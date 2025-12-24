Να γιατί δεν πρέπει να κάνεις δίαιτα τις γιορτές

Οι γιορτές είναι στιγμές σύνδεσης και απόλαυσης – όχι ενοχών. Πώς η δίαιτα μπορεί να υπονομεύσει τη χαρά και τη βιωσιμότητα ενός υγιεινού τρόπου ζωής.

Πολλοί είναι εκείνοι που νιώθουν ότι πρέπει να «προετοιμαστούν» για τα Χριστούγεννα κάνοντας δίαιτα πριν από τις 25 Δεκεμβρίου ή μπορεί να περιορίσουν το φαγητό τους τα Χριστούγεννα, να αντισταθούν στον πειρασμό να δοκιμάσουν λιχουδιές ή να μην φάνε στις οικογενειακές γιορτές, με τον φόβο ότι θα πάρουν κιλά. Ή, θα αποφασίσουν να ακολουθήσουν μια δίαιτα την Πρωτοχρονιά για να χάσουν τα κιλά που πήραν τα Χριστούγεννα.

Καταλαβαίνω ότι αυτή την εποχή του χρόνου, συμβαίνουν περισσότερες κοινωνικές εκδηλώσεις και εορτασμοί. Υπάρχουν περισσότεροι πειρασμοί και λιγότερος χώρος για να κρυφτείτε αν προσπαθείτε να κάνετε δίαιτα. Οι γιορτές συνοδεύονται επίσης από μεγάλη πίεση από το μάρκετινγκ, καθώς τα μέσα ενημέρωσης και οι influencers σας ενθαρρύνουν να μην φάτε τις γιορτές, καθώς το καλοκαίρι καραδοκεί και «πρέπει» να αποκτήσετε ένα νέο καλοκαιρινό σώμα: «μια νέα χρονιά, ένας νέος εαυτός». Όμως, αντί να κάνουμε δίαιτα, θα μπορούσαμε να επιδιώξουμε να έχουμε μια ουδέτερη σχέση με το φαγητό, αποφεύγοντας την ενοχή, ενώ παράλληλα απολαμβάνουμε τις γιορτές.

Πώς να απαλλαγείτε από τις ενοχές της δίαιτας αυτή την εποχή

Στην εποχή μας σχεδόν όλοι λατρεύουμε τη δίαιτα. Μια έρευνα του 2017 σε πάνω από 1.000 Αυστραλούς ηλικίας 18-64 ετών, η οποία ανατέθηκε από τον Σύνδεσμο Διαιτολόγων της Αυστραλίας, διαπίστωσε ότι σχεδόν οι μισοί ενήλικες είχαν προσπαθήσει ενεργά να χάσουν βάρος τον τελευταίο χρόνο. Αυτό συμβαίνει παρά το γεγονός ότι γνωρίζουμε ότι οι αυστηρές δίαιτες δεν λειτουργούν. Έρευνες δείχνουν ότι η συντριπτική πλειοψηφία των ανθρώπων που χάνουν βάρος βραχυπρόθεσμα, θα το ανακτήσουν αργότερα.

Ακόμα και έτσι, πολλοί θεωρούν τις αυστηρές δίαιτες – την αποβολή ομάδων τροφίμων, την εξάλειψη υδατανθράκων, την κατανάλωση τροφών χωρίς γλουτένη όταν δεν έχουν δυσανεξία ή ευαισθησία στη γλουτένη – ως φυσιολογικές. Οι συνεχείς δίαιτες μπορεί να είναι συνηθισμένες, αλλά αυτό δεν τις καθιστά «φυσιολογικές». Η τακτική δίαιτα συχνά δημιουργεί ένα ανθυγιεινό αίσθημα ενοχής σχετικά με το φαγητό. Όσο περισσότερο περιορίζουμε το φαγητό που τρώμε, τόσο περισσότερο το σκεφτόμαστε και τόσο πιο πιθανό είναι να φάμε υπερβολικά.

Η δίαιτα τις γιορτές μπορεί να στερήσει τη χαρά της εορταστικής περιόδου

Πιστεύω σε μια προσέγγιση στη διαιτολογία που βασίζεται στην «υγεία σε κάθε μέγεθος» και εστιάζει σε συμπεριφορές που προάγουν την υγεία και στην ουδετερότητα ως προς το βάρος. Αν θέλετε να τρώτε υγιεινά κατά την περίοδο των Χριστουγέννων, μπορείτε να το κάνετε χωρίς δίαιτα. Σκεφτείτε τι σημαίνει για εσάς καλή υγεία, επειδή η λέξη «υγιής» είναι ένας τόσο υποκειμενικός όρος.

pexels

Αν φοβάστε να βγείτε έξω για φαγητό ή φοβάστε να φάτε σε μια χριστουγεννιάτικη εκδήλωση επειδή θα έχετε λιγότερο έλεγχο στις επιλογές φαγητού σας και μπορεί να πάρετε βάρος, τότε ίσως ήρθε η ώρα να επανεκτιμήσετε τη σχέση σας με τη δίαιτα, την άσκηση και το φαγητό.

Όλα έχουν να κάνουν με την οπτική γωνία και με ένα υγιές μυαλό και σώμα. Το να έχετε μια θετική ψυχική υγεία όπου μπορείτε να αποκομίσετε χαρά από το φαγητό είναι μια σημαντική πτυχή της αυτοφροντίδας. Καθώς λοιπόν μπαίνουμε στην εορταστική περίοδο, υπενθυμίστε στον εαυτό σας ότι τα διατροφικά πρότυπα σε μια περίοδο όπως τα Χριστούγεννα είναι διαφορετικά.

Είναι η εποχή για να νιώθετε όμορφα

Τα Χριστούγεννα σηματοδοτούν μια εποχή κατά την οποία θα πρέπει να ενθουσιαζόμαστε που τρώμε καλό φαγητό αντί να μας απασχολούν σκέψεις όπως «Είμαι τόσο κακός που έφαγα όλο αυτό το φαγητό». Σε πολλούς πολιτισμούς, το φαγητό είναι αυτό που ενώνει τους ανθρώπους. Όλοι θα πρέπει να νιώθουμε ευγνώμονες για τη γενναιοδωρία εκείνων που θέλουν να μας ταΐσουν και για τα νόστιμα γεύματα στα οποία έχουμε πρόσβαση. Είναι εντάξει και πολύ φυσιολογικό να τρώτε διαφορετικά είδη φαγητού σε μια γιορτή και να παρεκκλίνετε από τον τρόπο που τρώτε συνήθως.

Αν αρχίσετε να νιώθετε ενοχές επειδή τρώτε πολύ, τότε θυμηθείτε γιατί μαζεύεστε εξαρχής με τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Οι ετήσιες εκδηλώσεις όπως τα Χριστούγεννα έχουν ως στόχο να έρθουν πιο κοντά η οικογένεια και οι φίλοι γύρω από το φαγητό. Το φαγητό δεν είναι απλώς καύσιμο. Είναι ένα μέσο κοινωνικής σύνδεσης και εορτασμού. Και το πιο σημαντικό είναι να θυμάστε να είστε ευγενικοί με τον εαυτό σας