Θέλεις να μακρύνεις τα μαλλιά σου; Οι βιταμίνες που χρειάζεσαι από τη διατροφή σου

Πώς οι βιταμίνες που προσλαμβάνονται μέσω της καθημερινής διατροφής συμβάλλουν στη φυσιολογική ανάπτυξη και υγεία των μαλλιών

Όταν βουρτσίζετε ή λούζετε τα μαλλιά σας, είναι απολύτως φυσιολογικό να χάνετε μερικές τρίχες, καθώς οι άνθρωποι χάνουν φυσικά 50 έως 100 τρίχες την ημέρα. Ωστόσο, αν έχετε να κάνετε με κάτι πιο σοβαρό, μπορεί να είστε ένας από τους εκατομμύρια ανθρώπους που επηρεάζονται από τριχόπτωση ή αλωπεκία. Αν και η τριχόπτωση είναι συνήθως μια κληρονομική πάθηση, μπορεί επίσης να προκληθεί από υποκείμενες παθήσεις, όπως η έλλειψη βιταμινών. Γι' αυτό είναι σημαντικό να διασφαλίσετε ότι τρώτε μια ισορροπημένη διατροφή πλούσια σε βιταμίνες και μέταλλα που χρειάζεται το σώμα σας. Για να μάθετε ποιες βιταμίνες είναι οι καλύτερες για την ανάπτυξη των μαλλιών σας συνεχίστε την ανάγνωση.

Ποιες βιταμίνες είναι οι καλύτερες για την ανάπτυξη των μαλλιών

Οι βιταμίνες μπορούν να βοηθήσουν στην ανάπτυξη των κυττάρων, να αποτρέψουν τις ελεύθερες ρίζες από το να τα βλάψουν, να τα εμποδίσουν να γκριζάρουν πρόωρα και να θρέψουν τους θύλακες που διεγείρουν την ανάπτυξη. Εδώ είναι οι καλύτερες βιταμίνες για την ανάπτυξη και την πυκνότητα των μαλλιών.

Βιοτίνη

Η βιοτίνη, επίσης γνωστή ως βιταμίνη Β7 , διεγείρει την παραγωγή κερατίνης για την αύξηση της ανάπτυξης των ωοθυλακίων. Οι ανεπάρκειες βιοτίνης τείνουν να είναι σπάνιες, με τις πιο συχνές να είναι εκείνες που διαγιγνώσκονται με ανεπάρκεια βιοτινιδάσης. Μπορείτε να βρείτε αυτή τη βιταμίνη σε πολλά τρόφιμα, όπως αυγά, κρέας, ψάρι, ξηρούς καρπούς, αυγά, γλυκοπατάτες και σπόρους.

Βιταμίνη Α

Τα κύτταρα της κεφαλής είναι το ταχύτερα αναπτυσσόμενο μέρος του σώματος. Και είναι λογικό η βιταμίνη Α να είναι το τέλειο καύσιμο για αυτήν την ανάπτυξη. Όταν το σώμα σας απορροφά βιταμίνη Α, παράγει σμήγμα. Αυτό είναι μια λιπαρή ουσία που ενυδατώνει το τριχωτό της κεφαλής σας, διατηρώντας το και τους θύλακες των τριχών σας υγιείς. Η έλλειψη βιταμίνης Α μπορεί να οδηγήσει σε τριχόπτωση. Για να καταναλώνετε περισσότερη βιταμίνη Α, καλό είναι να τρώτε τροφές πλούσιες σε βήτα-καροτίνη , η οποία μετατρέπεται σε βιταμίνη Α. Τροφές πλούσιες σε βήτα-καροτίνη περιλαμβάνουν τις γλυκοπατάτες, την κολοκύθα, τα καρότα, το σπανάκι και το λάχανο. Μπορείτε επίσης να τη βρείτε στο μουρουνέλαιο, στα αυγά, στο γιαούρτι και στο γάλα. Προσέξτε να μην λαμβάνετε υπερβολική ποσότητα βιταμίνης Α, καθώς μπορεί να έχει επιβλαβείς επιπτώσεις και έχει συνδεθεί με γενετικές ανωμαλίες κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης.

