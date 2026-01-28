Το δημοφιλές ρόφημα που μπορεί να επηρεάσει αρνητικά τον ύπνο σου (και δεν είναι ο καφές)

Τι δείχνουν τα δεδομένα για ένα ρόφημα που θεωρείται “αθώο”, αλλά μπορεί να επηρεάζει τον κιρκάδιο ρυθμό και την ποιότητα του ύπνου.

Αν η απογευματινή νωθρότητα σας κάνει να ψάχνετε για κάτι που θα σας τονώσει για να αντέξετε στο υπόλοιπο της ημέρας, και ο καφές είναι πολύ διεγερτικός, μπορεί να έχετε επιλέξει μια φαινομενικά πιο ήπια επιλογή: το matcha. Όμως ενώ το matcha έχει λιγότερη καφεΐνη από τον καφέ, η κατανάλωσή του πολύ αργά μέσα στην ημέρα μπορεί να διαταράξει τον χρόνο και την ποιότητα του ύπνου σας με παρόμοιο τρόπο. Ας δούμε λοιπόν πώς αυτό το δημοφιλές ρόφημα μπορεί να επηρεάζει τον ύπνο σας, καθώς και τρόπους για να κάνετε τα βράδια σας όσο το δυνατόν πιο αναζωογονητικά και ξεκούραστα.

Γιατί το matcha μπορεί να διαταράξει τον ύπνο σας

Περιέχει καφεΐνη

Ενώ το matcha μπορεί να είναι λιγότερο διεγερτικό από έναν καφέ, μπορεί να αισθανθείτε τις επιπτώσεις στον ύπνο σας αν το πιείτε πολύ αργά μέσα στην ημέρα. Η υπερβολική καφεΐνη παρεμβαίνει στα φυσικά σήματα ύπνου, καθυστερεί την παραγωγή μελατονίνης και διαταράσσει τον κιρκάδιο ρυθμό. Σε σύγκριση με το παραδοσιακό πράσινο τσάι, το matcha έχει μεταξύ 19 και 44 χιλιοστόγραμμα (mg) ανά γραμμάριο, ενώ άλλα πράσινα τσάγια έχουν μόνο 11 έως 25 mg καφεΐνης ανά γραμμάριο.

Ωστόσο, σε αντίθεση με τον καφέ, το matcha περιέχει ενώσεις όπως η L-θεανίνη , η οποία υποστηρίζει την παραγωγή GABA στον εγκέφαλο, προάγοντας τον ύπνο και τη χαλάρωση. Ένα φλιτζάνι matcha μπορεί να έχει έως και πέντε φορές περισσότερη θεανίνη από ένα φλιτζάνι κανονικό πράσινο τσάι, θεωρητικά προάγοντας τη χαλάρωση σε υψηλότερο επίπεδο. Ωστόσο, η ηρεμιστική δράση της θεανίνης μπορεί να μην εξουδετερώνει πλήρως την καφεΐνη εάν το matcha καταναλώνεται πολύ κοντά στην ώρα του ύπνου.

Μπορεί να κάνει τον ύπνο σας λιγότερο αποτελεσματικό

Η κατανάλωση matcha πολύ αργά το απόγευμα, ειδικά αν είστε ευαίσθητοι στην καφεΐνη, θα μπορούσε να δυσκολέψει την ποσότητα ύπνου. Η καφεΐνη μπορεί να επηρεάσει τον ύπνο αυξάνοντας την καθυστέρηση του και μειώνοντας τον χρόνο, την αποτελεσματικότητα και την ποιότητα του. Γι αυτό και είναι προτιμότερο να πίνετε matcha και άλλα ροφήματα με καφεΐνη τουλάχιστον οκτώ έως εννέα ώρες πριν κοιμηθείτε.

Αν δεν αφήνετε αρκετό χρόνο μεταξύ του τελευταίου σας matcha και της ώρας του ύπνου, μπορεί να χρειαστείτε περισσότερο χρόνο για να αποκοιμηθείτε ή να κοιμάστε λιγότερο συνολικά. Οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι, κατά μέσο όρο, πίνοντας καφεΐνη πριν τον ύπνο, θα μπορούσατε να περάσετε εννέα επιπλέον λεπτά προσπαθώντας να κοιμηθείτε και να κοιμηθείτε συνολικά 45 λεπτά λιγότερα.

