Γιατί έχεις καούρες ενώ τρως ισορροπημένα;

Ακόμα και όταν τρως ισορροπημένα, το στομάχι σας μπορεί να αντιδρά με καούρες. Ανακαλύψτε τι μπορεί να φταίει και πώς να ανακουφιστείς.

Μπορεί να είναι απίστευτα απογοητευτικό να έχετε προσπαθήσει να ακολουθείτε μια ισορροπημένη διατροφή και αυτή η γνώριμη αίσθηση καψίματος στο στήθος σας να εξακολουθεί να εμφανίζεται. Κάνετε όλες τις κατάλληλες επιλογές, όμως η καούρα μετά το φαγητό σας κάνει να αναρωτιέστε γιατί εξακολουθεί να υπάρχει.

Η πραγματικότητα είναι ότι η υγιεινή διατροφή είναι σημαντική, αλλά η διατροφή είναι μόνο ένα μέρος της ιστορίας. Η καούρα δεν έχει να κάνει μόνο με το τι τρώτε. Συχνά έχει να κάνει με το πώς τρώτε, πότε τρώτε και πόσο καλά το σώμα σας επεξεργάζεται την τροφή. Αυτή η δυσάρεστη αίσθηση καψίματος μετά από κάθε γεύμα συνήθως έχει περισσότερο να κάνει με την πέψη και το χρονοδιάγραμμα παρά με τα υλικά στο πιάτο σας.

Τι είναι η καούρα και πώς προκαλείται;

Η καούρα προκαλείται από την αντίστροφη ροή του οξέος του στομάχου προς τον οισοφάγο, τον σωλήνα που μεταφέρει την τροφή από το στόμα σας στο στομάχι σας. Αυτή η αντίστροφη ροή συμβαίνει όταν ο κατώτερος οισοφαγικός σφιγκτήρας (LES), ένας δακτυλιοειδής μυς που κανονικά παραμένει κλειστός, χαλαρώνει σε λάθος στιγμή ή δεν κλείνει αρκετά σφιχτά μετά το φαγητό. Η κατανόηση των συνηθισμένων αιτιών της καούρας είναι το πρώτο βήμα προς την ανακούφιση.

Συνήθη σημάδια και συμπτώματα της καούρας περιλαμβάνουν ένα αίσθημα καύσου στο στήθος μετά το φαγητό ή στον λαιμό και μια ξινή ή πικρή γεύση που παραμένει στο πίσω μέρος του στόματος. Όταν αυτά τα συμπτώματα εμφανίζονται συχνά ή γίνονται ένα τακτικό πρόβλημα, η πάθηση συνήθως αναφέρεται ως γαστροοισοφαγική παλινδρόμηση.

Αιτίες καούρας ακόμα και σε μια ισορροπημένη διατροφή

Αν η διατροφή σας είναι ισορροπημένη αλλά εξακολουθείτε να έχετε καούρα, δεν είστε οι μόνοι και δεν κάνετε τίποτα λάθος. Σε αυτό το σημείο, έχει να κάνει λιγότερο με το τι τρώτε και περισσότερο με τους μηχανισμούς και τους παράγοντες του τρόπου ζωής που εμπλέκονται.

Θρεπτικές τροφές που προκαλούν καούρα και γαστροοισοφαγική παλινδρόμηση

Δεν είναι όλες οι υγιεινές τροφές ήπιες για το πεπτικό σύστημα. Στην πραγματικότητα, ορισμένες πλούσιες σε θρεπτικά συστατικά τροφές προκαλούν καούρα επειδή είτε αυξάνουν το οξύ του στομάχου είτε χαλαρώνουν τον κάτω οισοφαγικό σφιγκτήρα (LES), διευκολύνοντας την άνοδο του οξέος. Εάν έχετε σοβαρή καούρα μετά από υγιεινά γεύματα, ελέγξτε την πρόσληψη:

Εσπεριδοειδή και ντομάτες: Αυτά είναι πολύ όξινα και μπορούν να ερεθίσουν την επένδυση του οισοφάγου, ειδικά όταν καταναλώνονται με άδειο στομάχι.

Σκόρδο και κρεμμύδια: Ακόμα και όταν σοταριστούν σε ελαιόλαδο, μπορούν να προκαλέσουν καούρα μετά το φαγητό σε ευαίσθητα άτομα.

Μέντα: Μπορεί να βοηθήσει με το φούσκωμα, αλλά χαλαρώνει τον κάτω οισοφαγικό σφιγκτήρα επιτρέποντας στο οξύ να διαφύγει προς τα πάνω.

Καφεΐνη: Συμπεριλαμβανομένου του πράσινου τσαγιού και του μαύρου καφέ, διεγείρει την παραγωγή οξέος και μπορεί να επιδεινώσει τα συμπτώματα.

