4 μυϊκές ομάδες που δεν ήξερες ότι δυναμώνεις με το περπάτημα

Αν και το περπάτημα δεν σας βοηθά να χτίσετε μύες, μπορεί να βελτιώσει τη σύνθεση του σώματός σας, να κάψει λίπος και να αυξήσει την άπαχη μυϊκή μάζα.

Το περπάτημα μπορεί να μοιάζει η πιο απλή, αυτονόητη κίνηση του σώματός μας, όμως στην πραγματικότητα είναι ένα μικρό θαύμα βιομηχανικής. Κάθε βήμα ενεργοποιεί αλυσίδες μυών που συνεργάζονται για να μας στηρίξουν, να μας δώσουν ώθηση και να διατηρήσουν την ισορροπία μας — συχνά χωρίς καν να το αντιλαμβανόμαστε. Παρότι θεωρείται «ήπια» άσκηση, μπορεί να λειτουργήσει σαν φυσικό γυμναστήριο, δυναμώνοντας όχι μόνο τα προφανή σημεία, όπως τα πόδια ή τους γοφούς, αλλά και μυϊκές ομάδες που δεν θα περιμένατε ποτέ ότι συμμετέχουν τόσο ενεργά. Είτε περπατάτε για ευεξία, είτε για απώλεια βάρους, είτε απλώς για να καθαρίσει το μυαλό σας, κάθε διαδρομή που κάνετε δουλεύει περισσότερους μυς απ’ όσους φαντάζεστε. Παρακάτω θα βρείτε τέσσερις μυϊκές ομάδες που «κλέβουν» δύναμη μέσα από κάθε σας βήμα — χωρίς να το ξέρετε μέχρι τώρα.

4 μυϊκές ομάδες που δυναμώνουν με το περπάτημα

Μύες του αστραγάλου

Το περπάτημα ενεργοποιεί τους μύες των κάτω άκρων που βοηθούν τον αστράγαλο να λυγίσει προς τα πάνω (ραχιαία κάμψη) και προς τα κάτω (πελματιαία κάμψη).

Πρόσθιοι κνημιαίοι μύες: Αυτοί οι μύες τραβούν τα δάχτυλα των ποδιών σας προς τα πάνω, βοηθώντας το πόδι σας να κινηθεί ελεύθερα καθώς το κουνάτε προς τα εμπρός ενώ περπατάτε. Ο μυς που εκτελεί αυτή την κίνηση είναι ο πρόσθιος κνημιαίος μυς, που βρίσκεται κατά μήκος του μπροστινού μέρους της κνήμης.

Πελματιαίοι καμπτήρες: Αυτοί οι μύες καμπτύνουν τα δάχτυλα των ποδιών σας προς τα κάτω, προς το έδαφος. Κατά το περπάτημα, αυτή η κίνηση ωθεί το σώμα σας προς τα εμπρός με κάθε βήμα. Οι πελματιαίοι καμπτήρες μύες περιλαμβάνουν τον μεγάλο μυ της γάμπας ( γαστροκνήμιος ) και τον μικρότερο μυ κάτω από τον γαστροκνήμιο (υποκνημίδιος ).

Μύες του γόνατος

Το περπάτημα ενεργοποιεί τους καμπτήρες και εκτείνοντες, οι μύες που εκτείνουν το γόνατο, δηλαδή ευθυγραμμίζουν τη γάμπα με τον μηρό. Ο κυριότερος είναι ο τετρακέφαλος μηριαίος (Quadriceps femoris), που βρίσκεται μπροστά από το μηρό.

Μύες του ισχίου

Το περπάτημα ενεργοποιεί τους καμπτήρες, τους εκτείνοντες και τους απαγωγείς του ισχίου.

Καμπτήρες ισχίου : Οι καμπτήρες ισχίου βρίσκονται στο μπροστινό μέρος των γοφών σας. Ανυψώνουν τον μηρό σας και μετακινούν το πόδι σας προς τα εμπρός με κάθε βήμα.

Εκτείνοντες ισχίου : Οι εκτείνοντες ισχίου, μύες που βρίσκονται στο πίσω μέρος των μηρών και στους γλουτούς, βοηθούν στην προώθηση του σώματός σας προς τα εμπρός με κάθε βήμα και παρέχουν σταθερότητα στο πόδι στο οποίο στέκεστε.

