Η κανέλα είναι νόστιμη και αρωματική, αλλά μπορεί να αλληλεπιδράσει με κάποια φάρμακα – μάθε πώς να την απολαμβάνεις με ασφάλεια.

Η κανέλα είναι ένα αγαπημένο μπαχαρικό που χρησιμοποιείται εδώ και αιώνες για τη χαρακτηριστική γλυκιά και ζεστή γεύση της, αλλά και για τις πιθανές ευεργετικές ιδιότητές της στην υγεία, όπως η βελτίωση της πέψης και η ρύθμιση των επιπέδων σακχάρου στο αίμα. Ωστόσο, όπως συμβαίνει με πολλά φυσικά προϊόντα, η κανέλα δεν είναι πάντα εντελώς αθώα όταν έρχεται σε επαφή με φάρμακα. Ορισμένες ουσίες που περιέχει μπορούν να αλληλεπιδράσουν με φάρμακα, επηρεάζοντας τον τρόπο που απορροφώνται ή μεταβολίζονται από τον οργανισμό, με αποτέλεσμα να επηρεάζεται η αποτελεσματικότητα της θεραπείας, ή ακόμα και να προκαλούνται ανεπιθύμητες παρενέργειες. Γι’ αυτό είναι σημαντικό να γνωρίζουμε ποια φάρμακα δεν συνδυάζονται καλά με την κανέλα, ώστε να προστατεύουμε την υγεία μας χωρίς να στερούμαστε τα οφέλη αυτού του αρωματικού μπαχαρικού.

3 κοινά φάρμακα που δεν συνδυάζονται καλά με την κανέλα

Αραιωτικά αίματος

Τα αραιωτικά αίματος είναι συνταγογραφούμενα φάρμακα που χρησιμοποιούνται συνήθως για την πρόληψη θρόμβων αίματος και τη μείωση του κινδύνου καρδιακών προσβολών, εγκεφαλικού επεισοδίου και άλλων προβλημάτων υγείας. Υπάρχουν διαφορετικοί τύποι αραιωτικών αίματος, όπως:

Αντιπηκτικά, όπως βαρφαρίνη

όπως βαρφαρίνη Αντιαιμοπεταλιακά, όπως η ασπιρίνη

Πώς αλληλεπιδρούν

Η κανέλα Cassia, ο πιο συνηθισμένος τύπος κανέλας που βρίσκεται στα συμπληρώματα, περιέχει υψηλές ποσότητες μιας φυσικής ουσίας που ονομάζεται κουμαρίνη, η οποία έχει αντιπηκτικές ιδιότητες. Η κανέλα Κεϋλάνης, γνωστή και ως «αληθινή» κανέλα, περιέχει επίσης κουμαρίνη, αν και σε μικρότερες ποσότητες. Ενώ οι επιδράσεις της κανέλας στην πήξη του αίματος δεν είναι πλήρως κατανοητές, ο συνδυασμός της με αντιπηκτικά μπορεί να είναι επικίνδυνος, ειδικά εάν καταναλώνεται σε μεγάλες ποσότητες (όπως σε συμπληρώματα). Για παράδειγμα, μια μελέτη περίπτωσης ανέφερε ένα θανατηφόρο περιστατικό σοβαρής αιμορραγίας που πιστεύεται ότι πιθανώς οφείλεται σε καθημερινή αλληλεπίδραση μεταξύ ενός βρασμένου μείγματος τζίντζερ και κανέλας και ενός αντιπηκτικού. Άρα εάν λαμβάνετε κάποιο αντιπηκτικό, συμβουλευτείτε τον γιατρό σας πριν χρησιμοποιήσετε κανέλα.

