Ανησυχείς για τη γήρανση του εγκεφάλου; Μελέτες συνδέουν την καθημερινή κατανάλωση καφέ με την επιβράδυνση της γνωστικής παρακμής

Τι δείχνουν σύγχρονες μελέτες για τη σχέση του καφέ με τη μνήμη, τη συγκέντρωση και την επιβράδυνση της φυσιολογικής γνωστικής παρακμής με την πάροδο του χρόνου.

Πρόσφατη έρευνα υποδηλώνει ότι ο καφές μπορεί να προστατεύει τον εγκέφαλό σας από την ηλικιακή φθορά. Μια μελέτη που παρακολούθησε 2,9 εκατομμύρια ενήλικες άνω των 60 ετών διαπίστωσε ότι όσοι έπιναν μέτρια ποσότητα καφέ είχαν 36% χαμηλότερο κίνδυνο εμφάνισης άνοιας. Οι προστατευτικές επιδράσεις ήταν ισχυρότερες στις γυναίκες και φάνηκαν πιο ισχυρές όταν η συνήθεια ξεκίνησε στη μέση ηλικία. Τα ευρήματα αμφισβητούν την παλιά άποψη ότι ο καφές είναι απλώς ένα ενισχυτικό. Οι επιστήμονες τον βλέπουν πλέον ως ένα πιθανό εργαλείο για τη διατήρηση της γνωστικής υγείας καθώς μεγαλώνουμε.

Δύο έως τρία φλιτζάνια είναι η ιδανική επιλογή

Τα άτομα που πίνουν δύο έως τρία φλιτζάνια καθημερινά εμφανίζουν τα ισχυρότερα γνωστικά οφέλη. Όσοι πίνουν λιγότερο χάνουν τα πλήρη προστατευτικά αποτελέσματα. Όσοι πίνουν σημαντικά περισσότερο βλέπουν μειωμένα οφέλη. Η μελέτη της Εθνικής Υπηρεσίας Ασφάλισης Υγείας της Κορέας εξέτασε αυτό το μοτίβο με εξαιρετική λεπτομέρεια. Οι ερευνητές παρακολούθησαν 2,9 εκατομμύρια Κορεάτες ενήλικες ηλικίας 60 ετών και άνω για κατά μέσο όρο 6,7 χρόνια. Τα δεδομένα αποκάλυψαν ότι η μέτρια πρόσληψη - περίπου δύο φλιτζάνια ημερησίως - παρείχε βέλτιστη προστασία τόσο από την άνοια όσο και από τη νόσο Αλτσχάιμερ. Τόσο η πολύ χαμηλή κατανάλωση όσο και η πολύ υψηλή κατανάλωση έδειξαν μειωμένα οφέλη σε σύγκριση με αυτό το μεσαίο εύρος. Σκεφτείτε το σαν να ποτίζετε ένα φυτό. Λίγο νερό και μαραίνεται. Πολύ νερό και οι ρίζες σαπίζουν. Το μεσαίο έδαφος παράγει την πιο υγιή ανάπτυξη. Οι περισσότερες μελέτες χρησιμοποίησαν κανονικό καφέ με καφεΐνη. Οι προστατευτικές ενώσεις περιλαμβάνουν τόσο την καφεΐνη όσο και άλλα δραστικά συστατικά που θα συζητήσουμε αργότερα.

Οι γυναίκες άνω των 65 ετών βλέπουν την ισχυρότερη προστασία

Έρευνες αποκαλύπτουν κάτι απροσδόκητο σχετικά με τα οφέλη του καφέ για τον εγκέφαλο. Οι προστατευτικές επιδράσεις του εμφανίζονται πιο έντονες στις γυναίκες, ιδιαίτερα μετά την εμμηνόπαυση. Η Μελέτη Μνήμης της Πρωτοβουλίας για την Υγεία των Γυναικών που δημοσιεύτηκε στο The Journals of Gerontology παρακολούθησε 6.467 μετεμμηνοπαυσιακές γυναίκες ηλικίας 65 ετών και άνω για δέκα χρόνια. Οι γυναίκες που κατανάλωναν τουλάχιστον 261 χιλιοστόγραμμα καφεΐνης ημερησίως - περίπου δύο έως τρία φλιτζάνια καφέ - εμφάνισαν 36% χαμηλότερα ποσοστά πιθανής άνοιας ή ήπιας γνωστικής εξασθένησης σε σύγκριση με εκείνες που έπιναν ελάχιστες ποσότητες (64 mg ή λιγότερο ημερησίως).

