Ποιο συμπλήρωμα είναι πιο σημαντικό για τις γυναίκες άνω των 30 και γιατί

Μετά τα 30, οι ανάγκες του γυναικείου οργανισμού αλλάζουν: ποιο συμπλήρωμα μπορεί να υποστηρίξει καλύτερα την καθημερινότητα.

Ο προσδιορισμός των συμπληρωμάτων που μπορεί να χρειάζεστε σε διαφορετικά στάδια της ζωής μπορεί να είναι δύσκολος, ιδίως δεδομένου του τεράστιου αριθμού επιλογών που διατίθενται στην αγορά. Ωστόσο, καθώς οι γυναίκες μεγαλώνουν, ορισμένα συστατικά αποκτούν ολοένα και μεγαλύτερη σημασία για την υγεία τους. Γι' αυτό στο σημερινό άρθρο θα δούμε ποιο είναι το πιο σημαντικό συμπλήρωμα για τις γυναίκες άνω των 30 ετών.

Ποιο είναι το πιο σημαντικό συμπλήρωμα για τις γυναίκες άνω των 30 ετών και γιατί

Το νούμερο ένα συμπλήρωμα για τις γυναίκες άνω των 30 ετών είναι ένα ασβεστίου + βιταμίνης D. Το ασβέστιο είναι ζωτικής σημασίας για τις γυναίκες άνω των 30 επειδή παίζει βασικό ρόλο στη διατήρηση ισχυρών οστών και στη συνολική υγεία. Η βιταμίνη D, από την άλλη πλευρά, βοηθά τον οργανισμό να απορροφήσει το ασβέστιο. Καθώς οι γυναίκες μεγαλώνουν, ιδιαίτερα μετά τα 30, η οστική μάζα αρχίζει φυσικά να μειώνεται και ο κίνδυνος εμφάνισης οστεοπόρωσης αυξάνεται.

Μπορούμε να θεωρήσουμε το ασβέστιο που αποθηκεύεται στα οστά μας ως ένα «ταμείο συνταξιοδότησης». Το προσθέτουμε σε αυτό κατά τη διάρκεια των νεότερων χρόνων μας, γι' αυτό είναι τόσο σημαντικό για τα παιδιά, τους εφήβους και τους νεαρούς ενήλικες να λαμβάνουν αρκετό ασβέστιο και στη συνέχεια να μειώνουν την απόθεσή τους κατά τη διάρκεια των μεγαλύτερων χρόνων μας.

Στο σώμα μας, έχουμε περισσότερα κύτταρα που χτίζουν τα οστά παρά κύτταρα που τα αναδιαμορφώνουν στα νεότερα χρόνια. Αυτό μας επιτρέπει να αποθηκεύουμε όλο αυτό το εξαιρετικό ασβέστιο, αλλά αυτή η ισορροπία ανατρέπεται μετά την ηλικία των 30 ετών περίπου, με τα κύτταρα που χτίζουν τα οστά να υπερτερούν σε αριθμό από τα κύτταρα που τα αναδομούν. Γι' αυτό είναι πολύ σημαντικό να βεβαιωθούμε ότι έχουμε αρκετό ασβέστιο μετά τα 30.

Είναι το ασβέστιο σημαντικό και κατά τη διάρκεια της εμμηνόπαυσης;

Κατά τα χρόνια της περιεμμηνόπαυσης και μετά την εμμηνόπαυση, οι γυναίκες βιώνουν μείωση των οιστρογόνων , η οποία μπορεί να προκαλέσει ταχύτερη απώλεια πυκνότητας των οστών. Η πρόσληψη ασβεστίου κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου καθίσταται ακόμη πιο σημαντική για την πρόληψη των επιπτώσεων της μείωσης των οιστρογόνων. Το ασβέστιο βοηθά τους μύες, συμπεριλαμβανομένης της καρδιάς, να συσπώνται και να χαλαρώνουν σωστά. Καθώς μεγαλώνετε, η μυϊκή λειτουργία μπορεί να μειωθεί και το ασβέστιο διασφαλίζει ότι οι μύες σας ανταποκρίνονται σωστά στα ερεθίσματα, βελτιώνοντας τη συνολική δύναμη.

Πόσο ασβέστιο χρειάζονται οι γυναίκες άνω των 30 ετών

Οι γυναίκες ηλικίας 31-50 ετών θα πρέπει να στοχεύουν σε περίπου 1.000 mg ασβεστίου την ημέρα. Μετά την ηλικία των 50 ετών, η συνιστώμενη πρόσληψη αυξάνεται στα 1.200 mg την ημέρα. Για να απορροφήσει το σώμα μας το ασβέστιο, χρειαζόμαστε βιταμίνη D, επομένως η λήψη και των δύο σε ένα συνδυασμένο συμπλήρωμα είναι η καλύτερη σας επιλογή.