Τροφές για τον εγκέφαλο: Μύθος ή πραγματικότητα;

Ανακαλύψτε τι λέει η επιστήμη για τις τροφές που φημίζονται ότι ενισχύουν τη μνήμη και τη συγκέντρωση – τι ισχύει πραγματικά και τι όχι.

Μπορεί να έχετε ακούσει τον όρο «τροφή για τον εγκέφαλο». Αυτές είναι τροφές που πιστεύεται ότι μπορούν να βελτιώσουν τις δεξιότητες σκέψης σας ή να προστατεύσουν την υγεία του εγκεφάλου σας καθώς μεγαλώνετε. Στον σύγχρονο κόσμο, όπου η παραπληροφόρηση σχετικά με τη διατροφή και η λανθασμένη ενημέρωση είναι παντού, είναι εύκολο να μπερδευτεί κανείς από όλα τα μηνύματα: Πόση τροφή για τον εγκέφαλο χρειάζομαι; Τι πρέπει να τρώω για τoυς νεφρούς μου; Πρέπει να κάνω αποτοξίνωση για να βοηθήσω το συκώτι μου; Στην πραγματικότητα, όπως και με τη συνολική υγεία, αυτό που έχει μεγαλύτερη σημασία για την υγεία του εγκεφάλου είναι το διατροφικό σας πρότυπο σε διάστημα μηνών και ετών.

Έτσι, σε αυτό το άρθρο, θα διερευνήσουμε αν οι τροφές για τον εγκέφαλο λειτουργούν όντως, αλλά, το πιο σημαντικό, θα εξηγήσουμε γιατί δεν χρειάζεται να ανησυχείτε για το αν τρώτε για κάθε ένα από τα όργανά σας. Θα αποκαλύψουμε επίσης μερικούς από τους δεσμούς μεταξύ των συστατικών και της υγείας του εγκεφάλου και θα εξηγήσουμε πώς μπορείτε να τρώτε για καλύτερη υγεία του εγκεφάλου χωρίς να καταφεύγετε στην τελευταία μόδα των «τροφών για τον εγκέφαλο».

Τροφές που βοηθούν τον εγκέφαλο: Μύθος ή αλήθεια;

Τρόφιμα που περιέχουν ωμέγα-3

Τα ωμέγα-3 είναι απαραίτητα λιπαρά οξέα . Είναι «απαραίτητα» επειδή το σώμα σας τα χρειάζεται για να λειτουργήσει, αλλά δεν μπορεί να τα παράγει μόνο του — επομένως, πρέπει να καταναλώνετε ωμέγα-3 στη διατροφή σας. Αυτά τα λιπαρά οξέα είναι ζωτικής σημασίας για την ορθή λειτουργία των κυτταρικών σας μεμβρανών. Και επειδή είμαστε κατασκευασμένοι σε μεγάλο βαθμό από κύτταρα, τα ωμέγα-3 υπάρχουν σε όλο μας το σώμα. Ωστόσο, βρίσκονται σε ιδιαίτερα υψηλές ποσότητες στον αμφιβληστροειδή, τον εγκέφαλο και το μυοκάρδιο (καρδιακό μυ). Αν και οι επιστήμονες εξακολουθούν να μην κατανοούν τον ακριβή ρόλο τους στον εγκέφαλο, υπάρχουν ενδείξεις ότι τα ωμέγα-3 είναι σημαντικά για:

Την ανάπτυξη του νευρικού σας συστήματος νωρίς στη ζωή.

Τη διατήρηση της υγιούς ροής αίματος στον εγκέφαλό σας.

Τον σχηματισμό συνάψεων , οι οποίες επιτρέπουν στα νευρικά κύτταρα να επικοινωνούν μεταξύ τους.

Τη μείωση της φλεγμονής στον εγκέφαλο (νευροφλεγμονή).

Τα ωμέγα-3 βρίσκονται σε μια σειρά από τρόφιμα, όπως:

Λιπαρά ψάρια κρύου νερού, όπως γαύρος, πέστροφα και σολομός.

Ορισμένοι σπόροι, όπως λιναρόσποροι και σπόροι chia.

Ορισμένα έλαια, όπως το σογιέλαιο και το έλαιο Canola

Καρύδια

Υπάρχει πλέον ένας σημαντικός αριθμός ερευνών που υποδηλώνουν ότι η κατανάλωση καρυδιών και λιπαρών ψαριών μπορεί να προστατεύσει τη γνωστική λειτουργία καθώς μεγαλώνετε. Ωστόσο, όπως κατέληξαν οι συγγραφείς μιας ανασκόπησης για τα καρύδια, μειώνουν επίσης τον κίνδυνο άλλων ασθενειών, όπως οι καρδιαγγειακές παθήσεις, η κατάθλιψη και ο διαβήτης τύπου 2. Έτσι, τα ωμέγα-3 είναι σίγουρα σημαντικά για τον εγκέφαλό σας και θα μπορούσατε δικαίως να αποκαλέσετε τις τροφές που περιέχουν ωμέγα-3 «τροφές για τον εγκέφαλο». Αλλά ολόκληρο το σώμα σας τα χρειάζεται, οπότε ίσως ο όρος «τροφές για το σώμα» θα ήταν καλύτερος... αν και δεν έχει την ίδια απήχηση.