Γιατί οι γυναίκες ωφελούνται περισσότερο

Οι επιστήμονες επισημαίνουν πιθανές αλληλεπιδράσεις μεταξύ καφεΐνης και οιστρογόνων. Μετά την εμμηνόπαυση, όταν τα επίπεδα οιστρογόνων μειώνονται, οι προστατευτικές ενώσεις του καφέ μπορεί να βοηθήσουν στην κάλυψη ορισμένων κενών στην προστασία του εγκεφάλου. Οι ορμονικές αλλαγές που συμβαίνουν κατά τη διάρκεια και μετά την εμμηνόπαυση επηρεάζουν πολλαπλά εγκεφαλικά συστήματα και τα ενεργά συστατικά του καφέ φαίνεται να παρέχουν αντισταθμιστική υποστήριξη.

Τα αποτελέσματα φάνηκαν πιο καθαρά σε δύο βασικούς τομείς. Πρώτον, στη λεκτική ανάκτηση - την ικανότητα ανάκλησης λέξεων και ονομάτων. Δεύτερον, στην οπτικοχωρική μνήμη - την ανάμνηση τοποθεσιών και την πλοήγηση σε χώρους. Και οι δύο δεξιότητες συχνά μειώνονται με την ηλικία και βελτιώνονται σε όσους πίνουν τακτικά καφέ.

Για μετεμμηνοπαυσιακές γυναίκες

Τρία φλιτζάνια καφέ φαίνονται βέλτιστα για αυτήν την ομάδα με βάση πολλαπλές μελέτες. Τα προστατευτικά αποτελέσματα φαίνονται πιο ισχυρά όταν η κατανάλωση καφέ ξεκινά πριν ή κατά τη διάρκεια της εμμηνοπαυσιακής μετάβασης και συνεχίζεται σταθερά και μετά. Εάν χρησιμοποιείτε θεραπεία ορμονικής υποκατάστασης, συζητήστε την κατανάλωση καφέ με τον γιατρό σας. Ο συνδυασμός μπορεί να επηρεάσει τον τρόπο με τον οποίο το σώμα σας επεξεργάζεται τόσο τις ορμόνες όσο και την καφεΐνη. Οι περισσότερες γυναίκες ανέχονται και τα δύο καλά, αλλά οι ατομικές αντιδράσεις ποικίλλουν.

Επίσης, η υγεία των οστών αξίζει προσοχής σε αυτήν την ηλικιακή ομάδα. Ο καφές μπορεί να επηρεάσει την απορρόφηση ασβεστίου, γι' αυτό εξασφαλίστε επαρκή πρόσληψη ασβεστίου μέσω της διατροφής ή των συμπληρωμάτων. Τα γνωστικά οφέλη δεν απαιτούν θυσία της υγείας των οστών—και οι δύο στόχοι μπορούν να συνυπάρχουν με την κατάλληλη διατροφή.

Για άνδρες άνω των 50 ετών

Ενώ η έρευνα δείχνει ισχυρότερες επιδράσεις στις γυναίκες, οι άνδρες εξακολουθούν να επωφελούνται από τη μέτρια κατανάλωση καφέ. Ισχύει η ίδια σύσταση για 2-3 φλιτζάνια καφέ. Η κορεατική μελέτη που παρακολούθησε 2,9 εκατομμύρια συμμετέχοντες περιελάμβανε άνδρες και γυναίκες, και οι δύο ομάδες έδειξαν μειωμένα ποσοστά άνοιας με μέτρια κατανάλωση.

Για άτομα κάτω των 50 ετών

Η έναρξη της συνήθειας πριν από τη μέση ηλικία μπορεί να παρέχει την ισχυρότερη μακροπρόθεσμη προστασία. Η φινλανδική μελέτη CAIDE δείχνει ότι η κατανάλωση καφέ κατά τη διάρκεια των 40, 50 ετών και στις αρχές των 60 αποτελεί πρόληψη για την υγεία του εγκεφάλου δεκαετίες αργότερα. Οι γυναίκες σε αναπαραγωγική ηλικία θα πρέπει να ακολουθούν τις ισχύουσες οδηγίες για τον περιορισμό της καφεΐνης κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης και του θηλασμού. Τα γνωστικά οφέλη δεν δικαιολογούν την υπέρβαση των συνιστώμενων ορίων κατά τη διάρκεια αυτών των περιόδων.

Αυτό που πίνετε στα 50 σας διαμορφώνει τον εγκέφαλό σας στα 70

Η μελέτη CAIDE από τη Φινλανδία παρείχε ένα από τα πιο εντυπωσιακά ευρήματα στην έρευνα για τον καφέ. Οι επιστήμονες παρακολούθησαν 1.409 ενήλικες από τη μέση ηλικία έως τα τελευταία τους χρόνια — μια περίοδο παρακολούθησης 21 ολόκληρων ετών. Αυτή η πληθυσμιακή μελέτη κοόρτης,, εξέτασε τα πρότυπα κατανάλωσης καφέ σε άτομα ηλικίας 50 έως 65 ετών και στη συνέχεια τα παρακολούθησε για περισσότερες από δύο δεκαετίες. Τα αποτελέσματα ήταν αξιοσημείωτα: Όσοι έπιναν τρία έως πέντε φλιτζάνια καθημερινά κατά τη μέση ηλικία είχαν 65% χαμηλότερα ποσοστά άνοιας και νόσου Αλτσχάιμερ στα τέλη της ζωής σε σύγκριση με εκείνους που κατανάλωναν λίγο έως καθόλου καφέ (μηδέν έως δύο φλιτζάνια ημερησίως). Ο χρόνος έχει τεράστια σημασία. Η έναρξη μιας συνήθειας στα 70 δεν θα προσφέρει τα ίδια οφέλη. Τα προστατευτικά αποτελέσματα χρειάζονται χρόνια για να συσσωρευτούν.

Οι επιστήμονες αποκαλούν αυτό το στοιχείο «γνωστικό αποθεματικό». Σκεφτείτε τον εγκέφαλό σας σαν έναν τραπεζικό λογαριασμό. Οι τακτικές εναποθέσεις προστατευτικών ενώσεων δημιουργούν ένα προστατευτικό πλαίσιο έναντι μελλοντικών βλαβών. Μέχρι να αρχίσουν να συσσωρεύονται επιβλαβείς πρωτεΐνες στα 70 σας, ο εγκέφαλός σας έχει ήδη βάλει σε λειτουργία τις άμυνες. Το χρονικό διάστημα μέσης ηλικίας, από περίπου 45 έως 65 ετών, φαίνεται κρίσιμο. Οι αλλαγές στον εγκέφαλο που σχετίζονται με τη νόσο Αλτσχάιμερ ξεκινούν δεκαετίες πριν από την εμφάνιση των συμπτωμάτων. Οι ενώσεις του καφέ φαίνεται να επιβραδύνουν ή να μειώνουν αυτές τις πρώιμες αλλαγές.

Τι συμβαίνει κατά τη διάρκεια αυτών των δύο δεκαετιών; Τα αντιοξειδωτικά του καφέ μειώνουν τη φλεγμονή στον εγκεφαλικό ιστό. Βοηθούν στην απομάκρυνση των κατεστραμμένων πρωτεϊνών. Προστατεύουν τους νευρώνες από το οξειδωτικό στρες. Αυτές οι μικρές καθημερινές επιδράσεις συνδυάζονται με την πάροδο των ετών και δημιουργούν σημαντική προστασία. Η φινλανδική μελέτη CAIDE χρησιμοποίησε τυπικό καφέ. Οι συμμετέχοντες τον έπιναν μαύρο ή με ελάχιστες προσθήκες καφέ. Η συνήθεια ήταν σταθερή—καθημερινή πρόσληψη για πολλά χρόνια, όχι σποραδική κατανάλωση.

Το είδος του καφέ παίζει ρόλο

Δεν προσφέρουν όλοι οι καφέδες την ίδια προστατευτική δράση στον εγκέφαλο. Το είδος του καφέ επηρεάζει ποιες ευεργετικές ενώσεις θα βάλετε στο φλιτζάνι σας. Μια μαζική μελέτη που χρησιμοποίησε τη βάση δεδομένων UK Biobank ανέλυσε 365.682 ενήλικες ηλικίας 50 έως 74 ετών σε μια μέση παρακολούθηση 11,4 ετών. Οι ερευνητές συνέκριναν διαφορετικούς τύπους καφέ και βρήκαν σημαντικές διαφορές στα αποτελέσματα.

Οι συμμετέχοντες που κατανάλωναν δύο έως τρία φλιτζάνια αλεσμένου καφέ καθημερινά είχαν τον χαμηλότερο κίνδυνο τόσο για εγκεφαλικό επεισόδιο όσο και για άνοια. Ο αλεσμένος καφές έδειξε ισχυρότερες συσχετίσεις με μειωμένο κίνδυνο άνοιας σε σύγκριση με τον στιγμιαίο καφέ. Και οι δύο τύποι προσέφεραν κάποια προστασία, αλλά ο αλεσμένος καφές βρέθηκε στην κορυφή της ανάλυσης.

Ο λόγος έγκειται στον τρόπο επεξεργασίας του καφέ. Ο αλεσμένος καφές περιέχει υψηλότερα επίπεδα διτερπενίων—ενώσεων που μπορεί να υποστηρίζουν την υγεία του εγκεφάλου. Διαφορετικές μέθοδοι καβουρδίσματος και παρασκευής διατηρούν ή καταστρέφουν αυτά τα ευεργετικά μόρια. Ο στιγμιαίος καφές υφίσταται πρόσθετη επεξεργασία που αφαιρεί ορισμένα ευεργετικά έλαια. Ο καφές παρασκευάζεται και στη συνέχεια το νερό αφαιρείται. Αυτό το επιπλέον βήμα αφαιρεί τις ενώσεις που παραμένουν στον φρεσκοκομμένο καφέ. Παρόλα αυτά ο στιγμιαίος καφές είναι ακόμα καλύτερος από τον καθόλου καφέ, αλλά ο φρεσκοαλεσμένος καφές προσφέρει περισσότερες προστατευτικές για τον εγκέφαλο ενώσεις.

Σύγκριση μεθόδων παρασκευής

Η μέθοδος παρασκευής έχει επίσης σημασία. Τα χάρτινα φίλτρα παγιδεύουν ορισμένα ευεργετικά έλαια που τα μεταλλικά φίλτρα αφήνουν να περάσουν. Ο γαλλικός καφές περιέχει περισσότερα διτερπένια από τον καφέ που φτιάχνεται με χάρτινα φίλτρα. Ο εσπρέσο βρίσκεται κάπου ενδιάμεσα. Οι μέθοδοι με χάρτινα φίλτρα παράγουν καθαρό καφέ, αλλά αφαιρούν ορισμένα από τα έλαια. Μήπως αυτό σημαίνει ότι πρέπει να αλλάξετε τη ρουτίνα σας στον καφέ; Όχι απαραίτητα. Ο πιο σημαντικός παράγοντας είναι η συνέπεια. Η καθημερινή κατανάλωση στιγμιαίου καφέ εξακολουθεί να προσφέρει προστασία. Αλλά αν επιλέγετε μια νέα συνήθεια ειδικά για την υγεία του εγκεφάλου, ο φρεσκοαλεσμένος καφές που παρασκευάζεται χωρίς χάρτινα φίλτρα μεγιστοποιεί τις ευεργετικές ιδιότητες.

Πώς ο καφές προστατεύει τον εγκέφαλό σας

Η καφεΐνη τραβάει το μεγαλύτερο μέρος της προσοχής, αλλά είναι μόνο ένα μέρος της ιστορίας. Ο καφές περιέχει πάνω από χίλιες διαφορετικές ενώσεις, πολλές από τις οποίες έχουν άμεσες επιπτώσεις στην υγεία του εγκεφάλου.

Χλωρογενικά οξέα: Η αντιφλεγμονώδης ασπίδα του εγκεφάλου σας

Τα χλωρογενικά οξέα κατατάσσονται μεταξύ των σημαντικότερων μη καφεϊνούχων ενώσεων στον καφέ. Αυτά τα ισχυρά αντιοξειδωτικά μειώνουν το οξειδωτικό στρες και τη φλεγμονή στον εγκεφαλικό ιστό. Η χρόνια φλεγμονή βλάπτει τους νευρώνες και επιταχύνει τη γνωστική παρακμή. Η διαδικασία συμβαίνει αργά με την πάροδο των ετών. Τα φλεγμονώδη μόρια συσσωρεύονται, βλάπτοντας τις κυτταρικές μεμβράνες και διαταράσσοντας την κανονική λειτουργία του εγκεφάλου. Τα χλωρογενικά οξέα διακόπτουν αυτόν τον καταστροφικό κύκλο.

Μια ολοκληρωμένη ανασκόπηση-ομπρέλα από τους Poole et al. (2017) ανέλυσε 201 μετα-αναλύσεις που καλύπτουν πολλαπλά αποτελέσματα για την υγεία. Δημοσιεύτηκε στο BMJ και η ανασκόπηση αυτή διαπίστωσε ότι η κατανάλωση καφέ -ιδιαίτερα τριών έως τεσσάρων φλιτζανιών ημερησίως- συνδέεται σταθερά με μειωμένο κίνδυνο νευρολογικών παθήσεων. Οι αντιφλεγμονώδεις ιδιότητες ενώσεων όπως τα χλωρογενικά οξέα φάνηκαν να διαδραματίζουν κεντρικό ρόλο σε αυτές τις προστατευτικές επιδράσεις.

Αυτοφαγία: Η δύναμη καθαρισμού των κυττάρων

Ο καφές ενεργοποιεί την αυτοφαγία—το σύστημα καθαρισμού του εγκεφάλου σας. Σκεφτείτε την αυτοφαγία ως ένα πρόγραμμα κυτταρικής ανακύκλωσης. Διασπά και απομακρύνει τις κατεστραμμένες πρωτεΐνες, συμπεριλαμβανομένων των λανθασμένα διπλωμένων πρωτεϊνών που συσσωρεύονται στη νόσο Αλτσχάιμερ. Καθώς μεγαλώνουμε, η αυτοφαγία γίνεται λιγότερο αποτελεσματική. Οι κατεστραμμένες πρωτεΐνες συσσωρεύονται ταχύτερα από ό,τι μπορούν να τις καθαρίσουν τα κύτταρα. Αυτή η συσσώρευση συμβάλλει στη γνωστική εξασθένηση. Η τακτική κατανάλωση καφέ βοηθά στη διατήρηση της αποτελεσματικής λειτουργίας αυτού του συστήματος καθαρισμού.

Η διαδικασία συμβαίνει σε κυτταρικό επίπεδο. Οι ενώσεις του καφέ ενεργοποιούν συγκεκριμένες οδούς που σηματοδοτούν τα κύτταρα να αρχίσουν να διασπούν και να ανακυκλώνουν τα κατεστραμμένα συστατικά. Ο εγκέφαλος καθαρίζεται κυριολεκτικά πιο αποτελεσματικά με την τακτική κατανάλωση καφέ.

Αγγειακή προστασία: Καλύτερη ροή αίματος, καλύτερος εγκέφαλος

Οι πολυφαινόλες του καφέ προστατεύουν τα αιμοφόρα αγγεία σε όλο το σώμα, συμπεριλαμβανομένων των μικροσκοπικών τριχοειδών αγγείων που τροφοδοτούν τον εγκέφαλό σας. Η καλύτερη ροή του αίματος σημαίνει καλύτερη παροχή οξυγόνου και θρεπτικών συστατικών στα εγκεφαλικά κύτταρα. Η κακή κυκλοφορία του αίματος συμβάλλει στην αγγειακή άνοια, τον δεύτερο πιο συνηθισμένο τύπο γνωστικής εξασθένησης.

Η μελέτη της UK Biobank, η οποία διέκρινε τα είδη καφέ, εξέτασε επίσης τον κίνδυνο εγκεφαλικού επεισοδίου. Οι συμμετέχοντες που έπιναν δύο έως τρία φλιτζάνια αλεσμένου καφέ καθημερινά είχαν τα χαμηλότερα ποσοστά εγκεφαλικού επεισοδίου. Δεδομένου ότι τα εγκεφαλικά επεισόδια βλάπτουν τον εγκεφαλικό ιστό και επιταχύνουν την άνοια, αυτή η αγγειακή προστασία προσθέτει ένα ακόμη επίπεδο άμυνας.

Η υγεία των αιμοφόρων αγγείων επηρεάζει τη γνωστική λειτουργία με τρόπους που οι άνθρωποι συχνά παραβλέπουν. Ακόμα και μικρές βελτιώσεις στην κυκλοφορία του αίματος μπορούν να κάνουν σημαντικές διαφορές στην καλή λειτουργία του εγκεφάλου σας. Ο καφές υποστηρίζει ολόκληρο το αγγειακό σύστημα, δημιουργώντας οφέλη που επεκτείνονται και στη γνωστική υγεία.

Η σύνδεση νευροδιαβιβαστών

Ο καφές επηρεάζει ταυτόχρονα πολλαπλά συστήματα νευροδιαβιβαστών. Αναστέλλει τους υποδοχείς αδενοσίνης, γεγονός που σας κρατά σε εγρήγορση. Αυξάνει τη δραστηριότητα της ντοπαμίνης, υποστηρίζοντας τη διάθεση και το κίνητρο. Μπορεί να βοηθήσει στη διατήρηση της ισορροπίας των χημικών ουσιών του εγκεφάλου που μειώνονται με την ηλικία. Η αλληλεπίδραση με την αδενοσίνη εξηγεί γιατί ο καφές σας κάνει να νιώθετε ξύπνιοι. Η αδενοσίνη συσσωρεύεται κατά τη διάρκεια της ημέρας, δημιουργώντας την αίσθηση κούρασης. Η καφεΐνη εμποδίζει την αδενοσίνη να συνδεθεί με τους υποδοχείς της, αποτρέποντας αυτό το αίσθημα κόπωσης.

Αλλά ο καφές κάνει πολλά περισσότερα από το να εμποδίζει την υπνηλία. Επηρεάζει την απελευθέρωση και τη δραστηριότητα αρκετών νευροδιαβιβαστών που εμπλέκονται στη μνήμη, τη μάθηση και τη συναισθηματική ρύθμιση. Αυτές οι επιδράσεις συμβάλλουν τόσο στην άμεση γνωστική ώθηση όσο και στα μακροπρόθεσμα προστατευτικά οφέλη.

Συνδυάστε τη συνήθεια του καφέ σας με άλλες επιλογές που είναι υγιεινές για τον εγκέφαλο. Έρευνες δείχνουν ότι η μεσογειακή διατροφή σε συνδυασμό με τον μέτριο καφέ δημιουργεί αυτό που οι επιστήμονες αποκαλούν συνεργιστικό αποτέλεσμα. Το ελαιόλαδο, το ψάρι, τα λαχανικά και ο καφές συνεργάζονται καλύτερα από οποιαδήποτε μεμονωμένη παρέμβαση.

Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν μπορείτε ποτέ να παραλείψετε τον καφέ ούτε μια μέρα. Αλλά στοχεύστε στην καθημερινή κατανάλωση τις περισσότερες ημέρες της εβδομάδας. Οι διαχρονικές μελέτες που έδειξαν σημαντικά οφέλη σε άτομα που διατήρησαν τις συνήθειές τους στον καφέ για δεκαετίες.

Ανησυχίες για την οστική πυκνότητα

Ο καφές μπορεί να επηρεάσει την απορρόφηση ασβεστίου και ενδεχομένως να επηρεάσει την οστική πυκνότητα. Αυτή η ανησυχία είναι ιδιαίτερα σημαντική για άτομα άνω των 50 ετών, ειδικά για μετεμμηνοπαυσιακές γυναίκες που διατρέχουν ήδη υψηλότερο κίνδυνο οστεοπόρωσης. Εάν έχετε οστεοπόρωση ή χαμηλή οστική πυκνότητα, μιλήστε με τον γιατρό σας σχετικά με την κατανάλωση καφέ. Μπορεί να χρειαστεί να διασφαλίσετε επαρκή πρόσληψη ασβεστίου—συνήθως 1.200 mg ημερησίως για γυναίκες άνω των 50 ετών και άνδρες άνω των 70 ετών.

Η λήψη συμπληρωμάτων ασβεστίου σε διαφορετική ώρα από την κατανάλωση καφέ βοηθάει. Περιμένετε τουλάχιστον μία ώρα μετά την κατανάλωση καφέ πριν πάρετε ασβέστιο. Ή πάρτε ασβέστιο το βράδυ εάν πίνετε καφέ το πρωί. Η ανησυχία για την υγεία των οστών δεν σημαίνει ότι πρέπει να αποφεύγετε τον καφέ. Σημαίνει ότι πρέπει να προσέχετε τη συνολική πρόσληψη ασβεστίου και βιταμίνης D ενώ απολαμβάνετε τον καφέ σας.

Προβλήματα υγείας του πεπτικού συστήματος

Ο καφές αυξάνει την παραγωγή οξέος στομάχου. Άτομα με γαστροοισοφαγική παλινδρόμηση, έλκος ή γαστρίτιδα μπορεί να διαπιστώσουν ότι ο καφές επιδεινώνει τα συμπτώματά τους. Η διαχείριση της υγείας του πεπτικού συστήματος έχει προτεραιότητα έναντι των πιθανών γνωστικών οφελών. Ένα υγιές έντερο συμβάλλει στην υγεία του εγκεφάλου μέσω του άξονα εντέρου-εγκεφάλου. Η χρόνια πεπτική φλεγμονή μπορεί να επηρεάσει αρνητικά τη γνωστική λειτουργία. Αν ο καφές προκαλεί συνεχώς πεπτικά προβλήματα παρά την δοκιμή ποικιλιών χαμηλής οξύτητας και κρύου καφέ, σκεφτείτε αν η αντιστάθμιση έχει νόημα για εσάς.

Η εναλλακτική λύση

Τι γίνεται αν θέλετε τα οφέλη του καφέ αλλά δεν μπορείτε να ανεχτείτε την καφεΐνη; Ο ντεκαφεϊνέ προσφέρει μια μερική λύση. Μελέτες δείχνουν ανάμεικτα αποτελέσματα για τον ντεκαφεϊνέ καφέ. Ορισμένες έρευνες βρίσκουν προστατευτικά αποτελέσματα, άλλες δείχνουν ελάχιστο όφελος. Ο ντεκαφεϊνέ διατηρεί τα αντιοξειδωτικά και τις πολυφαινόλες, αλλά χάνει τους μηχανισμούς που σχετίζονται με την καφεΐνη. Ο ντεκαφεϊνέ καφές παρέχει ίσως το 60-70% των οφελών που προσφέρει ο κανονικός καφές για την προστασία του εγκεφάλου. Αυτό είναι καλύτερο από το τίποτα. Αν η καφεΐνη σας προκαλεί προβλήματα, αξίζει να τον πίνετε ντεκαφεϊνέ. Επιλέξτε ντεκαφεϊνέ που έχει υποστεί επεξεργασία με τη μέθοδο Swiss Water ή τη μέθοδο CO2 αντί για χημικούς διαλύτες, όταν είναι δυνατόν. Αυτές οι διαδικασίες διατηρούν περισσότερες ωφέλιμες ενώσεις.

Τα στοιχεία δεν είναι τέλεια, αλλά είναι ουσιαστικά. Η απόλυτη απόδειξη θα απαιτούσε αδύνατα πειράματα. Δεδομένης της συνέπειας σε πολλαπλές μεγάλες μελέτες, της σαφούς σχέσης δόσης-απόκρισης και των εύλογων βιολογικών μηχανισμών, η μέτρια κατανάλωση καφέ φαίνεται να προσφέρει πραγματική προστασία στον εγκέφαλο.

Παίρνετε μια απόφαση με βάση τις πιθανότητες, όχι τη βεβαιότητα. Η έρευνα δείχνει ότι η κατανάλωση δύο έως τριών φλιτζανιών καφέ καθημερινά για δεκαετίες πιθανώς μειώνει τον κίνδυνο άνοιας. Το «πιθανώς» δεν είναι το ίδιο με το «σίγουρα», αλλά είναι αρκετά ισχυρό για να σας βοηθήσει να πάρετε αποφάσεις.