Ένα στάδιο ύπνου που επηρεάζεται σε μεγάλο βαθμό από την καφεΐνη είναι ο βαθύς ύπνος ή ύπνος αργού κύματος. Η μείωση του ύπνου αργού κύματος που προκαλείται από την καφεΐνη είναι ανησυχητική, επειδή αυτό το στάδιο ύπνου είναι σημαντικό για την ξεκούραση και την αποκατάσταση, τη μνήμη, τον μεταβολισμό, τη γνωστική λειτουργία και την ορμονική υγεία.

pexels

Μπορεί να περιλαμβάνει και άλλα διεγερτικά συστατικά

Πολλά δημοφιλή latte matcha και εμφιαλωμένες επιλογές περιλαμβάνουν πρόσθετα σάκχαρα και μπορεί επίσης να περιλαμβάνουν πρόσθετες πηγές καφεΐνης, όπως εκχυλίσματα καφέ ή γκουαράνα. Οποιαδήποτε από αυτές τις προσθήκες μπορεί να κάνει την εναλλακτική σας για «πιο ήπιο καφέ» πιο διεγερτική και, κατά συνέπεια να διαταράξει τον ύπνο σας.

Επίσης, έρευνες δείχνουν ότι η αυξημένη κατανάλωση ζάχαρης σχετίζεται με κακό ύπνο. Ωστόσο, αντί το ένα να προκαλεί το άλλο, η σχέση είναι πιθανότατα αμφίδρομη. Με άλλα λόγια, ο κακός ύπνος μπορεί να σας οδηγήσει στην κατανάλωση ζαχαρούχων τροφών και ποτών για γρήγορη ώθηση ενέργειας, ενώ η υψηλή πρόσληψη ζάχαρης μπορεί να προκαλέσει απότομη αύξηση του σακχάρου στο αίμα, με αποτέλεσμα τη μείωση της ενέργειας και την κόπωση.

Άλλες συμβουλές ύπνου

Εκτός από το να προγραμματίσετε το matcha σας νωρίτερα μέσα στην ημέρα, ακολουθούν μερικοί αποτελεσματικοί τρόποι για να έχετε έναν αναζωογονητικό, ξεκούραστο βράδυ:

Περάστε χρόνο σε εξωτερικούς χώρους το πρωί. Ένας ξεκούραστος ύπνος μπορεί να ξεκινήσει με την έκθεση στον ήλιο το πρωί. Το πρωινό ή το μεσημεριανό φως βοηθά στη ρύθμιση του κιρκάδιου ρυθμού, γεγονός που υποστηρίζει πιο σταθερό χρόνο ύπνου και καλύτερο ποιοτικό ύπνο το βράδυ. Μια γρήγορη βόλτα έξω, η κατανάλωση του καφέ σας στη βεράντα ή ακόμα και το να κάθεστε μπροστά σε ένα παράθυρο μπορεί να βοηθήσει.

Αποφύγετε να τρώτε πολύ κοντά στην ώρα του ύπνου. Η κατανάλωση ενός μεγάλου γεύματος αργά το βράδυ κοντά στην ώρα του ύπνου σας μπορεί να επηρεάσει την ποιότητα του, αυξάνοντας την πιθανότητα να ξυπνήσετε στη μέση της νύχτας. Η κατανάλωση του τελευταίου σας γεύματος λίγες ώρες πριν πάτε για ύπνο μπορεί να βοηθήσει στην πρόληψη διαταραχών.

Αποφύγετε το αλκοόλ πριν τον ύπνο. Πολλοί πιστεύουν ότι ένα ποτό πριν τον ύπνο μπορεί να τους βοηθήσει να κοιμηθούν. Ενώ το αλκοόλ μπορεί να σας διευκολύνει να κοιμηθείτε, διαταράσσει δραστικά την ποιότητα του ύπνου σας.

Το matcha έχει πολλά οφέλη για την υγεία, αλλά η κατανάλωσή του πολύ αργά μέσα στην ημέρα μπορεί να διαταράξει τον ύπνο σας. Για να απολαύσετε τη γεύση και τα οφέλη του, προγραμματίστε να το πίνετε τουλάχιστον οκτώ έως εννέα ώρες πριν τον ύπνο και επιλέξτε μια ποικιλία χωρίς ζάχαρη ή χαμηλής περιεκτικότητας σε ζάχαρη χωρίς πρόσθετα διεγερτικά. Για ένα απόγευμα που θα σας τονώσει και δεν θα διαταράξει τον ύπνο σας, επιλέξτε ένα πράσινο τσάι χαμηλής περιεκτικότητας σε καφεΐνη ή ένα τσάι βοτάνων χωρίς καφεΐνη και φροντίστε να προετοιμάσετε το σώμα σας για έναν ποιοτικό ύπνο.