Δεν έχεις χρόνο; Να πόσα λεπτά περπάτημα αρκούν για να βελτιώσεις την υγεία σου

Ο ελάχιστος χρόνος που χρειάζεστε για να δείτε οφέλη στο σώμα και τη διάθεση.

Όλοι γνωρίζουμε ότι η σωματική δραστηριότητα προσφέρει πολλαπλά οφέλη. Αλλά αν έχετε μόνο λίγα λεπτά στη διάθεσή σας, αξίζει να φορέσετε τα αθλητικά σας παπούτσια; Πρόσφατη έρευνα δείχνει ότι η απάντηση είναι ένα ηχηρό ναι. Ακόμα και σύντομες περιόδους δραστηριότητας, συμπεριλαμβανομένου του περπατήματος, έχουν οφέλη για την υγεία. Οι μεγαλύτεροι περίπατοι προσφέρουν ακόμη μεγαλύτερη ώθηση στη συνολική υγεία σας, αλλά μπορείτε να αρχίσετε να αποκομίζετε αυτά τα οφέλη με μόλις 15 λεπτά περπάτημα.

Πολλοί υποθέτουν ότι αν δεν έχουν πολύ χρόνο, δεν αξίζει καν να προσπαθήσουν να χωρέσουν μια προπόνηση μέσα στην ημέρα τους. Αλλά η αλήθεια είναι ότι η ολοκλήρωση μιας σύντομης προπόνησης καθημερινά μπορεί πραγματικά να κάνει τη διαφορά για την υγεία σας. Σε μια μελέτη που δημοσιεύθηκε τον περασμένο μήνα στο Annals of Internal Medicine , οι ερευνητές εξέτασαν δεδομένα δραστηριότητας για περισσότερους από 33.500 συμμετέχοντες. Όλοι οι συμμετέχοντες είχαν κάνει 8.000 ή λιγότερα βήματα την ημέρα και ήταν κατά μέσο όρο 62 ετών.

Οι συμμετέχοντες που περπάτησαν 15 λεπτά ή περισσότερο είχαν χαμηλότερο κίνδυνο θανάτου σε σύγκριση με εκείνους που έκαναν παρόμοιο αριθμό βημάτων την ημέρα αλλά λιγότερης διάρκειας από 15 λεπτά. Εν τω μεταξύ, μια προηγούμενη μελέτη διαπίστωσε ότι μόλις 11 λεπτά περπατήματος μπορούν να βοηθήσουν στην πρόληψη του πρόωρου θανάτου και στη μείωση του κινδύνου εμφάνισης ορισμένων ασθενειών.

Τα αποτελέσματα της μελέτης είναι ενθαρρυντικά κυρίως για εκείνους που δεν γυμνάζονται τόσο συχνά και σίγουρα θα παρακινήσει περισσότερους ανθρώπους να κινηθούν λίγο περισσότερο. Άλλες έρευνες δείχνουν ότι μόλις 20 λεπτά επιπλέον σωματικής δραστηριότητας την ημέρα, τα οποία μπορεί να περιλαμβάνουν περπάτημα, είναι αρκετά για να μειώσουν τον κίνδυνο νοσηλείας από εννέα διαφορετικές παθήσεις. Επίσης άλλες μελέτες έχουν δείξει οφέλη από μόλις 10 λεπτά άσκησης.

Γιατί έχει σημασία η άσκηση και όχι η διάρκεια

Το τακτικό περπάτημα έχει πολλά οφέλη για τη σωματική και ψυχική υγεία , όπως η μείωση του πόνου στην πλάτη, η βελτίωση της αρτηριακής πίεσης και η διατήρηση της κινητικότητας. Αλλά αν έχετε την εντύπωση ότι πρέπει να αφιερώσετε πολύ χρόνο στις βόλτες σας για να αποκομίσετε αυτά τα οφέλη, ίσως κάνετε λάθος. Η αλήθεια είναι πολύ πιο απλή: Οποιαδήποτε δραστηριότητα, όσο μικρή κι αν είναι, είναι καλή για εσάς. Ενώ δεν υπάρχει στην πραγματικότητα ένας τέλειος αριθμός λεπτών ή βημάτων που μπορείτε να κάνετε, αν έχετε την ευκαιρία να κάνετε μια βόλτα μέσα στην ημέρα σας, κάντε την — όσο σύντομη κι αν είναι — ειδικά αν η εναλλακτική λύση είναι η καθιστική ζωή.

Το να αναμειγνύετε τις προπονήσεις σας, συμπεριλαμβανομένων των χρόνων προπόνησής σας, έχει επίσης μοναδικά οφέλη. Επομένως, εκμεταλλευτείτε την ευκαιρία να περπατάτε περισσότερο όταν μπορείτε, αλλά μην κατηγορείτε τον εαυτό σας αν μειώσετε λίγο το περπάτημά σας. Σε κάθε περίπτωση, εξακολουθείτε να κάνετε καλό στο σώμα και το μυαλό.

Πώς να ξεκινήσετε

Όπως με κάθε πρόγραμμα γυμναστικής, είναι σημαντικό να ξεκινάτε με μικρά βήματα και να προχωράτε σταδιακά. Αν δεν μπορείτε να περπατήσετε για 15 λεπτά συνεχόμενα, ξεκινήστε με ό,τι μπορείτε να κάνετε και με την πάροδο του χρόνου προχωρήστε σε μεγαλύτερους περιπάτους. Αν περπατάτε για πέντε λεπτά, μπορείτε να το αυξήσετε σε 10.

Γιατί τελικά, δεν χρειάζεται πολύς χρόνος για να φροντίσουμε το σώμα μας—μόνο συνέπεια. Ακόμη και λίγα λεπτά περπατήματος την ημέρα μπορούν να ενεργοποιήσουν τον οργανισμό, να βελτιώσουν τη διάθεση και να ενισχύσουν τη συνολική υγεία. Το σημαντικό δεν είναι η διάρκεια, αλλά η καθημερινή κίνηση. Μικρές συνήθειες, μεγάλα αποτελέσματα.