Με άλλα λόγια, το «υγιές» δεν σημαίνει πάντα ότι δεν προκαλεί καούρα.

Κατανάλωση μεγάλων γευμάτων

Μερικές φορές η αιτία της καούρας δεν είναι το τι υπάρχει στο πιάτο σας, αλλά ο τρόπος που το τρώτε.

Υπερκατανάλωση τροφής: Ακόμα και ένα «υγιεινό» γεύμα μπορεί να προκαλέσει συνεχή καούρα μετά το φαγητό, εάν η μερίδα είναι πολύ μεγάλη. Ένα γεμάτο στομάχι ασκεί σωματική πίεση στον κάτω οισοφαγικό σφιγκτήρα, αυξάνοντας τις πιθανότητες παλινδρόμησης οξέος.

Τρώτε πολύ γρήγορα: Η κατάποση τροφής συχνά σημαίνει κατάποση περίσσειας αέρα, η οποία προκαλεί φούσκωμα και πρόσθετη πίεση στο στομάχι.

Σνακ αργά το βράδυ: Το φαγητό αμέσως πριν τον ύπνο είναι μια κύρια συχνή αιτία καούρας, καθώς διευκολύνει το οξύ να μετακινηθεί προς τα πάνω όταν ξαπλώνετε.

Ακόμα και το πιο υγιεινό γεύμα μπορεί να γυρίσει μπούμερανγκ αν ο χρόνος και το μέγεθος της μερίδας δεν είναι σωστά ρυθμισμένα.

Πώς να ανακουφίσετε την καούρα και να αποτρέψετε μελλοντικές εξάρσεις

Εάν έχετε καούρα, οι μικρές αλλαγές στον τρόπο ζωής είναι συχνά η πρώτη και πιο αποτελεσματική γραμμή άμυνας για την ανακούφιση της, χωρίς να βασίζεστε άμεσα σε μακροχρόνια φαρμακευτική αγωγή. Αυτές οι προσαρμογές επικεντρώνονται στη μείωση της πίεσης στο στομάχι και στη διατήρηση του οξέος εκεί που ανήκει.

Πρακτικά προληπτικά βήματα

Περιμένετε πριν να ξαπλώσετε: Προσπαθήστε να παραμείνετε όρθιοι για τουλάχιστον τρεις ώρες μετά το τελευταίο σας γεύμα. Αυτό δίνει στο σώμα σας χρόνο να χωνέψει και βοηθά στην αποτροπή της μετακίνησης οξέος προς τα πάνω.

Μικρότερα, συχνά γεύματα: Αντί για τρία μεγάλα γεύματα, δοκιμάστε πέντε μικρότερα για να μειώσετε την πίεση στο στομάχι και τον κίνδυνο παλινδρόμησης.

Κοιμηθείτε σε κλίση : Χρησιμοποιήστε ένα μαξιλάρι σφήνας για να ανυψώσετε το κεφάλι και το πάνω μέρος του σώματός σας κατά περίπου 15 έως 23 εκατοστά, κάτι που μπορεί να κάνει αισθητή διαφορά, ειδικά για την καούρα τη νύχτα.

Διαχείριση του στρες: Το υψηλό στρες και το άγχος μπορούν να αυξήσουν την παραγωγή οξέος στομάχου και να σας κάνουν πιο ευαίσθητους στα συμπτώματα της καούρας και της δυσπεψίας.

Ανασκόπηση φαρμάκων: Ορισμένα φάρμακα όπως τα αντιφλεγμονώδη φάρμακα όπως η ιβουπροφαίνη, καθώς και τα συμπληρώματα μπορούν να ερεθίσουν τον οισοφάγο.

Κατανόηση της σοβαρής καούρας και πότε πρέπει να δείτε έναν γιατρό

Η περιστασιακή καούρα είναι συχνή, αλλά η συνεχής ή σοβαρή καούρα δεν πρέπει να αγνοείται. Εάν βασίζεστε σε μη συνταγογραφούμενη θεραπεία για την καούρα περισσότερες από δύο φορές την εβδομάδα, μπορεί να είναι σημάδι πιο σοβαρής πάθησης όπως η γαστροοισοφαγική παλινδρόμηση.

Οι συνεχιζόμενες αιτίες μακροχρόνιας καούρας που δεν αντιμετωπίζονται μπορούν να ερεθίσουν και να βλάψουν τον βλεννογόνο του οισοφάγου με την πάροδο του χρόνου, επομένως είναι σημαντικό να συμβουλευτείτε έναν γαστρεντερολόγο εάν τα συμπτώματα επιμένουν. Η έγκαιρη αναγνώριση των σημείων της καούρας και η αναζήτηση ενός επαγγελματικού σχεδίου θεραπείας είναι ζωτικής σημασίας για τη μακροπρόθεσμη υγεία σας.