Τι συμβαίνει με το σάκχαρο σου όταν παίρνεις συμπληρώματα ωμέγα 3 κάθε μέρα

Δείτε πώς τα ωμέγα-3 μπορούν να επηρεάσουν τα επίπεδα σακχάρου στο αίμα και εάν είναι καλό να τα παίρνετε κάθε μέρα.

Τα αυξημένα επίπεδα σακχάρου στο αίμα είναι ένα χαρακτηριστικό γνώρισμα του διαβήτη, μιας δια βίου πάθησης που συνήθως αντιμετωπίζεται με συνδυασμό φαρμακευτικής αγωγής, διατροφικής θεραπείας και σωματικής άσκησης. Εάν σκέφτεστε να πάρετε ένα συμπλήρωμα ωμέγα-3, μιλήστε πρώτα με γιατρό σας για να αποφύγετε τις αλληλεπιδράσεις φαρμάκων.

Τα συμπληρώματα ωμέγα-3, που ονομάζονται επίσης συμπληρώματα ιχθυελαίου, περιέχουν έναν τύπο λίπους που βρίσκεται στα οστρακοειδή και στα ψάρια κρύου νερού όπως ο σολομός, το σκουμπρί και ο τόνος. Τα αποτελέσματα επιστημονικών μελετών σχετικά με το εάν η λήψη ενός καθημερινού συμπληρώματος ωμέγα-3 επηρεάζει τα επίπεδα σακχάρου (γλυκόζης) στο αίμα είναι ανάμεικτα, με τα αναδυόμενα στοιχεία να κλίνουν προς ελάχιστη έως καθόλου επίδραση.

Η ασυνεπής επίδραση των ωμέγα-3 στο σάκχαρο του αίματος

Τα αυξημένα επίπεδα σακχάρου στο αίμα λόγω διαταραχών στην παραγωγή ή τη δράση της ινσουλίνης είναι χαρακτηριστικά του διαβήτη. Χωρίς προσεκτική διαχείριση, ο διαβήτης μπορεί να οδηγήσει σε σοβαρές επιπλοκές που αφορούν τα μάτια, τους νεφρούς, την καρδιά και τα νεύρα. Λόγω της σοβαρότητας και της χρονιότητας του διαβήτη, οι επιστήμονες έχουν ξεκινήσει μια εκτεταμένη και συνεχή έρευνα σχετικά με τον πιθανό ρόλο των συμπληρωμάτων, όπως τα ωμέγα-3 λιπαρά οξέα , τόσο στην πρόληψη του διαβήτη όσο και ως συμπλήρωμα στα παραδοσιακά φάρμακα για τον διαβήτη.

Παρά την εκτεταμένη επιστημονική έρευνα, τα αποτελέσματα σχετικά με την επίδραση των συμπληρωμάτων ωμέγα-3 στα επίπεδα σακχάρου στο αίμα δεν είναι συνεπή. Συγκεκριμένα, ενώ ορισμένες μελέτες έχουν διαπιστώσει ότι η συμπλήρωση ωμέγα-3 μειώνει τα επίπεδα σακχάρου στο αίμα, άλλες έχουν αναφέρει ελάχιστη έως καθόλου επίδραση.

Τι δείχνουν οι επιστημονικές μελέτες

Ένα παράδειγμα μελέτης που αναφέρει αντικρουόμενα αποτελέσματα σχετικά με την επίδραση των ωμέγα-3 στο σάκχαρο του αίματος είναι μια μελέτη του 2024 στο Current Nutrition Reports. Τα βασικά στοιχεία της μελέτης περιλαμβάνουν τα εξής:

Αυτή η μελέτη εξέτασε 30 τυχαιοποιημένες ελεγχόμενες δοκιμές στις οποίες συμμετείχαν συμμετέχοντες, κυρίως ενήλικες, με μία από τις τρεις μορφές διαβήτη: διαβήτη τύπου 2 , διαβήτη τύπου 1 ή διαβήτη κύησης.

Οι συμμετέχοντες έλαβαν συμπληρώματα ωμέγα-3 διαφόρων τύπων και δόσεων για έξι εβδομάδες έως 12 μήνες.

Η δοκιμή διαπίστωσε ότι ορισμένοι συμμετέχοντες παρουσίασαν μείωση στα επίπεδα γλυκόζης στο αίμα νηστείας με τη χορήγηση συμπληρωμάτων ωμέγα-3, ενώ άλλοι δεν παρουσίασαν καμία αλλαγή.