Φυλλώδη λαχανικά

Είναι πλέον αποδεδειγμένο ότι μια φυτική, ποικίλη διατροφή συνδέεται με καλύτερη συνολική υγεία, και αυτό περιλαμβάνει την υγεία του εγκεφάλου. Αλλά περιέχουν τα φυλλώδη λαχανικά κάτι που υποστηρίζει συγκεκριμένα την υγεία του εγκεφάλου; Τα φυλλώδη λαχανικά όπως το σπανάκι, το λάχανο, το μπρόκολο και το λάχανο περιέχουν συστατικά όπως η λουτεΐνη, η βιταμίνη Κ, η βήτα-καροτίνη, η καμπφερόλη και το φυλλικό οξύ. Έρευνες δείχνουν ότι αυτά τα λαχανικά μπορούν να υποστηρίξουν τις δεξιότητες σκέψης καθ' όλη τη διάρκεια της ζωής. Υπάρχουν επίσης ορισμένες ενδείξεις ότι η κατανάλωση αυτών των τύπων λαχανικών σχετίζεται με βραδύτερη γνωστική παρακμή.

Μια γρήγορη σημείωση σχετικά με τη γνωστική παρακμή: Καθώς μεγαλώνουμε, οι δεξιότητες σκέψης πολλών ανθρώπων αναπτύσσονται λίγο πιο αργά. Αυτό ονομάζεται γνωστική παρακμή και είναι ένα φυσιολογικό μέρος της γήρανσης. Η άνοια συχνά ξεκινά με γνωστική εξασθένηση, αλλά δεν αποτελεί φυσιολογικό μέρος της γήρανσης. Είναι σημαντικό ότι δεν θα εμφανίσουν άνοια όλοι όσοι βιώνουν γνωστική εξασθένηση.

Τώρα, πίσω στα φυλλώδη πράσινα λαχανικά…Όπως και με τα ωμέγα-3, έτσι και τα φυλλώδη λαχανικά δεν είναι αποκλειστικά καλά για τον εγκέφαλό σας. Περιέχουν μια σειρά από βιταμίνες και μέταλλα, πολυφαινόλες και φυτικές ίνες που υποστηρίζουν ολόκληρο το σώμα σας. Προσθέστε, λοιπόν, περισσότερα φυλλώδη λαχανικά στη διατροφή σας όποτε μπορείτε. Μπορεί να υποστηρίξουν τις δεξιότητες σκέψης σας και - προστιθέμενα σε μια ποικίλη διατροφή - σίγουρα θα υποστηρίξουν τη συνολική σας υγεία.

Τροφές πλούσιες σε πολυφαινόλες

Οι πολυφαινόλες είναι αμυντικές χημικές ουσίες που προστατεύουν τα φυτά από έντομα, υπεριώδη ακτινοβολία και άλλες επιθέσεις κατά της επιβίωσής τους. Αυτές οι ενώσεις έχουν επίσης αντιοξειδωτικές και αντιφλεγμονώδεις ιδιότητες και βοηθούν στη θρέψη των «καλών» βακτηρίων του εντέρου. Γενικά, οι πολυφαινόλες βρίσκονται σε φυτά με πικρή γεύση και έντονο χρώμα, γεγονός που είναι ένας από τους λόγους για τους οποίους η φράση «τρώγοντας το ουράνιο τόξο» είναι μια υγιεινή στρατηγική. Τροφές πλούσιες σε πολυφαινόλες, όπως τα μούρα, συχνά διαφημίζονται ως τροφή για τον εγκέφαλο. Και ορισμένες έρευνες υποδηλώνουν ότι μπορεί να βοηθούν στην προστασία της υγείας του εγκεφάλου και των γνωστικών δεξιοτήτων. Ωστόσο, προς το παρόν δεν υπάρχουν πολλά στοιχεία από μελέτες σε ανθρώπους. Σε κάθε περίπτωση, οι επιστήμονες είναι βέβαιοι ότι οι πολυφαινόλες στα τρόφιμα μπορούν να υποστηρίξουν την υγεία σας. Και τα φρούτα και τα λαχανικά στα οποία βρίσκονται είναι σίγουρα υγιεινά. Ακολουθούν, λοιπόν, μερικές ακόμη τροφές για τον οργανισμό που περιέχουν υψηλά επίπεδα πολυφαινολών:

Δαμάσκηνα

Κεράσια

Φράουλες

Μήλα

Κάπαρη

Τι να κάνετε

Για πολλά χρόνια, οι ειδικοί χώριζαν τον εγκέφαλο και το σώμα σε ξεχωριστούς κλάδους. Σήμερα, όμως, καταλαβαίνουμε ότι ο εγκέφαλος είναι απλώς ένα άλλο μέρος του σώματος - ένα σημαντικό, περίπλοκο μέρος, σίγουρα - αλλά ό,τι είναι καλό για το σώμα σας είναι πιθανότατα καλό και για τον εγκέφαλό σας. Ενώ ο εγκέφαλός σας έχει ορισμένες διατροφικές απαιτήσεις — για παράδειγμα, χρειάζεται περισσότερα ωμέγα-3 από άλλα μέρη του σώματός σας - η διασφάλιση μιας ποικίλης διατροφής θα καλύψει τις ανάγκες του εγκεφάλου και του σώματός σας χωρίς να χρειάζεται να ανησυχείτε για το αν θα επικεντρωθείτε συγκεκριμένα σε αυτές. Έτσι, αντί να αναζητάτε συγκεκριμένες τροφές για συγκεκριμένα όργανα του σώματος, επιλέξτε τροφές που θα θρέψουν όλο το σώμα σας. Και τα καλά νέα είναι ότι όλα τα τρόφιμα που περιγράφονται παραπάνω αποτελούν εξαιρετικές προσθήκες σε μια ολοκληρωμένη διατροφή.