, υγιεινών μονοακόρεστων λιπαρών και καλίου, αλλά αυτά τα κρεμώδη πράσινα φρούτα δεν θεωρούνται τροφή με υψηλή περιεκτικότητα σε πρωτεΐνες. Το μισό αβοκάντο, το τυπικό μέγεθος μερίδας, έχει μόνο 1,5 γραμμάριο πρωτεΐνης .

Χούμους

Πολλοί άστρέφονται στα ρεβίθια για φυτική πρωτεΐνη. Ωστόσο, οι μικρές μερίδες χούμους, μιας σάλτσας με βάση τα ρεβίθια, δεν περιέχουν πάντα τόση πρωτεΐνη όσο νομίζετε. Μια μικρή μερίδα χούμους, ενός τετάρτου φλιτζανιού, έχει 70 θερμίδες και μόνο 2 γραμμάρια πρωτεΐνης.

pexels

Μπάρες γκρανόλα

Οι μπάρες γκρανόλα φαίνονται σαν μια εύκολη επιλογή για πρωτεΐνη εν κινήσει, αλλά φροντίστε πρώτα να ελέγξετε ξανά την ετικέτα με τα διατροφικά στοιχεία. Ορισμένες μπάρες περιέχουν μόνο 1-3 γραμμάρια πρωτεΐνης ανά μπάρα.

Φυστικοβούτυρο

Το φυστικοβούτυρο έχει τη φήμη ενός προϊόντος υψηλής περιεκτικότητας σε πρωτεΐνες, αλλά περιέχει μόνο 7 γρ. ανά 2 κουταλιές της σούπας. Για να ενισχύσετε την περιεκτικότητα του φυστικοβούτυρου, σκεφτείτε να το προσθέσετε στο γιαούρτι ή στο ψωμί ολικής αλέσεως, το οποίο θα μπορούσε να έχει 3-5 γραμμάρια ανά φέτα.

Τυρί

Το τυρί είναι ένα νόστιμο, πλούσιο σε θρεπτικά συστατικά και πρωτεΐνη, αλλά δεν θεωρείται υψηλής περιεκτικότητας σε πρωτεΐνες. Ωστόσο αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να αποφεύγετε το τυρί αν σας αρέσει η γεύση του.

Γενικά, η κατανάλωση μιας ποικιλίας ποιοτικών πρωτεϊνούχων τροφών κάθε μέρα θα βοηθήσει στην κάλυψη των αναγκών σας. Τα θαλασσινά, τα πουλερικά, τα άπαχα κρέατα, τα φασόλια και τα όσπρια, τα αυγά, η σόγια και τα γαλακτοκομικά προϊόντα είναι όλα καλές επιλογές για να συμπεριλάβετε στα γεύματα και τα σνακ σας.

Χρειάζεστε όντως περισσότερη πρωτεΐνη;

Η πρωτεΐνη έχει γίνει η τελευταία εμμονή για την ευεξία, αλλά μπορεί να μην χρειάζεστε τόση ποσότητα όσο νομίζετε. Συνιστάται να καταναλώνετε τουλάχιστον 0,8 με 2 γραμμάρια πρωτεΐνης ανά κιλό σωματικού βάρους ημερησίως, αλλά η ακριβής ποσότητα μπορεί να διαφέρει ανάλογα με τον τρόπο ζωής, την ηλικία και το φύλο.

Όσοι προσπαθούν να επιτύχουν συγκεκριμένους στόχους φυσικής κατάστασης δεν χρειάζεται πάντα να στρέφονται σε ροφήματα υψηλής περιεκτικότητας σε πρωτεΐνη για να καλύψουν τις διατροφικές τους ανάγκες. Πολλοί μπορεί να μην συνειδητοποιούν ότι η κατανάλωση τροφών όπως φασόλια, ξηροί καρποί, τόφου, κρέας, ψάρι, πουλερικά, αυγά και γαλακτοκομικά προϊόντα θα τους παρέχει επαρκή πρωτεΐνη. Ως γενική οδηγία, καταναλώστε μια ισορροπημένη διατροφή με υδατάνθρακες, υγιή λίπη και πρωτεΐνες σε κάθε γεύμα. Στοχεύστε σε 20-30 γραμμάρια πρωτεΐνης ανά γεύμα και κατανείμετε την πρόσληψη πρωτεΐνης καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας.