Το μυστικό της μακροζωίας ίσως είναι στο… τραπέζι: Γιατί το φαγητό με παρέα κάνει καλό στην υγεία σου

Η επιστήμη δείχνει ότι το να μοιράζεστε τα γεύματά σας με άλλους δεν είναι μόνο διασκέδαση – μπορεί να κάνει καλό στην καρδιά, στο μυαλό και στη διάρκεια της ζωής σας.

Είτε πρόκειται για φίλους, οικογένεια, γείτονες ή ολόκληρη την κοινότητα, το να τρώμε μαζί με άλλους είναι μια πρακτική που θα βρείτε σε κάθε χώρα της Γης. Οι περισσότεροι πολιτισμοί τη θεωρούν μια υγιή δραστηριότητα, αλλά σπάνια ρωτάμε «γιατί;» Αν κάτι είναι σχεδόν πανταχού παρόν σε όλη την ανθρωπότητα, είναι πιθανό να εξυπηρετεί έναν σημαντικό σκοπό.

Συχνά το ξεχνάμε, αλλά είμαστε κοινωνικά όντα. Το να έχουμε ουσιαστικές σχέσεις και ουστιαστικούς κοινωνικούς δεσμούς βοηθά στην υποστήριξη της ψυχικής μας υγείας. Και, όπως συμβαίνει με τους μεγάλους ξαδέρφους μας, τους πίθηκους, αν ζούμε σε απομόνωση, η ψυχική μας υγεία μπορεί να υποφέρει. Σε αυτό το άρθρο, εμβαθύνουμε στην επιστήμη του να τρώμε μαζί και εξετάζουμε τα πιθανά οφέλη για την υγεία.

Φαγητό μαζί: Ευεξία και μακροζωία

Αν και δεν έχει διεξαχθεί σημαντική έρευνα, οι μελέτες που έχουν διεξαχθεί έχουν αποφέρει ορισμένα ενδιαφέροντα ευρήματα. Σε μια μελέτη από την Ταϊβάν, για παράδειγμα, οι ερευνητές παρακολούθησαν σχεδόν 2.000 ηλικιωμένους για περίπου 10 χρόνια. Διαπίστωσαν ότι οι άνδρες που έτρωγαν με άλλους δύο ή τρεις φορές την ημέρα είχαν σημαντικά λιγότερες πιθανότητες να πεθάνουν κατά τη διάρκεια της 10ετούς παρακολούθησης σε σχέση με εκείνους που έτρωγαν κυρίως μόνοι. Σύμφωνα με τους συγγραφείς, αυτό το φαινόμενο οφειλόταν κυρίως στο ότι οι άνθρωποι που μοιράζονταν τα γεύματά τους έτειναν να τρώνε πιο υγιεινά. Ωστόσο, σε αυτή τη μελέτη, οι γυναίκες δεν παρουσίασαν τα ίδια οφέλη με τους άνδρες. Οι συγγραφείς πιστεύουν ότι αυτό πιθανότατα οφείλεται σε διάφορους λόγους, ένας εκ των οποίων είναι ότι οι άνδρες ήταν πιο πιθανό να παραλείπουν γεύματα.

Μια ανασκόπηση 18 μελετών επικεντρώθηκε σε προγράμματα κοινών γευμάτων για ηλικιωμένους. Σε αυτά τα προγράμματα, οι άνθρωποι μοιράζονταν ένα γεύμα ως ομάδα. Αυτή η μελέτη δεν εντόπισε καμία βελτίωση στις μετρήσεις της σωματικής υγείας. Ωστόσο, αυτά τα προγράμματα συνδέθηκαν με βελτιώσεις στην ποιότητα της διατροφής και στην πρόσληψη θρεπτικών συστατικών, κάτι που, μακροπρόθεσμα, είναι πιθανό να υποστηρίξει την καλύτερη υγεία. Είναι σημαντικό ότι οι συγγραφείς εντόπισαν μια θετική επίδραση στην ευημερία των ανθρώπων, πιθανώς λόγω της μείωσης της μοναξιάς και των οφελών από την ανάπτυξη ενός ευρύτερου δικτύου φίλων.

