Τι συμβαίνει στον εγκέφαλό σου όταν καταναλώνεις τροφές πλούσιες σε χολίνη, όπως τα αυγά

Πώς η χολίνη συμβάλλει στη μνήμη, τη συγκέντρωση και τη σωστή λειτουργία του νευρικού συστήματος, επηρεάζοντας τη μάθηση, τη διάθεση και τη συνολική εγκεφαλική υγεία.

Τα αυγά περιέχουν μια ποικιλία απαραίτητων θρεπτικών συστατικών, όπως πρωτεΐνες και υγιή λίπη, καθιστώντας τα ένα δημοφιλές τρόφιμο. Μια νέα μελέτη διαπίστωσε ότι η χολίνη, που βρίσκεται συγκεκριμένα στον κρόκο του αυγού, μπορεί να είναι το κλειδί για την επιβράδυνση της γήρανσης του εγκεφάλου και τη βελτίωση της υγείας με την πάροδο του χρόνου.

Τα χαμηλά επίπεδα χολίνης μπορεί να σηματοδοτούν πρώιμο κίνδυνο νόσου Αλτσχάιμερ

Η μελέτη, που δημοσιεύτηκε στο περιοδικό Aging and Disease, διαπίστωσε ότι τα άτομα με παχυσαρκία είχαν σημαντικά χαμηλότερα επίπεδα χολίνης στο αίμα τους από εκείνα που είχαν υγιές βάρος. Τα χαμηλότερα επίπεδα χολίνης συσχετίστηκαν επίσης με χειρότερη αντίσταση στην ινσουλίνη , φλεγμονή και ηπατική δυσλειτουργία - όλα εκ των οποίων αποτελούν καθιερωμένους παράγοντες κινδύνου για τη νόσο Αλτσχάιμερ. Συνολικά, αυτά τα ευρήματα υποδηλώνουν ότι η βελτίωση των χαμηλών επιπέδων χολίνης μπορεί να βοηθήσει στην αντιμετώπιση ενός πρώιμου, μεταβλητού παράγοντα κινδύνου για μεταβολικές και εγκεφαλικές ασθένειες.

Γιατί είναι σημαντικό να λαμβάνετε αρκετή χολίνη

Ενώ χρειάζονται περισσότερα στοιχεία για να εντοπιστεί μια οριστική σύνδεση μεταξύ χολίνης και νόσου Αλτσχάιμερ, περίπου το 90% των ενηλίκων δεν λαμβάνουν τη συνιστώμενη ημερήσια ποσότητα χολίνης. Η έλλειψη χολίνης είναι ιδιαίτερα έντονη στις γυναίκες, επομένως η διασφάλιση της επαρκούς πρόσληψης της μέσω της διατροφής παραμένει απαραίτητη. Η χολίνη εμπλέκεται στον μεταβολισμό και τη μεταφορά των λιπιδίων, στη σύνθεση νευροδιαβιβαστών και παίζει ρόλο στη λειτουργία του εγκεφάλου, την υγεία της καρδιάς και την υγεία του ήπατος. Για αυτό και μπορεί να είναι ωφέλιμο να στοχεύσετε στην αύξηση της κατανάλωσης χολίνης μέσω μιας ισορροπημένης.

Πόση χολίνη χρειάζεστε;

Η επαρκής πρόσληψη χολίνης για τους ενήλικες είναι 425 mg την ημέρα για τις γυναίκες και 550 mg την ημέρα για τους άνδρες. Η συνιστώμενη πρόσληψη αυξάνεται στα 450 mg την ημέρα κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης και στα 550 mg την ημέρα κατά τη διάρκεια του θηλασμού. Ενώ οι κρόκοι των αυγών είναι η πλουσιότερη πηγή χολίνης, υπάρχουν και άλλες διαιτητικές πηγές που περιέχουν αυτό το θρεπτικό συστατικό, όπως:

Συκώτι

Σταυρανθή λαχανικά, όπως μπρόκολο, κουνουπίδι, λάχανο και λαχανάκια Βρυξελλών

Φασόλια

Φιστίκια

Κρέας

Πουλερικά

Ψάρι

Γαλακτοκομικά

Ζυμαρικά

Παράγουμε επίσης κάποια χολίνη στο σώμα, αν και όχι αρκετή για να καλύψουμε τις ανάγκες μας. Η χολίνη δεν είναι μαγική τροφή, αλλά η διασφάλιση μιας ισορροπημένης και ποικίλης διατροφής πλούσιας σε ολόκληρες τροφές μπορεί να αυξήσει την πρόσληψη της και σίγουρα να βελτιώσει τα αποτελέσματα για την υγεία.