Φάρμακα για τον διαβήτη και ινσουλίνη

Τα φάρμακα για τον διαβήτη χρησιμοποιούνται για τον έλεγχο του σακχάρου στο αίμα

Φάρμακα από του στόματος όπως μετφορμίνη

Ινσουλίνη

Άλλα μη ινσουλινικά, ενέσιμα φάρμακα

Πώς αλληλεπιδρούν

Η κανέλα μπορεί να μειώσει το σάκχαρο στο αίμα, το οποίο μπορεί να αλληλεπιδράσει με φάρμακα για τον διαβήτη ή την ινσουλίνη. Ωστόσο, αυτές οι επιδράσεις δεν είναι πλήρως κατανοητές. Μια μελέτη σε ζώα έδειξε ότι η κανέλα μπορεί να αυξήσει την απορρόφηση της πιογλιταζόνης από τον οργανισμό, αλλά αυτό δεν έχει επιβεβαιωθεί σε ανθρώπους και η κλινική του σημασία είναι ασαφής.

Τι σημαίνει αυτό για εσάς

Ενώ μπορεί να μην χρειάζεται να αποφεύγετε εντελώς την κανέλα για μαγειρικούς σκοπούς, είναι καλή ιδέα να συμβουλευτείτε τον γιατρό σας σχετικά με την ασφαλή ποσότητα που πρέπει να καταναλώνετε. Μπορεί να σας συστήσει να παρακολουθείτε το σάκχαρό σας πιο συχνά ή/και να προσαρμόζετε το φάρμακό σας για να αποτρέψετε την υπογλυκαιμία (χαμηλά επίπεδα σακχάρου στο αίμα).

unsplash

Στατίνες

Οι στατίνες είναι μια κατηγορία συνταγογραφούμενων φαρμάκων που χρησιμοποιούνται συνήθως για τη μείωση της χοληστερόλης και τον κίνδυνο καρδιακής προσβολής, εγκεφαλικού επεισοδίου και άλλων επιπλοκών.

Πώς αλληλεπιδρούν

Αν και ασυνήθιστο, οι στατίνες έχουν συσχετιστεί με ηπατικά προβλήματα. Η κουμαρίνη μπορεί επίσης να επηρεάσει το ήπαρ εάν καταναλωθεί σε υπερβολική ποσότητα. Ορισμένες έρευνες έχουν δείξει ότι η λήψη συμπληρωμάτων κανέλας σε συνδυασμό με στατίνη μπορεί να αυξήσει τον κίνδυνο ηπατικών προβλημάτων. Ωστόσο, αυτό είναι απίθανο να αποτελέσει πρόβλημα για υγιή άτομα, ειδικά εάν καταναλώνουν κανέλα μέσω τροφίμων και όχι μέσω συμπληρωμάτων.

Μία αναφορά περίπτωσης τόνισε μια συχνότητα εμφάνισης ηπατίτιδας (φλεγμονή του ήπατος) σε ένα άτομο που λάμβανε συμπληρώματα κανέλας για μία εβδομάδα παράλληλα με στατίνη. Τα ηπατικά προβλήματα υποχώρησαν μετά τη διακοπή του συνδυασμού και την επανέναρξη μόνο της στατίνης αρκετές εβδομάδες αργότερα.

Τι σημαίνει αυτό για εσάς

Εάν παίρνετε ένα φάρμακο στατίνης για τη χοληστερόλη σας ή άλλα φάρμακα που μπορεί να επηρεάσουν το ήπαρ, συμβουλευτείτε τον γιατρό σας πριν χρησιμοποιήσετε κανέλα ή οποιοδήποτε άλλο συμπλήρωμα.

Η κανέλα είναι ένα νόστιμο και αρωματικό μπαχαρικό με πολλά πιθανά οφέλη για την υγεία, όμως η κατανάλωσή της δεν είναι πάντα αβλαβής όταν παίρνουμε φάρμακα. Γνωρίζοντας ποια φάρμακα μπορεί να αλληλεπιδράσουν με την κανέλα, μπορούμε να απολαμβάνουμε τα οφέλη της χωρίς κινδύνους για την υγεία μας. Όπως συμβαίνει με κάθε συμπλήρωμα ή φυσικό προϊόν, η προσοχή και η ενημέρωση είναι το καλύτερο μέτρο πρόληψης, ώστε η καθημερινή μας διατροφή να παραμένει ασφαλής και ευεργετική.