Σε παρόμοιο πλαίσιο, μια κορεατική μελέτη που περιελάμβανε περισσότερους από 8.500 ενήλικες, διαπίστωσε ότι το φαγητό με άλλους συσχετίστηκε με καλύτερη συνολική ποιότητα διατροφής. Μια άλλη μελέτη , αυτή τη φορά που διεξήχθη στις Ηνωμένες Πολιτείες, περιελάμβανε σχεδόν 900 γονείς. Οι επιστήμονες διαπίστωσαν ότι τα συχνότερα οικογενειακά γεύματα συσχετίστηκαν με υψηλότερη αυτοεκτίμηση, λιγότερα συμπτώματα κατάθλιψης και χαμηλότερα επίπεδα στρες. Είναι σημαντικό ότι τα πιο τακτικά οικογενειακά γεύματα συσχετίστηκαν επίσης με μεγαλύτερη κατανάλωση φρούτων και λαχανικών. Και αν υπάρχει ένα πράγμα που γνωρίζουμε, είναι ότι η κατανάλωση περισσότερων φυτών μπορεί να έχει ισχυρή επίδραση στη σωματική και ψυχική υγεία.

Ο αντίκτυπος της κοινωνικής απομόνωσης

Αντί να επικεντρωθούν στα οφέλη του να τρώμε μαζί, ορισμένοι επιστήμονες έχουν αντιστρέψει αυτό το ερώτημα διερευνώντας τις αρνητικές επιπτώσεις του να τρώμε μόνοι. Μια ανασκόπηση 29 μελετών κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η μοναξιά και η κοινωνική απομόνωση σχετίζονται με χαμηλότερη συνολική ποιότητα διατροφής. Για άλλη μια φορά, είναι ασφαλές να υποθέσουμε ότι, μακροπρόθεσμα, αυτό θα έχει αρνητικές επιπτώσεις στη συνολική υγεία. Ομοίως, μια ιαπωνική μελέτη σε σχεδόν 2.000 ενήλικες διαπίστωσε ότι το να τρώει κανείς μόνος του συχνότερα σχετίζεται με την εμφάνιση περισσότερων καταθλιπτικών συμπτωμάτων.

Κοινά γεύματα με οικογένεια

Κατά την παιδική ηλικία, η επαρκής διατροφή για την υποστήριξη ενός ταχέως αναπτυσσόμενου σώματος και εγκεφάλου είναι ιδιαίτερα σημαντική. Έτσι, ορισμένοι επιστήμονες έχουν επικεντρωθεί στη σημασία του να τρώμε μαζί ως οικογένεια. Μια κινεζική μελέτη χρησιμοποίησε δεδομένα από περισσότερα από 370.000 παιδιά σχολικής ηλικίας. Οι ερευνητές διαπίστωσαν μια συσχέτιση μεταξύ των τακτικών οικογενειακών γευμάτων και ορισμένων σημαντικών αποτελεσμάτων, όπως:

Λιγότερα συμπτώματα κατάθλιψης

Αυξημένη ικανοποίηση από τη ζωή

Καλύτερη ψυχική υγεία

Μια παρόμοια μελέτη περιελάμβανε 8.500 εφήβους στις ΗΠΑ. Από αυτούς, περίπου το 60% είχε μοιραστεί ένα οικογενειακό γεύμα πέντε ή περισσότερες φορές την προηγούμενη εβδομάδα και το 22% είχε μοιραστεί δύο ή λιγότερα γεύματα. Όσοι έτρωγαν οικογενειακά γεύματα συχνότερα έτειναν να έχουν λιγότερα συμπτώματα κατάθλιψης και συναισθηματικά προβλήματα και ανέφεραν καλύτερη συναισθηματική ευεξία.

Μια άλλη μελέτη που επικεντρώνεται στην ψυχική υγεία των νέων, χρησιμοποίησε δεδομένα από σχεδόν 3.000 παιδιά και εφήβους (ηλικίας 9-17 ετών) στη Βραζιλία. Η ανάλυση έδειξε ότι, σε σύγκριση με τα παιδιά που δεν έτρωγαν ποτέ με τις οικογένειές τους, όσα έτρωγαν ένα οικογενειακό γεύμα την ημέρα είχαν λιγότερες πιθανότητες να εμφανίσουν κάποια ψυχική διαταραχή. Και η πιθανότητα ήταν ακόμη χαμηλότερη σε εκείνα που μοιράζονταν δύο γεύματα κάθε μέρα. Σε μια ανασκόπηση 65 σχετικών εργασιών, οι ερευνητές διαπίστωσαν μια συσχέτιση μεταξύ της κοινής χρήσης γευμάτων και της καλύτερης σωματικής και ψυχολογικής υγείας στους νέους, όπως:

Λιγότερη παχυσαρκία

Χαμηλότερο κίνδυνο εμφάνισης διατροφικής διαταραχής

Καλύτερη ακαδημαϊκή επίδοση

Ωστόσο, είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι οι συγγραφείς και των δύο ανασκοπήσεων τονίζουν την ανάγκη για περαιτέρω έρευνα. Εξηγούν ότι πολλές από τις υπάρχουσες μελέτες είναι είτε χαμηλής ποιότητας είτε ο σχεδιασμός τους καθιστά δύσκολο να εξαχθούν ασφαλή συμπεράσματα. Πριν προχωρήσουμε, αξίζει να εξετάσουμε ορισμένους από αυτούς τους περιορισμούς με λίγο περισσότερες λεπτομέρειες.

