Ηνωμένο Βασίλειο: Οι γυναίκες έχουν λιγότερες πιθανότητες λήψης CPR λόγω σουτιέν - Εκπαιδευτές προσπαθούν τα σπάσουν τα ταμπού για να σωθούν περισσότερες ζωές

Γυναίκες με καρδιακή ανακοπή δέχονται λιγότερο CPR λόγω αμηχανίας στην όψη του σουτιέν.

Όλο και περισσότεροι εκπαιδευτές πρώτων βοηθειών στο Ηνωμένο Βασίλειο επισημαίνουν μια σοβαρή «κρυφή» αιτία για τη διαφορά στις πιθανότητες επιβίωσης μετά από καρδιακή ανακοπή: άνθρωποι, ακόμα κι αν διαθέτουν βασική εκπαίδευση, διστάζουν να παράσχουν βοήθεια σε γυναίκες επειδή φοβούνται να αγγίξουν ή να αφαιρέσουν ρούχα από το στήθος τους για να εφαρμόσουν σωστά έναν απινιδωτή ή να ξεκινήσουν θωρακικές συμπιέσεις.

Συγκεκριμένα, οι γυναίκες που παθαίνουν καρδιακή ανακοπή έχουν κατά 27% λιγότερες πιθανότητες να λάβουν πρώτες βοήθειες από περαστικούς, συχνά επειδή οι διασώστες διστάζουν να αφαιρέσουν το σουτιέν για σωστή εφαρμογή απινιδωτή. Αυτή η αμηχανία κοστίζει ζωές, καθώς η καθυστέρηση μειώνει δραστικά τις πιθανότητες επιβίωσης.

Για να αντιμετωπιστεί αυτό το κοινωνικό φαινόμενο, το Beccles Women’s Institute σε συνεργασία με την East Anglian Air Ambulance (EAAA) οργάνωσαν ειδικά σεμινάρια πρώτων βοηθειών όπου οι συμμετέχοντες εξασκούνται πάνω σε ανδρεικέλα που αντιπροσωπεύουν το "ρεαλιστικό" γυναικείο σώμα με στήθος, αντί των «τυπικών» επίπεδων μοντέλων που χρησιμοποιούνται συνήθως. Συμμετέχοντες εξασκήθηκαν σε θωρακικές συμπιέσεις και τοποθέτηση ηλεκτροδίων, μαθαίνοντας να κόβουν ή να αφαιρούν σουτιέν χωρίς δισταγμό για άμεση επαφή δέρματος.

Ο στόχος; Να διαλύσουν μύθους και ταμπού, ενισχύοντας την αυτοπεποίθηση σε πραγματικές καταστάσεις.

«Οι περισσότερες γυναίκες προτιμούν να χάσουν το σουτιέν τους παρά να πεθάνουν», σχολίασε η Κάρολ Γουντ από το Ινστιτούτο.

Όπως τονίζει εκπαιδευτής της EAAA, αυτό δεν αλλάζει τον τρόπο με τον οποίο γίνεται η καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση, αλλά στοχεύει στο ταμπού της χρήσης απινιδωτή σε γυναικείο σώμα — δηλαδή την πρόκληση που πολλοί αντιμετωπίζουν όταν πρέπει να τραβήξουν το σουτιέν για να τοποθετήσουν τα pads.

Τα στατιστικά που αναφέρθηκαν δείχνουν ότι η σωστή εκτέλεση μόνο θωρακικών συμπιέσεων μπορεί να αυξήσει τις πιθανότητες επιβίωσης κατά περίπου 8%, αλλά με τη χρήση απινιδωτή εντός των πρώτων τριών λεπτών οι πιθανότητες μπορούν να φτάσουν στο 40%–70%.

Ο Τζος Λόρενς, διευθυντής εκπαιδευτικών προγραμμάτων της EAAA, εξήγησε: «Το πρόβλημα δεν είναι η τεχνική CPR, αλλά η ενόχληση όταν βλέπεις σουτιέν. Τη κρίσιμη στιγμή, πρέπει να αφαιρείται χωρίς δισταγμό για να λειτουργήσει ο απινιδωτής».

Ο Μπομπ Πλαμπ, επιζών από καρδιακή προσβολή, συμμετείχε στην εκπαίδευση CPR και τόνισε: «Δεν υπάρχει χώρος για αμηχανία όταν κρέμεται η ζωή μιας γυναίκας από μια στιγμή. Κάντε ό,τι χρειάζεται». Η Κάρολ Γουντ πρόσθεσε: «Είναι αποδεκτό –και απαραίτητο– να χάσετε ένα σουτιέν για να σώσετε μια ζωή, ειδικά για άνδρες».

Τα μαθήματα αυτά αποτελούν μέρος ενός ευρύτερου κινήματος εκπαίδευσης που στοχεύει όχι μόνο στη σωστή τεχνική του CPR, αλλά και στη διεύρυνση της εμπιστοσύνης του κοινού ώστε κανείς να μην διστάζει να βοηθήσει — ανεξαρτήτως φύλου — όταν κάθε δευτερόλεπτο μετράει.