Απαγωγός ισχίου : Οι απαγωγοί μύες του ισχίου βοηθούν στη σταθεροποίηση της λεκάνης σας ενώ περπατάτε. Ο μέσος γλουτιαίος μυς, ένας μικρότερος μυς των γλουτών, είναι ο κύριος μυς που στηρίζει τη λεκάνη.

Μύες του κορμού

Το περπάτημα ενεργοποιεί επίσης τους μύες του κορμού σα , οι οποίοι σας βοηθούν να παραμείνετε όρθιοι και να σταθεροποιήσετε τον κορμό σας. Αυτoί περιλαμβάνουν:

Πυελικό έδαφος : Το πυελικό έδαφος περιλαμβάνει πολλαπλούς μύες που υποστηρίζουν την ουροδόχο κύστη, τα έντερα και τα αναπαραγωγικά όργανα.

Ορθός κοιλιακός : Ο ορθός κοιλιακός είναι κοινώς γνωστός ως μύες "six-pack".

Εσωτερικοί και εξωτερικοί πλάγιοι : Οι πλάγιοι βρίσκονται στα πλάγια της κοιλιάς σας.

Εγκάρσιος κοιλιακός μυς : Ο εγκάρσιος κοιλιακός μυς είναι ένας βαθύς κοιλιακός μυς που τυλίγεται γύρω από τη σπονδυλική σας στήλη.

Χτίζοντας μύες περπατώντας

Το περπάτημα δεν θα χτίσει μεγάλους μύες. Μπορείτε να επιτύχετε μυϊκή ανάπτυξη (υπερτροφία) μέσω της προπόνησης δύναμης. Ωστόσο, μπορεί να βελτιώσει τη σύνθεση του σώματός σας. Σας βοηθά να κάψετε θερμίδες , κάτι που υποστηρίζει την απώλεια λίπους και αυξάνει την άλιπη μυϊκή σας μάζα. Πώς να τονώσετε περισσότερους μύες όταν περπατάτε

Υπάρχουν διάφοροι τρόποι για να τονώσετε περισσότερους μύες ενώ περπατάτε. Δοκιμάστε αυτές τις συμβουλές:

Προσθέστε εκρήξεις 30 δευτερολέπτων γρήγορου περπατήματος ή τζόκινγκ.

Επιλέξτε μια διαδρομή πεζοπορίας με ανηφόρες ή προσαρμόστε την κλίση αν περπατάτε σε διάδρομο.

Αυξήστε την ταχύτητά σας.

Κάντε παύση και εκτελέστε κάμψεις, καθίσματα ή άλλες ασκήσεις αντίστασης με το βάρος του σώματος.

Φορέστε ένα γιλέκο με βάρη.

Συμβουλές για να κάνετε το περπάτημα ευκολότερο

Το περπάτημα δεν είναι εύκολο για όλους. Σκεφτείτε τις ακόλουθες τροποποιήσεις που θα σας βοηθήσουν να περπατάτε με μεγαλύτερη ασφάλεια και άνεση:

Προσκαλέστε έναν φίλο ή ακούστε μουσική για να περάσετε τον χρόνο σας πιο ευχάριστα.

Περπατήστε με ρυθμό που σας επιτρέπει να συνεχίσετε μια συζήτηση.

Περπατήστε σε μια επίπεδη επιφάνεια σε ένα καλά φωτισμένο μέρος.

Να φοράτε παπούτσια φτιαγμένα για περπάτημα (καλή στήριξη της καμάρας και αντιολισθητικές σόλες) που σας εφαρμόζουν επίσης καλά.

Εάν έχετε υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση ή έχετε υποστεί πρόσφατο τραυματισμό, μιλήστε με τον γιατρό πριν ξεκινήσετε να περπατάτε για άσκηση, για να βεβαιωθείτε ότι είναι ασφαλές για εσάς. Εάν έχετε άδεια για περπάτημα, ξεκινήστε αργά. Επιλέξτε μια μικρή απόσταση και περπατήστε με χαλαρό ρυθμό. Καθώς νιώθετε πιο άνετα, προσθέστε σταδιακά περισσότερο χρόνο στους περιπάτους σας. Εάν έχετε χρόνιο πόνο ή ανησυχίες σχετικά με την ισορροπία σας, δοκιμάστε να περπατήσετε στο νερό όταν ξεκινήσετε. Αυτό θα μειώσει μέρος της πίεσης στις αρθρώσεις σας και θα βοηθήσει στην πρόληψη τραυματισμών από πτώση.