Ερωτήματα που παραμένουν

Οι μελέτες που καλύψαμε παραπάνω παρέχουν στοιχεία που αποδεικνύουν ότι η τακτική ανταλλαγή γευμάτων με αγαπημένα πρόσωπα υποστηρίζει τη σωματική και ψυχική υγεία. Αλλά όπως έχουμε δει επίσης, η μοναξιά σχετίζεται με χαμηλότερη ποιότητα διατροφής. Αυτό καθιστά δύσκολη τη διάκριση αιτίας και αποτελέσματος: Το να τρώμε μαζί παράγει οφέλη ή μήπως απλώς το να τρώμε πάντα μόνοι μας είναι σημάδι μοναξιάς, η οποία συνδέεται με χειρότερα αποτελέσματα για την υγεία; Ή μήπως συμβαίνουν και τα δύο; Δεν γνωρίζουμε ακόμη. Ένας άλλος παράγοντας που πρέπει να ληφθεί υπόψη είναι ότι ορισμένοι άνθρωποι έχουν μια αγχωτική σχέση με την οικογένειά τους, πράγμα που σημαίνει ότι είναι πιο πιθανό να δειπνήσουν μόνοι τους. Έτσι εάν εμφανίσουν περισσότερα καταθλιπτικά συμπτώματα, μπορεί να μην οφείλονται αποκλειστικά στο ότι τρώνε μόνοι τους. Μπορεί επίσης να οφείλονται στο ότι δεν έχουν ισχυρούς δεσμούς με την άμεση οικογένειά τους, κάτι που τους προκαλεί άγχος.

Από μια διαφορετική άποψη, ίσως οι άνθρωποι που τρώνε μαζί πιο συχνά μπορούν να το κάνουν μόνο επειδή έχουν περισσότερο ελεύθερο χρόνο. Αυτό σημαίνει ότι μπορεί να είναι λιγότερο αγχωμένοι γενικά. Αν, για παράδειγμα, πρέπει να παραλείπετε τα οικογενειακά γεύματα για να εργαστείτε σε δύο δουλειές, αυτό θα μπορούσε επίσης να εξηγήσει έναν αυξημένο κίνδυνο εμφάνισης καταθλιπτικών συμπτωμάτων.

Ομοίως, τα άτομα που εργάζονται νυχτερινές βάρδιες μπορεί να έχουν λιγότερες ευκαιρίες να φάνε με φίλους και συγγενείς. Έρευνες έχουν δείξει ότι η εργασία σε τέτοιου είδους βάρδιες σχετίζεται με χειρότερη ποιότητα ύπνου και προβλήματα υγείας.

Αυτές είναι μόνο μερικές από τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι επιστήμονες όταν εξερευνούν αυτό το πολύπλοκο θέμα. Ωστόσο, συνολικά, τα στοιχεία υποδηλώνουν ότι το τακτικό φαγητό με φίλους και συγγενείς είναι πιθανό να ενισχύσει την υγεία και τη διάθεσή σας.

Πώς να καταπολεμήσετε τη μοναξιά

Όλα αυτά είναι καλά και χρήσιμα αν η οικογένεια και οι φίλοι σας βρίσκονται σε κοντινή απόσταση. Φυσικά, αυτό δεν ισχύει για όλους. Στην πραγματικότητα, οι ειδικοί πιστεύουν ότι η μοναξιά στη Δύση αυξάνεται. Κάποιοι μάλιστα την αποκαλούν "επιδημία μοναξιάς". Τι μπορείτε, λοιπόν, να κάνετε για να καταπολεμήσετε τη μοναξιά; Ακολουθούν μερικές προτάσεις, αν και αναγνωρίζουμε ότι η κατάσταση του καθενός είναι διαφορετική:

Μην κατηγορείτε τον εαυτό σας: Η μοναξιά είναι μέρος της ζωής και όλοι τη βιώνουν μερικές φορές. Δεν είναι προσωπική αποτυχία.