Βιταμίνη C

Το οξειδωτικό στρες είναι ένας από τους κύριους παράγοντες που συμβάλλουν στην τριχόπτωση. Αυτό συμβαίνει όταν έχουμε μια ανισορροπία ελεύθερων ριζών και αντιοξειδωτικών στο σώμα μας, η οποία μπορεί να οδηγήσει σε μια ανισορροπία ηλεκτρονίων που θα μπορούσε να οδηγήσει σε τριχόπτωση. Η λύση είναι να καταναλώνετε τροφές με βιταμίνη C. Το σώμα σας διαθέτει αντιοξειδωτικά που περιορίζουν τη βλάβη των ελεύθερων ριζών στα μαλλιά. Παράλληλα με την εξισορρόπηση, η βιταμίνη C βοηθά το σώμα σας να παράγει κολλαγόνο (αποτρέπει το πρόωρο γκριζάρισμα των μαλλιών) και να απορροφά σίδηρο - αντιμετωπίζοντας σε κάποιο βαθμό την έλλειψη σιδήρου - κάτι που μπορεί να βοηθήσει στην ανάπτυξη των μαλλιών. Θα βρείτε βιταμίνη C στα εσπεριδοειδή, τις πιπεριές, τις φράουλες, τις ντομάτες και τα γκουάβα.

unsplash

Βιταμίνη D

Οι ελλείψεις βιταμίνης D μπορούν να οδηγήσουν σε παθήσεις τριχόπτωσης όπως αλωπεκία. Θα παρατηρήσετε αυτές τις ελλείψεις περισσότερο σε άτομα ηλικίας 65 ετών και άνω. Για να λάβετε περισσότερη βιταμίνη D , μπορείτε να ενσωματώσετε στη διατροφή σας λιπαρά ψάρια, μουρουνέλαιο, εμπλουτισμένα τρόφιμα (δημητριακά, αυγά, ψωμί, γιαούρτι) και μανιτάρια. Εναλλακτικά, μπορείτε να απολαύσετε τον ήλιο το μεσημέρι .

Βιταμίνη Ε

Η βιταμίνη Ε περιέχει την ίδια αντιοξειδωτική ισχύ με τη βιταμίνη C. Αυτό σημαίνει ότι μπορεί να περιορίσει το οξειδωτικό στρες εξισορροπώντας το επίπεδο ηλεκτρονίων στις ελεύθερες ρίζες. Άτομα που είναι πιο ευάλωτα σε ανεπάρκειες βιταμίνης Ε περιλαμβάνουν εκείνα με παθήσεις όπως η νόσος του Crohn ή η κυστική ίνωση. Η βιταμίνη Ε είναι μια αποτελεσματική μέθοδος για την αντιμετώπιση της τριχόπτωσης. Μπορείτε να βρείτε βιταμίνη Ε σε ηλιόσπορους, σπανάκι, αβοκάντο και αμύγδαλα.

Σίδηρος

Ο σίδηρος τροφοδοτεί την παραγωγή αιμοσφαιρίνης , μιας πρωτεΐνης που βρίσκεται στα ερυθρά αιμοσφαίρια του σώματός σας. Αυτά τα κύτταρα διανέμουν οξυγόνο στα κύτταρα σε όλο το σώμα σας, βοηθώντας στην επιδιόρθωση και την ανάπτυξή τους. Η έλλειψη σιδήρου μπορεί να οδηγήσει σε τριχόπτωση, με τις γυναίκες να είναι οι πιο ευάλωτες. Θα βρείτε σίδηρο σε τρόφιμα όπως τα αυγά, το κόκκινο κρέας, οι φακές, το σπανάκι, τα στρείδια και τα μύδια.

Ψευδάργυρος

Ο ψευδάργυρος προάγει την ανάπτυξη των μαλλιών και διατηρεί την καλή λειτουργία των σμηγματογόνων αδένων που περιβάλλουν τα θυλάκια. Εάν έχετε ανεπάρκεια ψευδαργύρου, μπορεί να εμφανίσετε τριχόπτωση. Αυτοί που είναι πιο ευάλωτοι σε έλλειψη ψευδαργύρου είναι όσοι πίνουν υπερβολικά αλκοόλ, άτομα με νόσο του Crohn, έγκυες ή θηλάζουσες γυναίκες και άτομα με χρόνιες νεφρικές παθήσεις. Μπορείτε να βρείτε ψευδάργυρο σε πολλά κοινά τρόφιμα όπως το βοδινό κρέας, το σπανάκι, το φύτρο σιταριού, τους σπόρους κολοκύθας, τα στρείδια και τις φακές.

Η ανάπτυξη και η ποιότητα των μαλλιών επηρεάζονται άμεσα από τη διαθεσιμότητα βασικών μικροθρεπτικών συστατικών στον οργανισμό. Βιταμίνες που προσλαμβάνονται μέσω της διατροφής συμμετέχουν σε κρίσιμες βιολογικές διεργασίες, όπως η κυτταρική ανανέωση, η σύνθεση κερατίνης και η φυσιολογική λειτουργία των τριχοθυλακίων. Η υιοθέτηση μιας ισορροπημένης, ποικίλης διατροφής συμβάλλει στη βέλτιστη θρέψη των μαλλιών και στη διατήρηση της δομής και της ανθεκτικότητάς τους, υποστηρίζοντας τη φυσική τους ανάπτυξη σε βάθος χρόνου.