Οι ερευνητές σημείωσαν ότι τέτοιες διαφορές στα αποτελέσματα των δοκιμών θα μπορούσαν να αποδοθούν σε παράγοντες όπως:

Αριθμός συμμετεχόντων σε κάθε δοκιμή

Διάρκεια δοκιμής

Ηλικία των συμμετεχόντων και, συγκεκριμένα, πόσο καιρό έχουν διαβήτη

Δοσολογία του συμπληρώματος ωμέγα-3

Άλλα παραδείγματα μελετών που ασχολούνται με τον αβέβαιο ρόλο της καθημερινής χορήγησης συμπληρωμάτων ωμέγα-3 στα επίπεδα σακχάρου στο αίμα περιλαμβάνουν:

Μια μελέτη του 2022 εξέτασε 30 τυχαιοποιημένες ελεγχόμενες δοκιμές που περιελάμβαναν συμμετέχοντες με και χωρίς διαβήτη. Τα αποτελέσματα αποκάλυψαν ότι η χορήγηση συμπληρωμάτων ωμέγα-3 οδήγησε σε σημαντική μείωση των επιπέδων σακχάρου στο αίμα νηστείας.

Μια μελέτη του 2020 εξέτασε 12 τυχαιοποιημένες ελεγχόμενες δοκιμές που περιελάμβαναν λίγο περισσότερους από 800 ενήλικες με διαβήτη τύπου 2. Τα αποτελέσματα αποκάλυψαν ότι η συμπλήρωση ωμέγα-3 δεν επηρέασε τα επίπεδα σακχάρου στο αίμα .

η συμπλήρωση ωμέγα-3 δεν επηρέασε τα επίπεδα σακχάρου στο αίμα . Μια μελέτη του 2019 εξέτασε 83 τυχαιοποιημένες ελεγχόμενες δοκιμές που περιελάμβαναν περισσότερα από 120.000 άτομα με και χωρίς διαβήτη. Η μέση περίοδος δοκιμής διήρκεσε σχεδόν τρία χρόνια. Τα αποτελέσματα αποκάλυψαν ότι η αύξηση της πρόσληψης ωμέγα-3, είτε μέσω συμπληρωμάτων είτε μέσω τροφών (ψαριών ή φυτών), είχε ελάχιστη έως καθόλου επίδραση στα επίπεδα γλυκόζης στο αίμα.

Πρέπει να πάρετε συμπλήρωμα ωμέγα-3;

Συνολικά, δεν υπάρχουν επαρκή στοιχεία που να υποστηρίζουν τον ισχυρισμό ότι τα συμπληρώματα ωμέγα-3 μπορούν να βελτιώσουν τον έλεγχο της γλυκόζης στο αίμα. Η Αμερικανική Ένωση Διαβήτη (ADA) δεν συνιστά καθολικά τη λήψη συμπληρωμάτων ωμέγα-3 για άτομα με διαβήτη. Επίσης, η χορήγηση συμπληρωμάτων ωμέγα-3 δεν συνιστάται επίσημα σε άτομα με προδιαβήτη, μια κοινή πάθηση που χαρακτηρίζεται από υψηλά επίπεδα σακχάρου στο αίμα, τα οποία δεν είναι ακόμη αρκετά αυξημένα για να τεθεί η διάγνωση του διαβήτη. Συνολικά, υπάρχουν ορισμένες ενδείξεις, αν και ανάμεικτες, που δείχνουν ότι τα συμπληρώματα ωμέγα-3 μπορούν να βελτιώσουν την καρδιαγγειακή υγεία σε άτομα με διαβήτη και παράγοντες κινδύνου για καρδιακές παθήσεις, όπως η υψηλή χοληστερόλη. Δεδομένης αυτής της πιθανής σύνδεσης, γιατρός μπορεί να συστήσει συμπληρώματα ωμέγα-3 με βάση τους προσωπικούς σας παράγοντες κινδύνου για καρδιακές παθήσεις.

Πάντα να συμβουλεύεστε τον γιατρό σας πριν ξεκινήσετε ένα συμπλήρωμα ωμέγα-3 για να βεβαιωθείτε ότι είναι ασφαλές και κατάλληλο για την περίπτωση σας. Τα συμπληρώματα ωμέγα-3 μπορεί να αλληλεπιδράσουν με ορισμένα φάρμακα, όπως τα αντιπηκτικά. Εάν γιατρός σας συστήσει συμπλήρωμα ωμέγα-3, οι παρενέργειες είναι γενικά ήπιες, με συχνές να είναι:

Δυσάρεστη γεύση

Κακή αναπνοή

Γαστρεντερικές διαταραχές (π.χ. δυσφορία, ναυτία, διάρροια, καούρα)

Χρήση δίαιτας για βελτίωση του ελέγχου του σακχάρου στο αίμα

Για όσους έχουν προδιαβήτη ή διαβήτη, η ADA συνιστά την υιοθέτηση ενός υγιεινού διατροφικού προτύπου για τη βελτιστοποίηση του ελέγχου του σακχάρου στο αίμα και την πρόληψη επιπλοκών που σχετίζονται με τον διαβήτη. Ενώ δεν υπάρχει μία και μοναδική δίαιτα που να ταιριάζει σε όλους, η μεσογειακή διατροφή είναι κατάλληλη για πολλούς. Η μεσογειακή διατροφή δεν είναι περιοριστική, προσφέρει νόστιμες επιλογές και έχει βρεθεί ότι μειώνει τα επίπεδα σακχάρου στο αίμα.