Η μοναξιά είναι μέρος της ζωής και όλοι τη βιώνουν μερικές φορές. Δεν είναι προσωπική αποτυχία. Μείνετε σε επαφή: Ακόμα κι αν οι φίλοι ή η οικογένειά σας βρίσκονται μακριά, προσπαθήστε να διατηρείτε τακτική επαφή μέσω τηλεφώνου ή βιντεοκλήσεων. Δεν είναι το ίδιο με τις συναντήσεις πρόσωπο με πρόσωπο, αλλά μπορεί να σας βοηθήσει να μετριάσετε τα συναισθήματα απομόνωσης και να σας υπενθυμίσει ότι οι άνθρωποι είναι με το μέρος σας.

Ακόμα κι αν οι φίλοι ή η οικογένειά σας βρίσκονται μακριά, προσπαθήστε να διατηρείτε τακτική επαφή μέσω τηλεφώνου ή βιντεοκλήσεων. Δεν είναι το ίδιο με τις συναντήσεις πρόσωπο με πρόσωπο, αλλά μπορεί να σας βοηθήσει να μετριάσετε τα συναισθήματα απομόνωσης και να σας υπενθυμίσει ότι οι άνθρωποι είναι με το μέρος σας. Συμμετέχετε: Αν έχετε κάποια χόμπι ή ενδιαφέροντα, προσπαθήστε να βρείτε διαδικτυακές ή πραγματικές λέσχες και κοινότητες για να γίνετε μέλοι. Αυτός μπορεί να είναι ένας πολύ καλός τρόπος για να χτίσετε δεσμούς, καθώς έχετε ήδη τουλάχιστον ένα κοινό ενδιαφέρον.

Αν έχετε κάποια χόμπι ή ενδιαφέροντα, προσπαθήστε να βρείτε διαδικτυακές ή πραγματικές λέσχες και κοινότητες για να γίνετε μέλοι. Αυτός μπορεί να είναι ένας πολύ καλός τρόπος για να χτίσετε δεσμούς, καθώς έχετε ήδη τουλάχιστον ένα κοινό ενδιαφέρον. Εικονικά κοινά γεύματα: Δ ιοργανώστε ένα εικονικό δείπνο όπου φίλοι ή συγγενείς σε διαφορετικές τοποθεσίες μαγειρεύουν και τρώνε το ίδιο γεύμα μέσω βιντεοκλήσης.

ιοργανώστε ένα εικονικό δείπνο όπου φίλοι ή συγγενείς σε διαφορετικές τοποθεσίες μαγειρεύουν και τρώνε το ίδιο γεύμα μέσω βιντεοκλήσης. Σκεφτείτε τον εθελοντισμό : Ο εθελοντισμός όχι μόνο βοηθάει άτομα που έχουν ανάγκη, αλλά μπορεί επίσης να σας βοηθήσει να χτίσετε ένα νέο δίκτυο φίλων.

: Ο εθελοντισμός όχι μόνο βοηθάει άτομα που έχουν ανάγκη, αλλά μπορεί επίσης να σας βοηθήσει να χτίσετε ένα νέο δίκτυο φίλων. Κάντε αυτό που αγαπάτε: Η μοναξιά μπορεί να γίνει πιο έντονη όταν βαριέστε και δεν έχετε πολλά να κάνετε. Προσπαθήστε να γεμίσετε την ημέρα σας με δραστηριότητες που σας φέρνουν ευτυχία, είτε πρόκειται για άσκηση, μια βόλτα στην εξοχή είτε για ακρόαση μουσικής.

Η μοναξιά μπορεί να γίνει πιο έντονη όταν βαριέστε και δεν έχετε πολλά να κάνετε. Προσπαθήστε να γεμίσετε την ημέρα σας με δραστηριότητες που σας φέρνουν ευτυχία, είτε πρόκειται για άσκηση, μια βόλτα στην εξοχή είτε για ακρόαση μουσικής. Προσπαθήστε να μην κάνετε domain scroll: Είναι δελεαστικό. Όλοι το έχουμε βιώσει. Αλλά τίποτα καλό δεν μπορεί να προκύψει από αυτό. Αντ' αυτού, όταν χρησιμοποιείτε τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, επικεντρωθείτε στην επικοινωνία με φίλους και μέλη της οικογένειάς σας και στην αλληλεπίδραση μαζί τους. Και αν ο πειρασμός να κάνετε domain scroll είναι πολύ ισχυρός, θέστε στον εαυτό σας χρονικά όρια.

Ελπίζουμε ότι κάποια από αυτά θα σας βοηθήσουν. Αλλά, το πιο σημαντικό απ' όλα είναι πως αν αισθάνεστε πολύ άσχημα και τίποτα δεν βοηθάει, να μιλήσετε με τον γιατρό σας. Και αν γνωρίζετε κάποιον που πιστεύετε ότι μπορεί να δυσκολεύεται να συνδεθεί με άλλους, σκεφτείτε να τον προσκαλέσετε για ένα γεύμα.